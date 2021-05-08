احذر هذه التغيرات في أظافرك قد تشير إلى خطر الإصابة بمرض مميت راجع الطبيب فورا

مرض الكبد الدهني من أشد الأمراض خطورة التي يمكن أن يصاب بها الإنسان، والتي يحدث ذلك بسبب حدوث تراكم للدهون على الكبد، وهناك بعض الإشارات والتغيرات التي تظهر على الجسم تشير إلى وجود مشكلة في هذا الجزء الهام في جسم الإنسان ومن بين تلك الإشارات الأظافر، حيث لا تظهر إشارات مبدأية واضحة في بداية الإصابة بهذا المرض، فقد لا يشعر المصاب بأي تدهور صحي إلى حين حصول تليف في الكبد.

علامات تحذيرية تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني

ومن بين تلك العلامات التي قد تلفت الإنتباه لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني هي ما يلي:

اليرقان وهو ما يشار إليه بحدوث اصفرار في العين والجلد. الاستسقاء وهو سائل في تجويف البطن. حدوث تضخم للطحال.

كيفية تشخيص مرض الكبد الدهني؟

يتم تشخيص الإصابة بهذا المرض بعد إجراء اختبار دم يسمى “اختبار وظائف الكبد” وعندما يعطي نتيجة غير طبيعية يتم الجزم بالإصابة من عدمها، كما يمكن إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للبطن للتأكيد النهائي على الإصابة بهذا المرض.

مضاعفات الإصابة بمرض الكبد الدهني

يمكن أن يتسبب الإصابة لهذا المرض إلى حدوث مضاعفات مثل تليف الكبد، ومن بين الأعراض التي قد تظهر معه حدوث زيادة في وزن المصاب أو إصابته بالسمنة، كما انه قد يقاوم الأنسولين في الجسم فقد لا تمتص خلايا الجسم السكر للإستجابة لهرمون الأنسولين، وكذلك حدوث ارتفاع كبير في نسبة السكر ف الدم مما قد يحدث الإصابة بمرض السكري، حدوث ارتفاع لمستوى الدهون خاصة الثلاثية.

علاج مرض الكبد الدهني

وتوضح الجهات الصحية بأن ذلك المرض مع الاسف الشديد لا يوجد له علاج محدد حتى الآن، ولذلك ينصح الأطباء المرضى بهذا المرض إلى تغيير نمط حياتهم بشكل كبير وذلك لمنع حدوث مضاعفات وتدهور الصحة، وكذلك يتم الإستعانة ببعض الأدوية للحد من تدهور صحة المصاب وحدوث انتكاسات في صحتة ومن بعض العلاجات التي يتم استخدامها أدوية ضغط الدم المرتفع، وعلاج الدهون للوصول إلى نسب طبيعية أو معتدلة أو حتى مقبولة بالنسبة لصحة المريض، وكذلك أدوية السكري لظبط نسبة الأنسولين في الدم.