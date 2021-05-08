أجمل وألذ طريقة عمل الارز بالجمبري وأحلي من المحلات وبطريقة سهلة

يعد الأرز بالجمبري من أشهر الوجبات الشعبية في معظم البلاد، ويوجد به فوائد كثيرة ومتنوعة وملئ أيضا بالسعرات الحرارية والدهون، وبعض الناس يقومون بتناوله بدلا من اللحوم الحمراء والبيضاء، وينظم أيضا ضربات القلب لمرضى القلب وينظم أيضاً ارتفاع ضغط الدم، وله عدة طرق لتحضيره و تتفن المرأة المصرية في طريقة إعداده . مكونات الأرز بالجمبري كيلو أرز مصري.

نصف كيلو جمبري وسط.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة جزر مبشورة.

زيت.

ماء مغلي

ملعقة ملح كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيره كمون. مكونات الأرز بالجمبري مكونات تتبيله الجمبري ملعقة كبيرة فلفل رومي مفروم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

نصف ملعقة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة خل.

عصير ليمونة.

بهارات سمك. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير الجمبري يتم تقشير الجمبري ونزع كيس الرمل منه وغسله جيدا بالملح والليمون والخل ويصفى تماما ويصبح جاهزا.

في وعاء كبير نضع الفلفل المفروم والثوم المفروم والكزبرة الناشفة والكمون والملح والخل والليمون وبهارات السمك.

ويقلبو جيدا ويتم وضع الجمبري وتقليبه معهم ويترك حوالي ساعة في التتبيلة. طريقة تحضير الأرز نقوم بوضع البصل والزيت في إناء ويحمر جيدا حتى يصبح لونه أحمر ويضاف الماء ويترك حتى يتم الغليان.

نقوم بوضع الجمبري على جريل ونقوم بتشويحه مع الجزر المبشور ويقلب جيدا.

يغسل الأرز جيدا ويصفى تماما ويضاف إلى الجمبري ويقلب حتى يختلط الأرز بالجمبري.

يتم وضع الأرز والجمبري في الماء المغلي الذي تركناه للغليان.

يتم وضع الأرز والجمبري في الماء المغلي الذي تركناه للغليان. يترك الأرز بالجمبري حتى يتشرب الماء على نار عالية ثم نقوم بتهدئه النار وتركه حتى تمام النضج كما نفعل مع تسوية اي أرز.

بعد النضج يغرف في طبق التقديم ويقدم. الوسوم

يعد الأرز بالجمبري من أشهر الوجبات الشعبية في معظم البلاد، ويوجد به فوائد كثيرة ومتنوعة وملئ أيضا بالسعرات الحرارية والدهون، وبعض الناس يقومون بتناوله بدلا من اللحوم الحمراء والبيضاء، وينظم أيضا ضربات القلب لمرضى القلب وينظم أيضاً ارتفاع ضغط الدم، وله عدة طرق لتحضيره و تتفن المرأة المصرية في طريقة إعداده . مكونات الأرز بالجمبري كيلو أرز مصري.

نصف كيلو جمبري وسط.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة جزر مبشورة.

زيت.

ماء مغلي

ملعقة ملح كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيره كمون. مكونات الأرز بالجمبري مكونات تتبيله الجمبري ملعقة كبيرة فلفل رومي مفروم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم.

نصف ملعقة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة خل.

عصير ليمونة.

بهارات سمك. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير الجمبري يتم تقشير الجمبري ونزع كيس الرمل منه وغسله جيدا بالملح والليمون والخل ويصفى تماما ويصبح جاهزا.

في وعاء كبير نضع الفلفل المفروم والثوم المفروم والكزبرة الناشفة والكمون والملح والخل والليمون وبهارات السمك.

ويقلبو جيدا ويتم وضع الجمبري وتقليبه معهم ويترك حوالي ساعة في التتبيلة. طريقة تحضير الأرز نقوم بوضع البصل والزيت في إناء ويحمر جيدا حتى يصبح لونه أحمر ويضاف الماء ويترك حتى يتم الغليان.

نقوم بوضع الجمبري على جريل ونقوم بتشويحه مع الجزر المبشور ويقلب جيدا.

يغسل الأرز جيدا ويصفى تماما ويضاف إلى الجمبري ويقلب حتى يختلط الأرز بالجمبري.

يتم وضع الأرز والجمبري في الماء المغلي الذي تركناه للغليان.

يتم وضع الأرز والجمبري في الماء المغلي الذي تركناه للغليان. يترك الأرز بالجمبري حتى يتشرب الماء على نار عالية ثم نقوم بتهدئه النار وتركه حتى تمام النضج كما نفعل مع تسوية اي أرز.

بعد النضج يغرف في طبق التقديم ويقدم.

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