طريقة تحضير حلوي الأوريو الباردة الأساسية في فصل الصيف في المنزل بسهولة

يحتاج فصل الصيف إلي الحلويات الباردة التي لا تعمل على إنتعاش الأشخاص والمساعده على تلطيف درجات الحرارة كما يكثر تحضير العصائر والمثلجات وتعتبر الحلويات الباردة غير تقليدية بالعكس فهي جميعها وصفات مبتكرة حديثة تنتشر في المطاعم بشكل كبير مما جعل البعض يتسائل عن كيفية تحضيرها خاصةً أنها ترتفع ثمن تلك الحلويات في الخارج نظراً للمكونات المستخدمة أثناء التحضير ومن أهم تلك الحلويات التي ظهرت حديثاً هي حلوي الأوريو الباردة ولعل أكثر أسباب إنتشارها أنها خالية من البيض والكريمة مما يجعلها سهلة التناول وخفيفة غير دسمة ويمكنك متابعة طريقة التحضير الخاصه بحلوي الأوريو من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير حلوي الأوريو في المنزل طريقة تحضير حلوي الأوريو في المنزل المكونات: ثلاث عبوات كبيرة من بسكويت الأوريو.

نصف كأس من الزبدة السائلة.

نصف كيلو جرام من الحليب.

أثنين من أكياس كريم الكراميل.

عبوة قشطة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق النسكافية.

عبوة بسكويت سادة.

ملعقتين كبيرتين من حليب البودرة. طريقة التحضير: أولاً تكسير قطع الأوريو إلي قطع صغيرة حتى تصبح ناعمة جداً ثم نخلطهم مع الزبدة السائلة ثم نقلبهم بإستخدام مضرب يدوي ونضع الخليط في قالب دائري سهل الفتح من الجانب نقوم بتسوية جميع الجوانب في القالب ثم نضعها في الفريزر نصف ساعه. في إناء متوسط الحجم نضع الحليب مع الكراميل على نار هادئة ونقلبهم معاً حتى الغليان ثم نضع خليط كريم الكراميل في الخلاط مع عبوة القشطة والبسكويت السادة النوع حسب الرغبة ومسحوق بودرة الحليب ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تندمج المكونات معاً ثم نضع الخليط فوق الطبقة الأولي للأوريو الذي سبق تحضيرها. نقوم بتحضير كمية صغيرة من الماء ونضع بها النسكافية وملعقتين من كريم الكراميل ونتركها على النار حتى الغليان ثم نضع سائل الكراميل مع النسكافية على قالب الأوريو، تزيين قالب الأوريو بحبات من الأوريو أعلي القالب حتى تصبح ذو شكل جذاب ونضعها بالثلاجة مرة أخري لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل تناولها بعد ذلك يتم تقديمها للعائلة. طريقة التحضير: الوسوم

يحتاج فصل الصيف إلي الحلويات الباردة التي لا تعمل على إنتعاش الأشخاص والمساعده على تلطيف درجات الحرارة كما يكثر تحضير العصائر والمثلجات وتعتبر الحلويات الباردة غير تقليدية بالعكس فهي جميعها وصفات مبتكرة حديثة تنتشر في المطاعم بشكل كبير مما جعل البعض يتسائل عن كيفية تحضيرها خاصةً أنها ترتفع ثمن تلك الحلويات في الخارج نظراً للمكونات المستخدمة أثناء التحضير ومن أهم تلك الحلويات التي ظهرت حديثاً هي حلوي الأوريو الباردة ولعل أكثر أسباب إنتشارها أنها خالية من البيض والكريمة مما يجعلها سهلة التناول وخفيفة غير دسمة ويمكنك متابعة طريقة التحضير الخاصه بحلوي الأوريو من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير حلوي الأوريو في المنزل طريقة تحضير حلوي الأوريو في المنزل المكونات: ثلاث عبوات كبيرة من بسكويت الأوريو.

نصف كأس من الزبدة السائلة.

نصف كيلو جرام من الحليب.

أثنين من أكياس كريم الكراميل.

عبوة قشطة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق النسكافية.

عبوة بسكويت سادة.

ملعقتين كبيرتين من حليب البودرة. طريقة التحضير: أولاً تكسير قطع الأوريو إلي قطع صغيرة حتى تصبح ناعمة جداً ثم نخلطهم مع الزبدة السائلة ثم نقلبهم بإستخدام مضرب يدوي ونضع الخليط في قالب دائري سهل الفتح من الجانب نقوم بتسوية جميع الجوانب في القالب ثم نضعها في الفريزر نصف ساعه. في إناء متوسط الحجم نضع الحليب مع الكراميل على نار هادئة ونقلبهم معاً حتى الغليان ثم نضع خليط كريم الكراميل في الخلاط مع عبوة القشطة والبسكويت السادة النوع حسب الرغبة ومسحوق بودرة الحليب ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تندمج المكونات معاً ثم نضع الخليط فوق الطبقة الأولي للأوريو الذي سبق تحضيرها. نقوم بتحضير كمية صغيرة من الماء ونضع بها النسكافية وملعقتين من كريم الكراميل ونتركها على النار حتى الغليان ثم نضع سائل الكراميل مع النسكافية على قالب الأوريو، تزيين قالب الأوريو بحبات من الأوريو أعلي القالب حتى تصبح ذو شكل جذاب ونضعها بالثلاجة مرة أخري لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل تناولها بعد ذلك يتم تقديمها للعائلة. طريقة التحضير:

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