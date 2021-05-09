طريقة عمل كبسة الجمبري اللذيذة في المنزل

هناك بعض الأفكار لإعداد وصفات متنوعة على السفرة في شهر رمضان، من أبرزها كبسة الجمبري التي تحتوي على بروتينات، نشويات، بالإضافة إلى الفيتامينات، كما تتمتع بالمذاق الشهي والشكل المميز الذي بجذب أنظار الجالسين على السفرة، لذلك فهي من الأصناف المميزة في العزومات.

طريقة عمل كبسة الجمبري

تحتوي السفرة على الجمبري اللذيذ الذي يحتوي على الفوسفور والبروتين، والذي يعد الطبق الأساسي لهذا اليوم، حيث يتم تحضيره بطريقة مختلفة عن المعتاد، إلى جانب سلطة الكرنب، والحلويات، والعصائر اللذيذة المُعدة في المنزل، فيما يلي نقدم مقادير وخطوات تحضير الوصفات بالتفصيل:

مقادير كبسة الجمبري

الجمبري من المأكولات البحرية التي يعشقها الجميع، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، وفيما يلي نوضح مقادير وطريقة عمل كبسة الجمبري بالخطوات:

نصف كيلو من الجمبري متوسط الحجم مقشر ومغسول.

كوبان من الأرز البسمتي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

بصلتان كبيرتان مقطعة مكعبات.

قرن من الفلفل الرومي المقطع مكعبات.

حبتان من الطماطم مكعبات.

ملعقة من صلصة الطماطم.

ملعقتان من بهارات الكبسة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

كوبان ونصف من المياه.

زبيب ومكسرات مجروشة (حسب الرغبة).

يتم تشويح البصل في إناء به زيت ساخن مع التقليب جيدًا حتى يتحول لونه إلى الأصفر الفاتح. إضافة الجمبري، صلصة الطماطم، الفلفل، مكعبات الطماطم، والبهارات. تقليب المكونات جيدًا لمدة خمس دقائق حتى تتداخل مع بعضها البعض. يتم بعد ذلك إضافة الأرز، ثم إضافة الماء والتقليب جيدًا. إضافة الملح، والفلفل الأسود، وتغطيته حتى يتشرب على نار متوسطة، ثم يتم تهدئة النار تمامًا حتى يكتمل نضجه. تقدم كبسة الجمبري ويرش فوقها الزبيب والمكسرات، وبالهنا والعافية.

طريقة كبسة الجمبريسلطة كول سلو إلى جانب كبسة الجمبري

يعتبر الكول سلو من أحب وأفضل أنواع السلطات التي يحب الكثيرون تناولها كطبق جانبي أو مقبلات، وفيما يلي طريقة تحضيرها في البيت بسهولة:

ملعقة من البهارات.

ملح طعام حسب الحاجة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

حزمة شبت.

حزمة كزبرة خضراء.

حبتان من الجزر المبشور.

ثمرة من الملفوف (الكرنب).

بصلتان كبيرتان.

حبتان من الفلفل الرومي.

ملعقتان من الخل.

كوب من الزبادي خالي الدسم.

يتم أولاً تقطيع الكرنب إلى شرائح صغيرة ورقيقة. تقطيع الفلفل الرومي، البصل، إلى شرائح. إضافة الجزر المبشور إلى المكونات السابقة. إعداد الصلصة من خلال خلط كل من (الزبادي، الخل، البهارات، الفلفل الأسود، والملح) في وعاء منفصل. تقليب مكونات الصلصة جيدًا، ثم إضافتها إلى الخضروات. توضع في بولات التقديم، وبالهنا.

المكوناتطريقة التحضيرعصير الدوم

الدوم له فوائد صحية مختلفة، لذلك فهو الخيار الأمثل لدى الكثيرون، وفيما يلي نوضح طريقة صنع عصير الدوم اللذيذ في البيت:

ربع كيلو جرام من الدوم المفتت.

كوب من السكر.

ثمانية أكواب من المياه.

يتم نقع قطع الدوم في الماء ليلة كاملة، ويفضل وضع المزيج في الثلاجة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. في اليوم التالي، يتم إضافة السكر إلى الدوم، ووضع المزيج على نار متوسطة الحرارة مع التحريك جيدًا حتى يختفي السكر ويذوب تمامًا. عندما يبدأ الخليط في الغليان، يتم رفعه من على النار، ويترك جانبًا حتى يهدأ، ثم يتم تصفيته جيدًا. يوضع العصير في الثلاجة، ثم يصب في أكواب التقديم بارد، وبالهنا.

المقاديرالطريقةبسبوسة بجوز الهند

البسبوسة من أجمل الحلويات وأسهلها من حيث التحضير في شهر رمضان الفضيل، وفيما يلي الطريقة تفصيليًا:

نصف كيلو من دقيق السميد.

ملعقة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب ماء أو أكثر بقليل.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ربع كوب من السمن السايح (في درجة حرارة الغرفة).

يتم خلط دقيق السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر. في وعاء آخر، يتم خلط (السمن، السكر، الماء، والعسل). إضافة خليط العسل والسكر إلى خليط السميد مع التحريك جيدًا حتى تمتزج كافة المكونات معًا. وضع الخليط في صينية مدهونة بقليل من السمن أو الزبدة، وتوزيعه جيدًا والتأكد من أن السطح متساوي. وضع صينية البسبوسة في فرن ساخن من قبل على 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة. يتم سكب الشربات على البسبوسة فور خروجها من الفرن، تركها تبرد ثم يتم تقطيعها وتقديمها.

المكوناتالطريقة