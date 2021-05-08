صوص الجبنة السايحة من أكثر أنواع الصوص الذي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، والتي تقدم في المطاعم بجانب المشويات أو دجاج كنتاكي أو البيتزا كما يمكن دمجها في السندوتشات بمختلف أنواعها، وطرق تحضير صوص الجبنة السايحة مختلفة بعضها تحضر بالزيت والبعض الآخر يحضر بالزبدة، و سنتعرف على طريقة إعدادها سوياً.

طريقة عمل صوص الجبنة السايحة بالزبدة

المكونات: نصف كوب لبن، نصف ملعقة كبيرة دقيق، نصف ملعقة كبيرة زبدة، ربع كوب جبن مبشور، جبن بارميزان، ملح، فلفل أسود.

طريقة التحضير

في وعاء على النار نضع الزبدة حتى تذوب ثم نضيف إليها الدقيق مع التقليب حتى الغليان، ونضيف إليه الحليب مع التقليب باستمرار لمنع تكون كتل.

نترك الخليط حتى يغلي ثم نهدئ النار قليلاً مع إضافة الملح والفلفل الأسود، ونقوم بوضع الجبن المبشور مع التقليب حتى يذوب الجبن، ونضعه بعيداً عن النار.

طريقة عمل الجبنة السايحة بالزيت النباتي

المقادير: نصف كوب حليب سائل، ربع كوب لبن بودرة، نصف ملعقة كبيرة خل أبيض، نصف ملعقة كبيرة خل أبيض، 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي، ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الحليب السائل والحليب البودرة والخل والليمون في الخلاط الكهربائي مع الخفق جيداً، ونبدأ بإضافة الزيت بالتدريج حتى نحصل على قوام الجبنة السايحة.

نقوم بوضع الجبنة في وعاء محكم الغلق ويترك في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً حتى تتماسك وتصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل الجبنة السايحة بالنشا

المقادير: 4/3 لتر حليب كامل الدسم، كوب زبادي، نصف ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة كبيرة نشا، ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير