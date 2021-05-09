حلوى حلى الزبادي الشفاف الباردة المعدة منزليًا

حلوى حلى الزبادي الشفاف الباردة، الزبادي يدخل في وصفات كثيرة سواء كان من الحلويات أو الأطعمة فلا يمكننا الاستغناء عنه للكثير من الأسباب نتيجة لأهمية الزبادي للجسم وتقوية العظام والعضلات وكذلك قدرته على إضافة طبقة من الهشاشة على الحلويات ويستخدم الزبادي بشكل أكثر في الحلويات الباردة بالإضافة إلى أصناف كثيرة من الكيك ويمكننا استخدام الزبادي في تحضير وصفة حلى الزبادي الشفاف حلوة باردة وشهية.

مكونات حلى الزبادي الشفاف

من أسهل الوصفات وأسرعها في التحضير هي حلى الزبادي الشفاف ومكوناتها بسيطة ليست معقدة وهي:

بسكويت شاي: علبة كاملة.

زبدة طرية: كوب وربع كوب.

ماء: مقدار نصف كأس.

حليب بودرة: ست ملاعق ذات حجم كبير.

سكر بودرة: أربع ملاعق ذات حجم كبير.

زبادي: كوب واحد كامل.

نسكافيه: نصف ملعقة حجمها صغير.

صوص كريم كراميل: باكيت واحد.

خطوات حلى الزبادي الشفاف

لن تحتاج أكلة حلى الزبادي الشفاف لوقت كثير في تحضيرها لكي تصبح جاهزة وتتم بالطريقة الآتية: