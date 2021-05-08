طريقة عمل الأيس كريم بمذاقات طبيعية مختلفة في المنزل

طريقة عمل الأيس كريم يعشق الأطفال والكبار تناول المثلجات لارتواء عطشهم في فصل الصيف والهروب من الحر الشديد وتختلف أسمائها من كل بلد لآخر منها من يطلق عليها الأيس كريم أو الجيلاتي أو البوظة ويتواجد منها عدة أصناف وأشكال باختلاف النكهات المختلفة ومنهم من يفضل تناولها في أعواد خشبية أو قطع في بوله ورقية أو بوله من البسكوت الهش مضاف إليها قطع الأيس كريم أو الأيس كريم الساندوتش، أو رولات وتسعي كل سيدة في تقديم ما هو آمن لأسرتها لتجنب الأمراض لهم وفي فصل الصيف تكثر الفواكه المحببة لدي الجميع فمن الممكن تحضيره من فواكهه طبيعية بالإضافة إلي اللبن وهو العنصر الأساسي من مكوناته. طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة المكونات كيلو حليب .

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقتان كبار نشا.

ثلاث ملاعق سكر بودر.

ربع كوب كاكاو خام.

ربع كوب كريم شانتيه.

مكعب شوكولاتة خام.

عصا خشبية.

أكواب بلاستيك.

ماكينة الأيس كريم. طريقة تحضير الأيس كريم يخلط النشا واللبن والكاكاو على البارد ويقلب.

يضاف السكر والكريم شانتيه اليهم مع التقليب المستمر.

يرفع على نار هادئة.

ويقلب حتي يثقل القوام

نضيف مكعبات الشكولاتة ونتركها على النار لمدة دقيقة.

يصب في علبة محكمة الغلق لعمل بولاة في كاسات.

أو نصبها في ماكينة الأيس كريم أن وجدت.

أو نصب الأيس كريم في أكواب بلاستيكية.

ويغرس العصا الخشبية وتترك في الفريزر.

يترك في الفريزر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

تقدم مثلجة. طريقة عمل الأيس كريم المانجا: المكونات أربع حبات كبيرة مانجو.

كيلو حليب سائل مثلج.

ملعقتان كبيرة سكر بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

أو ظرف فانيليا.

ملعقتان كبيرة كريم شانتيه.

ملاعق خشبية.

أكواب بلاستيكية. طريقة التحضير نقطع المانجو مكعبات متوسطة.

نتركها في الديب فريزر لمدة لا تقل عن ساعتان.

نحضر الخلاط نضيف مكعبات المانجو المثلجة.

نضيف اللبن المثلج، الفانيليا، السكر البودر.

نضيف الكريم شانتيه نضربهم جيدا.

نصبها في علبة بلاستيك محكمة الغلق.

أو أكواب بلاستيكية ونغرس الأعواد الخشبية.

تترك في الفريزر لمده تتراوح بين ساعتين أو ثلاثة.

تقدم مثلجة. الوسوم

طريقة عمل الأيس كريم يعشق الأطفال والكبار تناول المثلجات لارتواء عطشهم في فصل الصيف والهروب من الحر الشديد وتختلف أسمائها من كل بلد لآخر منها من يطلق عليها الأيس كريم أو الجيلاتي أو البوظة ويتواجد منها عدة أصناف وأشكال باختلاف النكهات المختلفة ومنهم من يفضل تناولها في أعواد خشبية أو قطع في بوله ورقية أو بوله من البسكوت الهش مضاف إليها قطع الأيس كريم أو الأيس كريم الساندوتش، أو رولات وتسعي كل سيدة في تقديم ما هو آمن لأسرتها لتجنب الأمراض لهم وفي فصل الصيف تكثر الفواكه المحببة لدي الجميع فمن الممكن تحضيره من فواكهه طبيعية بالإضافة إلي اللبن وهو العنصر الأساسي من مكوناته. طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة المكونات كيلو حليب .

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقتان كبار نشا.

ثلاث ملاعق سكر بودر.

ربع كوب كاكاو خام.

ربع كوب كريم شانتيه.

مكعب شوكولاتة خام.

عصا خشبية.

أكواب بلاستيك.

ماكينة الأيس كريم. طريقة تحضير الأيس كريم يخلط النشا واللبن والكاكاو على البارد ويقلب.

يضاف السكر والكريم شانتيه اليهم مع التقليب المستمر.

يرفع على نار هادئة.

ويقلب حتي يثقل القوام

نضيف مكعبات الشكولاتة ونتركها على النار لمدة دقيقة.

يصب في علبة محكمة الغلق لعمل بولاة في كاسات.

أو نصبها في ماكينة الأيس كريم أن وجدت.

أو نصب الأيس كريم في أكواب بلاستيكية.

ويغرس العصا الخشبية وتترك في الفريزر.

يترك في الفريزر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

تقدم مثلجة. طريقة عمل الأيس كريم المانجا: المكونات أربع حبات كبيرة مانجو.

كيلو حليب سائل مثلج.

ملعقتان كبيرة سكر بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

أو ظرف فانيليا.

ملعقتان كبيرة كريم شانتيه.

ملاعق خشبية.

أكواب بلاستيكية. طريقة التحضير نقطع المانجو مكعبات متوسطة.

نتركها في الديب فريزر لمدة لا تقل عن ساعتان.

نحضر الخلاط نضيف مكعبات المانجو المثلجة.

نضيف اللبن المثلج، الفانيليا، السكر البودر.

نضيف الكريم شانتيه نضربهم جيدا.

نصبها في علبة بلاستيك محكمة الغلق.

أو أكواب بلاستيكية ونغرس الأعواد الخشبية.

تترك في الفريزر لمده تتراوح بين ساعتين أو ثلاثة.

تقدم مثلجة.

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