أسرار عمل صينية البطاطس بالشاورما وتجهيزها بطريقة سهلة للغاية

تعد صينية البطاطس بالشاورما من أشهى وأحلى الأكلات المنتشرة في مصر والسعودية والأمارات ودول الخليج والبلدان العربية، وهى من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكبار والصغار وخفيفة على المعدة وهى محببة لطعمها اللذيذ، ويمكن عمل صينية البطاطس هذه بعدة طرق منها بالخضار والكفتة والبيض وطرق آخرى كثيرة، وتعتبر مصدر للطاقة حيث يوجد بها سعرات حرارية وبروتينات وكربوهيدرات التي تفيد الجسم لنكون بصحة جيدة، ويفضل عملها على مائدة الأفطار أو السحور في شهر رمضان الكريم، ومن السهل عمل هذه الصينية في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل من المطاعم، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن ينال الموضوع إعجابكم. مكونات عمل صينية البطاطس بالشاورما مكونات عمل صينية البطاطس بالشاورما سوف نتحدث على مكونات عمل صينية البطاطس بالشاورما وهى كالآتي:- كيلو لحمة بلدي مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب صغير من السمن البلدي.

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

خمس فصوص ثوم مفروم.

نصف ملعقة شطة حمراء.

كوبان من الماء.

نصف كيلو بطاطس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع كيلو جبنة موتزريلا.

حزمة بقدونس أخضر.

نصف كوب لبن.

ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتناول في موضوعنا هذا طريقة تحضير البطاطس بالشاورما وهى كما يلي:- تجهيز الشاورما نقوم بإحضار إناء ونضع به السمن واللحمة المقطعة شرائح ثم نضيف الثوم والبصل وبهارات اللحمة ونرفعها على النار ونستمر بالتقليب المستمر لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تقترب من اللون المحمر. تجهيز البطاطس نقوم بوضع البطاطس في حلة بها ماء ووضعها على النار لمدة عشر دقائق ثم يتم تقشيرها وتوضع في وعاء وتهرس البطاطس جيداً ويتم إضافة الكزبرة والفلفل الأخضر واللبن والفلفل الأسود والشطة الحمراء ويتم خلطهم بواسطة ملعقة كبيرة حتى يتجانس الخليط جيداً مع بعض. نقوم بإحضار صينية ويتم دهنها بالزيت بواسطة الفرشاة ويتم وضع طبقة من البطاطس ثم طبقة من الشاورما حتى الأنتهاء من الصينية ثم نقوم برش الصينية بالجبنة الموتزريلا. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونقوم بإدخال الصينية في منتصف الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي يتحول شكلها الى اللون المحمر. نقوم بتزينها بالبقدونس الأخضر ويتم تقسيمها الى الشكل المناسب. يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا. الوسوم

تعد صينية البطاطس بالشاورما من أشهى وأحلى الأكلات المنتشرة في مصر والسعودية والأمارات ودول الخليج والبلدان العربية، وهى من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكبار والصغار وخفيفة على المعدة وهى محببة لطعمها اللذيذ، ويمكن عمل صينية البطاطس هذه بعدة طرق منها بالخضار والكفتة والبيض وطرق آخرى كثيرة، وتعتبر مصدر للطاقة حيث يوجد بها سعرات حرارية وبروتينات وكربوهيدرات التي تفيد الجسم لنكون بصحة جيدة، ويفضل عملها على مائدة الأفطار أو السحور في شهر رمضان الكريم، ومن السهل عمل هذه الصينية في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل من المطاعم، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل صينية البطاطس بالشاورما من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن ينال الموضوع إعجابكم. مكونات عمل صينية البطاطس بالشاورما مكونات عمل صينية البطاطس بالشاورما سوف نتحدث على مكونات عمل صينية البطاطس بالشاورما وهى كالآتي:- كيلو لحمة بلدي مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب صغير من السمن البلدي.

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

خمس فصوص ثوم مفروم.

نصف ملعقة شطة حمراء.

كوبان من الماء.

نصف كيلو بطاطس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ربع كيلو جبنة موتزريلا.

حزمة بقدونس أخضر.

نصف كوب لبن.

ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتناول في موضوعنا هذا طريقة تحضير البطاطس بالشاورما وهى كما يلي:- تجهيز الشاورما نقوم بإحضار إناء ونضع به السمن واللحمة المقطعة شرائح ثم نضيف الثوم والبصل وبهارات اللحمة ونرفعها على النار ونستمر بالتقليب المستمر لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تقترب من اللون المحمر. تجهيز البطاطس نقوم بوضع البطاطس في حلة بها ماء ووضعها على النار لمدة عشر دقائق ثم يتم تقشيرها وتوضع في وعاء وتهرس البطاطس جيداً ويتم إضافة الكزبرة والفلفل الأخضر واللبن والفلفل الأسود والشطة الحمراء ويتم خلطهم بواسطة ملعقة كبيرة حتى يتجانس الخليط جيداً مع بعض. نقوم بإحضار صينية ويتم دهنها بالزيت بواسطة الفرشاة ويتم وضع طبقة من البطاطس ثم طبقة من الشاورما حتى الأنتهاء من الصينية ثم نقوم برش الصينية بالجبنة الموتزريلا. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونقوم بإدخال الصينية في منتصف الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي يتحول شكلها الى اللون المحمر. نقوم بتزينها بالبقدونس الأخضر ويتم تقسيمها الى الشكل المناسب. يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا.

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