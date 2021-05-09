طريقة المعمول بالعجوة بالسميد حلويات العيد بطعم احلي من الجاهز

طريقة المعمول بالعجوة ، علي أعتاب أيام العيد ويبحث الكثيرين عن طرق تحضير حلويات العيد الشهيرة، ومن بينها المعمول بالعجوة، وفي مقالتنا اليوم نقدم أسهل وأسرع طريقة المعمول بالعجوة لحلويات العيد بطعم أحلى من الجاهز وخطوات سهلة وسريعة ستنال إعجاب أسرتك، وبدلاً من شراء كحك العيد ستقومين بصناعته في منزلك بسهولة.

طريقة المعمول بالعجوة بالمكونات

مقادير المعمول بالعجوة سهلة ومتواجدة في كل مكان إليك مكونات المعمول بالعجوة بالتفاصيل:

1/4 كيلو من دقيق السميد الناعم.

1/4 كيلو دقيق.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب حليب.

1/2 ملعقه صغيرة بيكنج باودر.

4 ملاعق زيت كبيرة.

ملعقة صغيرة محلب.

رشة ملح.

كوب سمنة سائحة.

في وعاء أضيفي الدقيق والسميد والسكر ورشة ملح و البيكنج باودر والمحلب المطحون، وقومي بتقليب مكونات المعمول بالعجوة الجافة.

الجافة. أضيفي السمنة السائحة، وقومي بتقليبهم حتى تندمج المكونات، وإليهم 4 ملاعق كبار من الزيت، وقومي بتقليبهم حتى تشرب العجينة كل المكونات السائلة، وعند الضغط عليها تلزق.

ثم أضيفي الحليب ولا تقومي بالعجن كثير، فقط قومي بلم العجينة معاً بدون عجن، وقومي بتغطيتها في الثلاجة مدة ساعتين، ولملاحظة قوام عجينة المعمول مضبوط عند تكوير العجينة تصبح ناعمة جداً بدون تشقق.

خطوات تحضير المعمول

إليك في مقالة سابقة طريقة الليزي كيك بالنسكافيه حلويات سهلة وسريعة بمكونات في المطبخ.

عجوة.

ملعقة زبدة طرية.

ملعقة من القرفة.

حشوة العجوة

قومي بعجنهم معاً حتى تتشكل العجوة معك، وتصبح طرية.

قومي بإخراج عجينة المعمول من الثلاجة، وقومي بفردها بسيطة لتضعي بداخلها كورة من العجوة.

من الثلاجة، وقومي بفردها بسيطة لتضعي بداخلها كورة من العجوة. قومي بلف عجينة المعمول علي شكل كورة، وبمسحة دقيق غلفي المعمول بالعجوة، وقومي بإزالة الزوائد من الدقيق وقومي بتشكيل المعمول بالعجوة بالقطاعات المفضلة لديك.

علي شكل كورة، وبمسحة دقيق غلفي وقومي بإزالة الزوائد من الدقيق وقومي بتشكيل بالقطاعات المفضلة لديك. قومي برص المعمول بالعجوة في صواني، وقومي بإدخالها فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 220 مئوية.

في صواني، وقومي بإدخالها فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 220 مئوية. اتركيه يستوي ويحصل علي اللون الذهبي، وبعد إخراجه من الفرن اتركيه يبرد، وقومي برش السكر الباودر علي المعمول بالعجوة، واستمتعي بطعمه الرائع بعد نجاح طريقة المعمول بالعجوة.

تحضير المعمول بالعجوة