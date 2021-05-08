طريقة عمل غريبة العشر دقائق الهشة اللذيذ وسر محلات الحلواني

غريبة العشر دقائق ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحبها الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات سهلة وسريعة التحضير ولا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، ويمكن عملها في الأعياد والمناسبات والأفراح، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو كأس من العصير الفرش، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، واذا كنتي أو مرة تعمليها سوف تكون لذيذة وهشة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل غريبة العشر دقائق الهشة اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل غريبة العشر دقائق

تتكون غريبة العشر دقائق من بعض المكونات التي تجعلها هشة ولذيذة وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من السمنة المتماسكة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير غريبة العشر دقائق الهشة اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير إناء عميق ونضع به السمنة ونخفق بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق حتى يصبح لونها أبيض وقوامها كريمي. ثم نضيف السكر البودرة ونخفق بالمضرب جيداً حتى تتجانس المكونات معاً ثم نضيف الفانيليا حتى يصبح رائحتها رائعة. تحضير إناء أخر وننخل به الدقيق ونضيف إليه ملعقتين كبيرتين من اللبن البودرة ونقلب المكونات الجافة جيداً. ثم نضيف نصف المكونات الجافة على السمنة والسكر ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة، ثم نضيف باقي المكونات ونعجن باستخدام اليد جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة. نغطي الإناء باستخدام ورق استرتش ونضع في الثلاجة ترتاح لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام. بعد إنتهاء المدة نخرج العجينة من الثلاجة ونكورها كرات صغيرة ونضعها في الصينية المبطنة بورق الزبدة أو استخدام الصينية من غير الورق عادي. تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تسخن. نكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من العجين بالكامل. ندخل الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق فقط. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح الغريبة

يجب استخدام السمنة بدل من الزيت والزبدة حتى أنها لا تحتاج إلى سوائل، ولا يمكن استخدام اللبن السائل بدل الجاف لأنها لا تحتاج السوائل، حتى لا تفرش في الفرن أو تتشقق، ويجب الالتزام بالمكونات وبنفس المقادير.