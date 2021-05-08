أسهل طريقة لعمل الكوكيز هش وطري وله مذاق طيب

أسهل طريقة لعمل الكوكيز، تمتاز شرائح بسكويت الكوكيز بطريقة إعدادها السهلة والتي يفضلها الكثير من الأطفال الصغار وبعشقها الكبار أيضاً حيث لا تتجاوز طريقة إعداد الكوكيز أكثر من نصف ساعة فقط ومكونات متوفرة في المنزل لدي لكل ربة منزل ويمكن أن نقترح أفكار جديدة وسهلة لعمل الكوكيز سواء كان كوكيز هش أو ملون أو طري أو كلاسيك. أسهل طريقة لإعداد الكوكيز أسهل طريقة لإعداد الكوكيز تتم هذه الطريقة بإضافة الكاكاو نظراً لارتباط الأطفال بتلك النكهة: 2 كأس ونصف من الزبدة.

2 كأس إلا ربع من السكر.

بيضتان وكيس فانيليا.

2 كأس ونصف من الطحين. ملعقة من بيكنج بودر معاها رشة ملح. مكسرات حسب ما ترغبين. شيكولاته حبيبات كرسبي.

طريقة تحضير الكوكيز أول شئ في المعجنات هو تسخين الفرن علي درجة حرارة 180 حتي يكون جاهز عند دخول الكوكيز أو المعجنات به.

في العجان نخلط الزبدة مع السكر جيداً حتي يتم الوصول لدرجة الخفق المناسبة كأنهم كريمة مع بعض مخفوقين ثم نضع عليهم البيض مع الفانيليا حتي نقضي تماماً.

نضع تلك المكونات بالتدريج الملح والبيكنج بودر والطحين والكاكاو ونستمر مع الخفق الجيد لهم ثم نضع معهم قطع الشيكولاته والمكسرات ونستمر في التقليب الجيد للمكونات.

يدخل الكوكيز في الفرن بعد تقطعيه إلى كرات ثم نشكل تلك الكرات الصغيرة وندخلهم الفرن علي درجة حرارة السابق ذكرها لمدة 10 دقائق حتي يأخذ لون فقط ونخرجة بالراحة من الفرن.

نقدم قطع الكوكيز مع الشاي واللبن كوجبة فطور سهلة وبسيطة.

هناك الكثير من الطرق لعمل الكوكيز هناك الكوكيز بالشوفان والكوكيز الطري بالتمر والكوكيز بالتفاح يمكن عمل تلك الطرق وسنكتب لكم جميع الوصفات في المقال حتي يمكن أن يكون لديك دليلك الخاص بجميع وصفات الكوكيز ولكن كما ذكرنا في العنوان أن هذه أسهل طريقة لعمل الكوكيز.

“ملحوظة” في عمل الكوكيز يفضل استعمال الكر البني فانه يجعل الكوكيز طري وهش ويحافظ علي طعمه وله مذاق خاص.

عند عمل الكوكيز أو عجينة الكوكيز يفضل خلط المكونات الجافة سويا ثم المكونات السائلة سوياً فهذا يجعل العجين أفضل وسهل التشكيل وتلك أسهل طريقة لعمل الكوكيز. طريقة تحضير الكوكيز الوسوم

أسهل طريقة لعمل الكوكيز، تمتاز شرائح بسكويت الكوكيز بطريقة إعدادها السهلة والتي يفضلها الكثير من الأطفال الصغار وبعشقها الكبار أيضاً حيث لا تتجاوز طريقة إعداد الكوكيز أكثر من نصف ساعة فقط ومكونات متوفرة في المنزل لدي لكل ربة منزل ويمكن أن نقترح أفكار جديدة وسهلة لعمل الكوكيز سواء كان كوكيز هش أو ملون أو طري أو كلاسيك. أسهل طريقة لإعداد الكوكيز أسهل طريقة لإعداد الكوكيز تتم هذه الطريقة بإضافة الكاكاو نظراً لارتباط الأطفال بتلك النكهة: 2 كأس ونصف من الزبدة.

2 كأس إلا ربع من السكر.

بيضتان وكيس فانيليا.

2 كأس ونصف من الطحين. ملعقة من بيكنج بودر معاها رشة ملح. مكسرات حسب ما ترغبين. شيكولاته حبيبات كرسبي.

طريقة تحضير الكوكيز أول شئ في المعجنات هو تسخين الفرن علي درجة حرارة 180 حتي يكون جاهز عند دخول الكوكيز أو المعجنات به.

في العجان نخلط الزبدة مع السكر جيداً حتي يتم الوصول لدرجة الخفق المناسبة كأنهم كريمة مع بعض مخفوقين ثم نضع عليهم البيض مع الفانيليا حتي نقضي تماماً.

نضع تلك المكونات بالتدريج الملح والبيكنج بودر والطحين والكاكاو ونستمر مع الخفق الجيد لهم ثم نضع معهم قطع الشيكولاته والمكسرات ونستمر في التقليب الجيد للمكونات.

يدخل الكوكيز في الفرن بعد تقطعيه إلى كرات ثم نشكل تلك الكرات الصغيرة وندخلهم الفرن علي درجة حرارة السابق ذكرها لمدة 10 دقائق حتي يأخذ لون فقط ونخرجة بالراحة من الفرن.

نقدم قطع الكوكيز مع الشاي واللبن كوجبة فطور سهلة وبسيطة.

هناك الكثير من الطرق لعمل الكوكيز هناك الكوكيز بالشوفان والكوكيز الطري بالتمر والكوكيز بالتفاح يمكن عمل تلك الطرق وسنكتب لكم جميع الوصفات في المقال حتي يمكن أن يكون لديك دليلك الخاص بجميع وصفات الكوكيز ولكن كما ذكرنا في العنوان أن هذه أسهل طريقة لعمل الكوكيز.

“ملحوظة” في عمل الكوكيز يفضل استعمال الكر البني فانه يجعل الكوكيز طري وهش ويحافظ علي طعمه وله مذاق خاص.

عند عمل الكوكيز أو عجينة الكوكيز يفضل خلط المكونات الجافة سويا ثم المكونات السائلة سوياً فهذا يجعل العجين أفضل وسهل التشكيل وتلك أسهل طريقة لعمل الكوكيز. طريقة تحضير الكوكيز

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