طريقة عمل كعك العيد بالنوتيلا بطريقة شهية، يودع المسلمون شهر رمضان المبارك الذي مر سريعاً كعادته، وننتظر قدوم عيد الفطر المبارك، والتي تختلف الدول فيما بينها في طريقة استقباله، فالبعض يستقبله بتنظيف وترتيب المنزل، والبعض الآخر يستقبله بعمل أنواع مختلفة من الكعك والحلويات والبسكويت والغريبة والمنين والقرص والبتي فور ، حيث تختلف كل بلد في نوع الحلوى المفضل لها خلال العيد، ولكن الجميع اتفق أن يكون الكعك هو الحلوى الأساسية مع اختلاف الحشو سواء بالملبن أو العجمية أو النوتيلا.

كعك النوتيلا من أحدث انواع الكعك التي تصدرت صفحات الشيفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرغب كل فرد في عمل كعك مميز عن غيره، لذا نعرض لكم طريقة عمل كعك العيد بالنوتيلا.

المكونات: 2 كيلو دقيق حلويات، 4 ملاعق كبيرة سمسم، 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر،2 ملعقة كبيرة رائحة كعك، رشة ملح، 2 قطعة خميرة بيرة بحجم ثمرة الليمون، 6 كوب سمن بلدي، كوب سكر بودرة، نوتيلا.

طريقة عمل كعك العيد بالنوتيلاتحضير كعك العيد بالنوتيلا

نحضر وعاء عميق، ونضع به الدقيق والسمسم والملح ورائحة الكعك، ونقوم بوضع السمن في وعاء على النار حتى تذوب.

بعد أن تذوب السمنة نضعها على الدقيق م ضرورة التقليب بملعقة لمنع تعرض اليدين للأذى، وننتظر حتى يتشرب الدقيق بالسمنة.

نقوم بعجن العجينة جيداً حتى تتماسك، ونضعها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها مع تغطيتها بورق استرتش.

نبدأ في تقطيع العجينة على هيئة كرات صغيرة بحجم ثمرة الليمون، ونقوم بعمل حفرة صغيرة بها، ونضع بها ملعقة صغيرة من النوتيلا.

نغلق الكرة جيداً حتى لا يخرج الحشو، ونقوم بتزيين الكعكة باستخدام المنقاش أو البصامة على حسب الرغبة.

نقوم بتكرار ذلك حتى تنتهي كمية العجين، ونقوم برص الكعك في الصواني الخاصة بالتسوية مع مراعاة ترك مسافة بين كل منهم.

تترك الصواني في مكان دافئ حتى تختمر مرة أخرى، ونقوم بوضعه في فرن بدرجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونه ذهبي.