اقوي كريم أساسي طبيعي لتبيض الوجه عالي التغطية خالي من أي مواد كميائية

اقوي كريم أساسي طبيعي لتبيض الوجه، عمل كريم أساس في البيت بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة بعيدة كل البعد عن المستحضرات التجميلية التي يدخل بها الكثير من المواد الكيماوية التي تتلف البشرة على المدى البعيد، ويعد كريم الأساس شيئ أساسي في مكياج كل فتاة حيث يعمل كريم الأساس على إخفاء عيوب البشرة والتمتع ببشرة متألقة وصافية خالية من العيوب.

حيث يتم وضع كريم أساس مثل لون البشرة أو أقل من لون البشرة بدرجة واحدة فقط ويتم وضعه على الوجه والرقبة دون منطقة تحت العينين، حيث يعمل على إخفاء مشاكل البشرة ويعمل على إنارة البشرة وإشراقها وتختلف أسعار الكريم اساس باختلاف الماركات والعلامات التجارية وبعضها يكون باهظ الثمن.

اقوي كريم أساسي طبيعي لتبيض الوجه

لذلك يمكن عمل كريم أساس في المنزل بكل سهولة دون تكلفة باهظة بالإضافة إلى أن جميع المكونات سوف تكون متوفرة وصحية وآمنة على البشرة لأنها مواد طبيعية تعمل على تغذية البشرة وإصلاحها بدون مواد كيماوية.

عمل كريم اساسي في البيت

يعد النشا من المواد الطبيعية الآمنة للبشرة ومناسب لكافة أنواع البشرة كما أن النشا له الكثير من الاستخدامات الأخرى كالشعر والجسم وله الكثير من الاستخدامات التجميلية الخاصة بالبشرة ومن خلاه سوف نعمل على صنع كريم أساس طبيعي وسهل في المنزل.

خلطة بديل كريم الأساس

تلك الخلطة هي عبارة عن مكونات طبيعية تستخدم بدلاً عن كريم الأساس ومغذية للبشرة.

المكونات

كوب واحد من نشا الذرة.

ملعقتين من الشوفان المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو الخام.

عشرة نقط من زيت بذور العنب ومتوفر لدى العطار.

عبوة نظيفة ومعقمة لوضع كريم الأساس.

طريقة التحضير

نحضر وعاء نظيف ونقوم بوضع النشا والشوفان أولاً ونقلب جيدًا.

نقوم بإضافة الكاكاو بالتدريج على حسب نوع البشرة الخاصة بنا.

نضع زيت بذور العنب ونخلط المكونات جيدًا.

نضع كريم الأساس في العبوة المخصصة لذلك ونستخدم الفرشاة أو الأسفنجة الخاصة بتوزيع كريم الأساس.

إذا لم يتوفر الكاكاو يمكن استبداله بالقهوة أو البن فسوف تعطي نفس النتيجة بإذن الله وعند خلطها بالمكونات نضعها بالتدريج حتى نصل إلى درجة مناسبة مثل لون بشرتنا أو أقل بدرجة واحدة.