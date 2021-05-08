الكوكيز الطري المحشي بالشوكولاتة الذائبة وصفة ولا أروع لأولادك

يعد الكوكيز الطري من أشهى أنواع الحلويات التي يطلبها الأطفال كل يوم حيث يسعون إلى إهدار مصروفهم كله على هذا البسكويت الرائع المحشي بالشوكلاتة، لذلك بدلاً من شرائه من المحلات والمخابز بمبلغ كبير قومي بتحضير هذه الحلوى الرائعة في منزلك ولن تحتاج إلى الكتير من الجهد أو الوقت فتابعينا لتعرفي الطريقة.

الكوكيز الطري

هذه الوصفة سهلة للغاية ونضمن لك أنك ستصنعين كوكيز أفضل من الجاهز الذي يحضر في المحلات.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

كوبان وربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا أو الكربوناتو.

نصف كوب من حبيبات الشوكولاتة الجهازة.

كوب من الشوكولاتة السائلة أو قالب من الشوكولاتة الخام.

كوب إلا ربع من السكر البني. خطوات تحضير الكوكيز الطري: أحضري وعاء عميق ثم ضعي به كلاً من نوعي السكر البنى والأبيض. أضيفي الزبدة والبيض والفانيليا. اخلطي المكونات بواسطة المضرب الكهربائي حتى يتكون لديك خليط ناعم فاتح اللون. في وعاء آخر انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الملح والدقيق والكربوناتو وقلبي. يضاف خليط الدقيق إلى خليط السكر والزبدة بالتدريج مع الخلط. قومي بخلط المكونات معاً حتى تتكون عجينة كوكيز متماسكة. أضيفي حبيبات الشوكولاتة وقلبي جيداً. قومي بإذابة قالب الشوكولاتة على حمام مائي أو في الميكرويف ليصبح لديك شوكولاتة ذائبة. ضعي قطعة من العجينة على راحة يدك وافرديها على شكل دائري. ضعي ملعقة من الشوكولاتة الذائبة ثم أحكمي إغلاقها على الحشو. ضعي الكوكيز المحشي في صينية الخبز المفروشة بورق الزبدة. أدخليها فرن ساخن 180 درجة مئوية حتى تنضج لمدة ربع ساعة. خطوات تحضير الكوكيز الطري:

المقادير اللازمة لتحضير الحلوى: