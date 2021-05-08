طريقة تحويل وتعديل رواتب الموظفين بالخصم أو المكافأة عبر منصة مُدد وبخطوات سريعة وبسيطة للغاية، حيث تُعد مُدد أحد أفضل المنصات السعودية التي تم إطلاقها لتستهدف إدارة الرواتب والأجور في المنشآت والشركات بمختلف اتساعها واستيعابها الوظيفي، وذلك سواء كانت المنشأة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة من حيث حجم الأعمال وعدد العمال، كما تشترط منصة مدد على الشركات والمنشآت الالتزام بنظام حماية الأجور، لذا نتناول اليوم أحد أهم خدمات المنصة والتي تشغل بال أصحاب المنشآت دائماً، وهي خدمات تحويل وتعديل رواتب الموظفين بالخصم أو المكافأة.

طريقة تعديل وتحويل رواتب الموظفين منصة مُدد

من أهم الخدمات التي يبحث عنها أصحاب الشركات في منصة مُدد هي تعديل الرواتب أو استقطاع مبلغ مُعين من الراتب، لذا فأول ما عليك القيام به داخل منصة مُدد عند الرغبة في تعديل راتب الموظف هو الدخول إلى منصة الرواتب، ثم قم بعدها بإضافة الاستقطاعات حيث يتم إضافة الاستقطاعات أو الإضافات للراتب عبر خيار بيانات المنشأة، ثم يتم الضغط على تفاصيل الراتب لنظهر لنا 29 حالة مُقسمة بين خصومات وإضافات يمكنك تفعيلها أو تعطيلها.

تعديل رواتب الموظفين

بعد قيامك بإضافة الخيارات التي تريدها أو تعطيل الخيارات التي لا تحتاجها يتم الرجوع مرة أُخرى إلى إدارة الرواتب، ثم يتم إضافة الاستقطاعات على سبيل المثال هناك خصم تأمينات اجتماعية وخصم مُسبق للراتب، يتم تحديد الخصم لراتب الموظف، كما نلاحظ أن أي موظف يتم إجراء أي تعديل على راتبه يتم التأشير من اليمين ويتم اختياره بشكل ألي، لذا عليك التأشير على الكل قبل الضغط على إدارة الرواتب، وفور الضغط على إدارة الرواتب يتم ظهور رواتب كافة الموظفين بالإضافة إلى ما تم تعديله، وذلك حتى تتأكد من أن الخصومات قد تمت بشكل صحيح.

طريقة تحويل الرواتب منصة مُدد

يتم ظهور إجمالي الرواتب في آخر الصفحة الخاصة بإدارة الرواتب في منصة مُدد، يتم الضغط على إرسال إلى البنك حتى يطلب منك إدخال تاريخ التحويل، على سبيل المثال إذا صادفك إجازة البنوك وهي الجمعة والسبت الموافق 29 و 30، فإنك بين أمرين إما التحويل يوم الخميس الموافق 28 أو نهاية الشهر الميلادي 31 الموافق يوم الأحد، بعد إختيار التاريخ نلاحظ أن رسوم التحويل تبلغ 21 ريال، ولكن إذا قمت بتلك العملية في بداية الشهر نلاحظ انخفاض الرسوم.

على سبيل المثال إذا قمت بإجراء عملية تحويل الرواتب عبر منصة مُدد يوم 24 وتريد تحويله إلى البنك في 28 فإنه يعتبرها مدة قصيرة 4 أيام فقط؛ لذا يتم زيادة الرسوم إلى 21 ريال، ولكن إذا قمت ببدء تحويل الرواتب من الأسبوع الأول من الشهر ويتم خصمه مباشرة من البنك ستلاحظ انخفاض الرسوم، وفور الانتهاء من إجراء التحويل يتم الضغط على التالي، ثم يتم إرسال رمز تفعيلي على جوالك كصاحب منشأة وبعد إدخاله يتم التحويل بنجاح.