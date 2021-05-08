طريقة عمل بسكويت النشادر الهش مثل الجاهز تماماً بأقل التكاليف

طريقة عمل بسكويت النشادر الهش ، بسكويت النشادر يعد من أشهر وأفضل أنواع البسكويت التي يحضر في الأعياد، ومع إقتراب عيد الفطر المبارك يبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش لتحضيره في المنزل وذلك بدلاً من شراءه جاهزاً من المحلات، فإليك سيدتي طريقة بسيطة و سهلة لتحضيره في المنزل بمكونات اقتصادية، حيث يعد البسكويت من أنواع الحلويات التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على السكريات التي يحتاجها الجسم، حيث يمكن تحضير بسكويت العيد بعدة نكهات منها بسكويت بنكهة البرتقال، البسكويت بالفانيليا، بسكويت النشادر، والعديد من أنواع البسكويت، تابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر الهش.

طريقة عمل بسكويت النشادر الهش

يعد البسكويت من أفضل الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، حيث يمكن تناوله مع وجبه الإفطار بجانب كوب الشاي أو القهوة، كما أنه مرتبط بشكل كبير بالأعياد مثله مثل الكعك أو البيتي فور أو الغريبة، فكلاهما يعطيان مذاقاً رائعاً ولذيذاً.

أربع أكواب من الدقيق.

ربع كيلو من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الحليب.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من النشادر .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب وربع سكر ناعم.

المكونات:

يحضر إناء واسع ويوضع فيه السكر والزبدة، ويتم خفقها بواسطة المضرب الكهربائي، بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والنشادر والبيض بشكل تدريجي مع الإستمرار بالخفق .

بعد ذلك يتم إضافة النشا والبيكنج بودر تدريجياً، ثم إضافة الدقيق مع الإستمرار بالخلط حتى الحصول على قوام متجانس.

يتم إضافة الحليب مع الإستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة.

يتم تحضير ماكينة البسكويت أو كيس الحلواني، ويوضع فيه العجينة ثم نحضر صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو السمن تم ابدئي بتشكيل البسكويت سواء بواسطة الماكينة أو كيس الحلواني.

يشكل البسكويت ويوضع في الصينية ويتم رصة جيداً ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم تدخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونه ذهبياً.

يتم وضع الصينية على الرف الأوسط، ثم يخرج البسكويت من الفرن وتركه يبرد تماماً ثم يرص فى طبق التقديم، ويقدم بجانب كوب الشاي أو القهوة.

طريقة التحضير: