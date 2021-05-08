خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور بدون ألم في دقائق

خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد، من أكثر الأمور التي تُزعج المرأة في حياتها هي الشعر بجسمها، وتبحث كثيرًا عن أفضل الطرق وأقلها ألمًا في إزالة الشعر الزائد والتخلص منها، سواء كانت وصفات طبيعية أو صناعية أو قد تلجأ لإزالة الشعر بالليزر ولكنها مكلفة للعديد من السيدات، ونقدم لكِ اليوم طريقة إزالة الشعر بالفازلين، فالفازلين مادة خالية من شوائب وآمنة تمامًا للاستخدام فتابعينا.

خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور بدون ألم في دقائق

فوائد الوصفة

تعمل هذه الوصفة حينما تداومين على استخدامها على إضعاف بصيلات شعرك وتخفف من سماكة الشعر وكثافته، كما أن مكونتها عنصر جمالي في الكثير من الثقافات المختلفة.

المكونات التي ستحتاجين إليها

ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم.

ثلاث ملاعق من الحليب السائل.

نصف ملعقة من خليط الفازلين.

طريقة التحضير

قومي بمزج مسحوق الحمص مع مسحوق الكركم والحليب في وعاء مناسب، أضيفي خليط الفازلين على الخليط وقومي بمزجهم معًا بشكل جيد؛ حتى يصير معجون متجانس، قومي بفرد المعجون على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها باتجاه نموه، اتركيه قليلًا على الجسم حتى يجف بشكل تام، قومي بإزالة المزيج باتجاه معاكس للشعر، اغسلي جسمك بماء فاتر وجففيه جيدًا عن طريق التربيت باستخدام منشفة من القطن.

خلطة الفازلين لإزالة الشعر نهائياً من أول استعمال

وصفة الفازلين والملح

المكونات

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات بشكل جيد حتي تحصلي على عجينة، قومي بفرد العجينة على المنطقة التي ترغبيفي إزالة الشعر منها، اتركي الخليط لمدة ربع ساعة، ثم عليك عسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر وستلاحظي تفتيح المنطقة وإزالة الشعر منها.

بعض الاستخدامات الجمالية الرائعة والمفيدة للفازلين

بإمكانك استخدام الفازلين بمختلف الطرق ضمن روتينك اليومي الجمالي عن طريق: