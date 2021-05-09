لعرايس العيد كريم البانثينول لتبييض العانة والابطين والجسم بالكامل والتخلص من السواد نهائيا

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لعرايس العيد كريم البانثينول لتبييض العانة والابطين والجسم بالكامل كريم بانثينول يعتبر من أكثر كريمات الوجه شيوعًا التي يستخدمها كثير من الناس وخاصة الفتيات، وذلك لاحتوائه على العديد من المزايا المختلفة وطرق الاستخدام المتعددة، ومن خلال النقاط التالية سوف نفهم جميع التفاصيل المختلفة حوله.لعرايس العيد كريم البانثينول لتبييض العانة والابطين والجسم بالكامل
يستخدم كريم بانثينول بعد إزالة الشعر وكذلك الحلاقة، حيث يساعد في القضاء على الاحمرار وعلاج الالتهابات والتورم في المناطق الحساسة الناتجة عن إزالة الشعر بأي شكل من الأشكال.
كريم بانثينول ولبن نيدو
المكونات
- ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
- نصف ملعقة كبيرة من حليب النيدو.
- 1/4 ملعقة كبيرة سكر ناعم.
اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي المزيج على المنطقة المراد تفتيحها، واتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بشكل متكرر، ستحصلين على النتيجة المرجوة.تفتيح المنطقة الحساسه بكريم البانثينول وفيتامين هـ
- كربا ميد كريم
- كريم بانثينول
- القليل من فيتامين هـ
- أضف نصف أنبوب البانثينول إلى كريم كارباميد وكبسولة الفيتامين، ثم ضعي المزيج على المناطق الحساسة التي تحتاج إلى التخفيف، وذلك بفضل استعمال كريم كربا ميد.
- إذا كنت ترغب في وضع الخليط على الجلد، لا تستخدم كريم Carpa Med لأكثر من أسبوعين، فمن الأفضل استخدام مزيج من فيتامين E والبانثينول على الجلد.
- ومزيج من فيتامين إي بانثينول وكاربا ميد المرطب.
- يجب أن يفهم مستخدم الكريم أولاً المشكلة التي يعاني منها تمامًا قبل استخدام الكريم، كريم بانثينول هو علاج أو أغراض أخرى بجانب العلاج.
- يجب التقيد التام بالجرعة المحددة، لأن الكريمات تعتبر من أنواع الكريمات المفيدة، ولكن إذا أفرطت في الجرعة، سيتعرض جسمك لأعراض جانبية إلى حد كبير.
- يجب أن تعرف وتحدد تاريخ انتهاء صلاحية كريم بانثينول حتى تتمكن من استشارة طبيبك والتوقف خلال الفترة المحددة.
- لابد من الاهتمام الكامل بالملابس المصنوعة من القطن، لأن الملابس القطنية لا تساعدك فقط على التخلص من العرق وترطيب بشرتك إلى حد معين، بل تساعد أيضًا كثيرًا في حدوث مشاكل الالتهاب.
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لعرايس العيد كريم البانثينول لتبييض العانة والابطين والجسم بالكامل كريم بانثينول يعتبر من أكثر كريمات الوجه شيوعًا التي يستخدمها كثير من الناس وخاصة الفتيات، وذلك لاحتوائه على العديد من المزايا المختلفة وطرق الاستخدام المتعددة، ومن خلال النقاط التالية سوف نفهم جميع التفاصيل المختلفة حوله.لعرايس العيد كريم البانثينول لتبييض العانة والابطين والجسم بالكامل
يستخدم كريم بانثينول بعد إزالة الشعر وكذلك الحلاقة، حيث يساعد في القضاء على الاحمرار وعلاج الالتهابات والتورم في المناطق الحساسة الناتجة عن إزالة الشعر بأي شكل من الأشكال.
كريم بانثينول ولبن نيدو
المكونات
- ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
- نصف ملعقة كبيرة من حليب النيدو.
- 1/4 ملعقة كبيرة سكر ناعم.
اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي المزيج على المنطقة المراد تفتيحها، واتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بشكل متكرر، ستحصلين على النتيجة المرجوة.تفتيح المنطقة الحساسه بكريم البانثينول وفيتامين هـ
- كربا ميد كريم
- كريم بانثينول
- القليل من فيتامين هـ
- أضف نصف أنبوب البانثينول إلى كريم كارباميد وكبسولة الفيتامين، ثم ضعي المزيج على المناطق الحساسة التي تحتاج إلى التخفيف، وذلك بفضل استعمال كريم كربا ميد.
- إذا كنت ترغب في وضع الخليط على الجلد، لا تستخدم كريم Carpa Med لأكثر من أسبوعين، فمن الأفضل استخدام مزيج من فيتامين E والبانثينول على الجلد.
- ومزيج من فيتامين إي بانثينول وكاربا ميد المرطب.
- يجب أن يفهم مستخدم الكريم أولاً المشكلة التي يعاني منها تمامًا قبل استخدام الكريم، كريم بانثينول هو علاج أو أغراض أخرى بجانب العلاج.
- يجب التقيد التام بالجرعة المحددة، لأن الكريمات تعتبر من أنواع الكريمات المفيدة، ولكن إذا أفرطت في الجرعة، سيتعرض جسمك لأعراض جانبية إلى حد كبير.
- يجب أن تعرف وتحدد تاريخ انتهاء صلاحية كريم بانثينول حتى تتمكن من استشارة طبيبك والتوقف خلال الفترة المحددة.
- لابد من الاهتمام الكامل بالملابس المصنوعة من القطن، لأن الملابس القطنية لا تساعدك فقط على التخلص من العرق وترطيب بشرتك إلى حد معين، بل تساعد أيضًا كثيرًا في حدوث مشاكل الالتهاب.
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