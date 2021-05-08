طريقة عمل شيرة باللبن المبخر

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تعد وصفة شيرة باللبن المبخر من ألذ وأفضل الطرق التي يمكنك تحضير القطر أو الشربات بها فبدلاً من تحضير الشربات بدون نكهة يمكنك إضافة نكهات مختلفة إليه وسينعكس ذلك على الطعم النهائي للحوليات التي تحضرينها، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الوصفة بكل سهولة.شيرة باللبن المبخر
هناك العديد من النكهات والطرق التي يمكنك أن تحضري الشيرة بها ألذها بإضافة الحليب إليهاطريقة عمل شيرة باللبن المبخر
يمكنك تحضير هذا القطر بكل سهولة فكل ما تحتاجينه هو مكونين فقط:
- ثلاث علب من اللبن المبخر.
- كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.
خطوات تحضير القطر:
- أحضري وعاء وضعي به كل كمية اللبن.
- ضعي الوعاء على نار متوسطة.
- أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب السكر.
- قومي بالتقليب حتى يبدأ اللبن في الغليان.
- بعد أن يغلي ارفعي الشيرة من على النار واتركيها تبرد.
- ضعي الشيرة في وعاء زجاجى نظيف واحتفظي بها في الثلاجة لحين الاستخدام أو استخدميها مباشرة.
يمكنك إضافة نكهة الورد إلى الشربات وكل ما تحتاجينه هو:
- كوبان من السكر الأبيض الناعم.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
خطوات تحضير الشربات:
- ضعي الماء في وعاء متوسط الحجم وضعيه على نار متوسطة على الموقد.
- أضيفي السكر وقلبي جيداً حتى يذوب السكر.
- اتركي الخليط على النار حتى يبدأ الماء في الغليان ويتكتل الخليط.
- أضيفي الليمون وقلبي حتى يصبح الشربات كثيف القوام قليلاً.
- ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلاً.
- أضيفي ماء الورد وقلبي حتى تمتزج المكونات.
- اتركي الشربات يبرد تماماً ثم استخدميه في سقي الحلويات.
- هناك حلويات تحتاج لشربات ساخن وهناك ما تحتاج إلى شربات بارد.
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تعد وصفة شيرة باللبن المبخر من ألذ وأفضل الطرق التي يمكنك تحضير القطر أو الشربات بها فبدلاً من تحضير الشربات بدون نكهة يمكنك إضافة نكهات مختلفة إليه وسينعكس ذلك على الطعم النهائي للحوليات التي تحضرينها، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الوصفة بكل سهولة.شيرة باللبن المبخر
هناك العديد من النكهات والطرق التي يمكنك أن تحضري الشيرة بها ألذها بإضافة الحليب إليهاطريقة عمل شيرة باللبن المبخر
يمكنك تحضير هذا القطر بكل سهولة فكل ما تحتاجينه هو مكونين فقط:
- ثلاث علب من اللبن المبخر.
- كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.
خطوات تحضير القطر:
- أحضري وعاء وضعي به كل كمية اللبن.
- ضعي الوعاء على نار متوسطة.
- أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب السكر.
- قومي بالتقليب حتى يبدأ اللبن في الغليان.
- بعد أن يغلي ارفعي الشيرة من على النار واتركيها تبرد.
- ضعي الشيرة في وعاء زجاجى نظيف واحتفظي بها في الثلاجة لحين الاستخدام أو استخدميها مباشرة.
يمكنك إضافة نكهة الورد إلى الشربات وكل ما تحتاجينه هو:
- كوبان من السكر الأبيض الناعم.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
خطوات تحضير الشربات:
- ضعي الماء في وعاء متوسط الحجم وضعيه على نار متوسطة على الموقد.
- أضيفي السكر وقلبي جيداً حتى يذوب السكر.
- اتركي الخليط على النار حتى يبدأ الماء في الغليان ويتكتل الخليط.
- أضيفي الليمون وقلبي حتى يصبح الشربات كثيف القوام قليلاً.
- ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلاً.
- أضيفي ماء الورد وقلبي حتى تمتزج المكونات.
- اتركي الشربات يبرد تماماً ثم استخدميه في سقي الحلويات.
- هناك حلويات تحتاج لشربات ساخن وهناك ما تحتاج إلى شربات بارد.
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