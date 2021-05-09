حلوى حلى الزبادي الشفاف الباردة المعدة منزليًا

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حلوى حلى الزبادي الشفاف الباردة، الزبادي يدخل في وصفات كثيرة سواء كان من الحلويات أو الأطعمة فلا يمكننا الاستغناء عنه للكثير من الأسباب نتيجة لأهمية الزبادي للجسم وتقوية العظام والعضلات وكذلك قدرته على إضافة طبقة من الهشاشة على الحلويات ويستخدم الزبادي بشكل أكثر في الحلويات الباردة بالإضافة إلى أصناف كثيرة من الكيك ويمكننا استخدام الزبادي في تحضير وصفة حلى الزبادي الشفاف حلوة باردة وشهية.مكونات حلى الزبادي الشفاف
من أسهل الوصفات وأسرعها في التحضير هي حلى الزبادي الشفاف ومكوناتها بسيطة ليست معقدة وهي:
- بسكويت شاي: علبة كاملة.
- زبدة طرية: كوب وربع كوب.
- ماء: مقدار نصف كأس.
- حليب بودرة: ست ملاعق ذات حجم كبير.
- سكر بودرة: أربع ملاعق ذات حجم كبير.
- زبادي: كوب واحد كامل.
- نسكافيه: نصف ملعقة حجمها صغير.
- صوص كريم كراميل: باكيت واحد.
لن تحتاج أكلة حلى الزبادي الشفاف لوقت كثير في تحضيرها لكي تصبح جاهزة وتتم بالطريقة الآتية:
- يتم طحن حبات البسكويت أولًا في كيس بلاستيكي أو الكيس المخصص لطحن البسكويت والاستمرار في طحنها حتى نحصل على بودرة بسكويت ناعمة.
- نضيف الزبدة الطرية على النار لكي تذوب تمامًا مع الحرص على ألا تحترق.
- ومن ثم نضع الزبدة الذائبة على البسكويت البودرة ونخلطهم معًا حتى يصبح ملمس البسكويت كحبات الرمل ونضعه في الثلاجة قليلًا.
- ونبدأ في تحضير الطبقة التالية فنضيف الزبادي مع السكر والحليب البودرة في خلاط كهربي ونشغله على سرعة متوسطة.
- عندما يصبح المزيج جاهزًا نخرج البسكويت من الثلاجة لنرصه في صينية التقديم ليكون سطحه متساوي.
- وبعد ذلك نصب عليه الخليط الموجود بالخلاط وتوضع تلك الصينية في الفرن لمدة كافية حتى تنضج الحلى.
- أثناء الخبز نجهز الطبقة الثالثة فنضع الكريم كراميل مع الماء والنسكافيه في وعاء واحد على النار ونحركهم سويًا حتى يختلطوا وعندما يصبح سميكًا نرفعه عن النار.
- يصب المزيج فوق طبقات الحلى الباردة وتوضع في الثلاجة مدة كافية لتصبح باردة تمامًا.
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حلوى حلى الزبادي الشفاف الباردة، الزبادي يدخل في وصفات كثيرة سواء كان من الحلويات أو الأطعمة فلا يمكننا الاستغناء عنه للكثير من الأسباب نتيجة لأهمية الزبادي للجسم وتقوية العظام والعضلات وكذلك قدرته على إضافة طبقة من الهشاشة على الحلويات ويستخدم الزبادي بشكل أكثر في الحلويات الباردة بالإضافة إلى أصناف كثيرة من الكيك ويمكننا استخدام الزبادي في تحضير وصفة حلى الزبادي الشفاف حلوة باردة وشهية.مكونات حلى الزبادي الشفاف
من أسهل الوصفات وأسرعها في التحضير هي حلى الزبادي الشفاف ومكوناتها بسيطة ليست معقدة وهي:
- بسكويت شاي: علبة كاملة.
- زبدة طرية: كوب وربع كوب.
- ماء: مقدار نصف كأس.
- حليب بودرة: ست ملاعق ذات حجم كبير.
- سكر بودرة: أربع ملاعق ذات حجم كبير.
- زبادي: كوب واحد كامل.
- نسكافيه: نصف ملعقة حجمها صغير.
- صوص كريم كراميل: باكيت واحد.
لن تحتاج أكلة حلى الزبادي الشفاف لوقت كثير في تحضيرها لكي تصبح جاهزة وتتم بالطريقة الآتية:
- يتم طحن حبات البسكويت أولًا في كيس بلاستيكي أو الكيس المخصص لطحن البسكويت والاستمرار في طحنها حتى نحصل على بودرة بسكويت ناعمة.
- نضيف الزبدة الطرية على النار لكي تذوب تمامًا مع الحرص على ألا تحترق.
- ومن ثم نضع الزبدة الذائبة على البسكويت البودرة ونخلطهم معًا حتى يصبح ملمس البسكويت كحبات الرمل ونضعه في الثلاجة قليلًا.
- ونبدأ في تحضير الطبقة التالية فنضيف الزبادي مع السكر والحليب البودرة في خلاط كهربي ونشغله على سرعة متوسطة.
- عندما يصبح المزيج جاهزًا نخرج البسكويت من الثلاجة لنرصه في صينية التقديم ليكون سطحه متساوي.
- وبعد ذلك نصب عليه الخليط الموجود بالخلاط وتوضع تلك الصينية في الفرن لمدة كافية حتى تنضج الحلى.
- أثناء الخبز نجهز الطبقة الثالثة فنضع الكريم كراميل مع الماء والنسكافيه في وعاء واحد على النار ونحركهم سويًا حتى يختلطوا وعندما يصبح سميكًا نرفعه عن النار.
- يصب المزيج فوق طبقات الحلى الباردة وتوضع في الثلاجة مدة كافية لتصبح باردة تمامًا.
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