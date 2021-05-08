طريقة تحضير بيتي فور العيد الناعم في المنزل

يبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفة بيتي فور العيد الناعم وصفة سهلة ومجربة واقتصادية لتقديمها في المناسبات السعيدة وخاصة في عيد الفطر المبارك وصفة بيتي فور العيد الناعم محببة للكبار والصغار وصفة سهلة التحضير لا تستغرق وقت كبير في تحضيرها و هتعملي اكبر كمية من البيتي فور الهش اللذيذ بأنواع عديدة و أطعمة مختلفة من الفانيليا والشيكولاته فى المنزل سوف نقدم لكم طريقة تزينه افضل من المحلات. طريقة عمل بيتي فور العيد ومكوناته طريقة عمل بيتي فور العيد ومكوناته المكونات:- 2 كاس من الدقيق.

كاس من الزبدة الباردة.

نصف كاس سكر بودره منخول.

صفار حبه بيض.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة كاكاو. طريقة اخرى لبيتي فور العيد بالكيلو ومقاديره طريقة اخرى لبيتي فور العيد بالكيلو ومقاديره المقادير:- مقدار كيلو جرام من الدقيق.

مقدار كيلو إلا ربع جرام من الزبدة الباردة.

2 كوب إلا ربع من السكر البودره الناعم المنخول.

4 صفار حبه بيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

رشه ملح. التزيين:-

( شيكولاته- مربى- جوز هند مفروم- فورماسيلو- كريز). طريقة تحضير وصفة بيتي فور العيد احضري وعاء عميق واسع وضعي فيه كل من الزبدة والسكر و بالمضرب الكهربائي أخفقي حتى يصير الخليط كريمي وفاتح اللون. ثم ضيفي البيض بالتدريج مع الاستمرار في عملية الخفق. ثم ضعي رشه الملح مع الدقيق وضيفي الدقيق فوق الخليط السابق خفقة قومى بعمليه العجن و إلي أن تنتهي من العجينة ادخليها الثلاجة. اخرجي العجينة من الثلاجة واقسميها الى نصفين. ضعي القسم الأول في كيس الحلواني أو في ماكينة البيتي فور وشكلي على شكل وحدات صغيرة على صينية مدهونة بقليل من الزيت. أما الجزء الثاني من العجينة ضعي عليه مقدار الكاكاو قومي بتشكيل البيتي فور بنفس الطريقة السابقة الى أن تنتهي من باقي العجينة.

أدخلي البيتي فور الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 فوق الرف الأوسط وأول ما يتحرك البتيفور من مكانة علامة على انه قد تمت تسويت البيتي فور. اجرجيه من الفرن وبعد أن يبرد قومي بتزيين البيتي فور بالمربى و صوص الشيكولاته وجوز الهند و الفورماسيلو والتزيين يرجع حسب الرغبة وحسب زوقك. ضعي البيتي فور في أطباق التقديم وقدمية بالهناء والشفاء. اهم النصائح لنجاح البيتي فور الجو في فصل الصيف يكون حار جدا استخدمي الزبدة الباردة في عمل البيتي فور و قومي بعمله في مكان بارد وبعد الانتهاء من عمله ادخلي العجينة الثلاجة لمدة 10 دقائق. يفضل أن تكون مدة خفق الزبدة مع السكر البودر مدة لا تقل عن 4 دقائق حتى يصير اللون فاتح وهش. قومي بنخل السكر البودر جيدا قبل وضعه على الزبدة. يفضل اختبار عجينة البيتي فور أو أي نوع من أنواع المعجنات. يفضل استخدام البيض بدرجة حرارة الغرفة حتى لا تفصل الزبدة. طريقة تحضير وصفة بيتي فور العيداهم النصائح لنجاح البيتي فور الوسوم

يبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفة بيتي فور العيد الناعم وصفة سهلة ومجربة واقتصادية لتقديمها في المناسبات السعيدة وخاصة في عيد الفطر المبارك وصفة بيتي فور العيد الناعم محببة للكبار والصغار وصفة سهلة التحضير لا تستغرق وقت كبير في تحضيرها و هتعملي اكبر كمية من البيتي فور الهش اللذيذ بأنواع عديدة و أطعمة مختلفة من الفانيليا والشيكولاته فى المنزل سوف نقدم لكم طريقة تزينه افضل من المحلات. طريقة عمل بيتي فور العيد ومكوناته طريقة عمل بيتي فور العيد ومكوناته المكونات:- 2 كاس من الدقيق.

كاس من الزبدة الباردة.

نصف كاس سكر بودره منخول.

صفار حبه بيض.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة كاكاو. طريقة اخرى لبيتي فور العيد بالكيلو ومقاديره طريقة اخرى لبيتي فور العيد بالكيلو ومقاديره المقادير:- مقدار كيلو جرام من الدقيق.

مقدار كيلو إلا ربع جرام من الزبدة الباردة.

2 كوب إلا ربع من السكر البودره الناعم المنخول.

4 صفار حبه بيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

رشه ملح. التزيين:-

( شيكولاته- مربى- جوز هند مفروم- فورماسيلو- كريز). طريقة تحضير وصفة بيتي فور العيد احضري وعاء عميق واسع وضعي فيه كل من الزبدة والسكر و بالمضرب الكهربائي أخفقي حتى يصير الخليط كريمي وفاتح اللون. ثم ضيفي البيض بالتدريج مع الاستمرار في عملية الخفق. ثم ضعي رشه الملح مع الدقيق وضيفي الدقيق فوق الخليط السابق خفقة قومى بعمليه العجن و إلي أن تنتهي من العجينة ادخليها الثلاجة. اخرجي العجينة من الثلاجة واقسميها الى نصفين. ضعي القسم الأول في كيس الحلواني أو في ماكينة البيتي فور وشكلي على شكل وحدات صغيرة على صينية مدهونة بقليل من الزيت. أما الجزء الثاني من العجينة ضعي عليه مقدار الكاكاو قومي بتشكيل البيتي فور بنفس الطريقة السابقة الى أن تنتهي من باقي العجينة.

أدخلي البيتي فور الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 180 فوق الرف الأوسط وأول ما يتحرك البتيفور من مكانة علامة على انه قد تمت تسويت البيتي فور. اجرجيه من الفرن وبعد أن يبرد قومي بتزيين البيتي فور بالمربى و صوص الشيكولاته وجوز الهند و الفورماسيلو والتزيين يرجع حسب الرغبة وحسب زوقك. ضعي البيتي فور في أطباق التقديم وقدمية بالهناء والشفاء. اهم النصائح لنجاح البيتي فور الجو في فصل الصيف يكون حار جدا استخدمي الزبدة الباردة في عمل البيتي فور و قومي بعمله في مكان بارد وبعد الانتهاء من عمله ادخلي العجينة الثلاجة لمدة 10 دقائق. يفضل أن تكون مدة خفق الزبدة مع السكر البودر مدة لا تقل عن 4 دقائق حتى يصير اللون فاتح وهش. قومي بنخل السكر البودر جيدا قبل وضعه على الزبدة. يفضل اختبار عجينة البيتي فور أو أي نوع من أنواع المعجنات. يفضل استخدام البيض بدرجة حرارة الغرفة حتى لا تفصل الزبدة. طريقة تحضير وصفة بيتي فور العيداهم النصائح لنجاح البيتي فور

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