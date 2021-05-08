افضل سحور لمرضى السكري هو الذي يحتوي على مجموعة من الأطعمة الصحية التي تساعد مريض السكري على الصيام في نهار رمضان دون حدوث أي مضاعفات أو حدوث أي أعراض مرتبطة بمرض السكري، مثل انخفاض السكر أو ارتفاعه أو جفاف الجسم بسبب كثرة إدرار البول، وغيرها من الأعراض.

افضل سحور لمرضى السكري:

قدم موقع "ويب طب" مجموعة من النصائح لمريض السكري حول وجبة السحور في رمضان، وهي:

تأخير وجبة السحور قدر الإمكان وتناولها في وقت قريب من الإمساك.

يجب على مريض السكري أن يتناول وجبة سحور صحية شاملة لكافة العناصر والمجموعات الغذائية .

من المهم تحديد الكميات والحصص الغذائية في وجبة السحور تبعًا لحالة مريض السكري.

من المفيد تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة في وجبة السحور كونها تعزز عملية الهضم وتمد الجسم بالطاقة وتزيد الشعور بالشبع.

يمكن تناول البقوليات كالحمص والفول حيث أنها عالية بالبروتين والألياف.

ينصح مريض السكري دومًا بتناول الفواكه بالحبة الكاملة والامتناع عن عصائرها للاستفادة من فوائدها وحتى لا تتسبب بارتفاع السكر في الدم.

يمكن إضافة الدهون المفيدة كزيت الزيتون في وجبة السحور ويجب الامتناع عن الدهون الضارة.

البروتين من أهم العناصر الغذائية المفيدة لمرضى السكري في وجبة السحور وللاستفادة منه يجب تناوله بكميات محددة وأن يكون خالي من الدهون الضارة.

من المهم في وجبة السحور تجنب المشروبات المدرة للبول وهي المشروبات التي تحوي الكافيين حتى لا تسبب العطش خلال الصيام.

على مريض السكري في وجبة السحور تجنب الأطعمة المالحة والمخللات فهي أيضًا تسبب العطش.

يجب على مريض السكري في وجبة السحور اشرب كميات كافية من الماء.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.