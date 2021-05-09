كنز ضعيه فالشامبو مرة واحدة ولن يتوقف شعرك عن النمو والطول والغزارة وينبت الفراغات

ضعيه فالشامبو مرة واحدة ولن يتوقف شعرك عن النمو ، يعتبر كل النساء تعتمد على الشامبو بصورة أساسية في غسل الشعر وبعضهن تتضايق من عدم حصولها على نتيجة من هذا الشامبو لذلك اليوم سوف نخبركم على بعض الوصفات التي يتم وضعه على الشعر للحصول على أفضل النتائج المطلوبة وهذا لأن المرأة سر جمالها في شعرها لذلك يجب العناية والاهتمام به جيدًا وهذا من الممكن أن يتم عن طريق أبسط الطرق الممكنة. ضعيه فالشامبو مرة واحدة ولن يتوقف شعرك عن النمو:- الوصفة الأولى:- عن طريق القهوة حيث يتم غلي كمية من القهوة وتركها تبرد.

إحضار الشامبو الخاص بشعرك ويجب أن يكون خالي من المواد الكيميائية وبه الكثير من المواد الطبيعية.

خلط مشروب القهوة مع الشامبو وتركهم في الزجاجة حوالي ساعتين سويًا.

عند غسل الشعر يتم رج العبوة جيدًا وغسل الشعر مع تدليك فروة الرأس جيدًا لعدة دقائق.

غسل الشعر بالماء الدافئ بعد ذلك ثم تجفيفه وتمشيطة جيدًا ويمكن غسل الشعر بهذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا.

هذا الخليط يعمل على منع القشرة من الشعر ويغذي البصيلات ويعمل على زيادة كثافتها. الوصفة الثانية:- باستخدام نصف كوب من الشامبو المناسب لنوع شعرك يتم وضع فيه ملعقتين كبار من عسل النحل مع التقليب المستمر حتى يختلطوا جيدًا.

يتم غسل الشعر بهم وتدليك فروة الرأس جيدًا بهذا الخليط وغسل الشعر بالماء الفاتر بعد ذلك.

يمكن استخدام هذه الوصفة كلما أردنا غسل الشعر للحصول على نتيجة مبهرة في أقل فترة ممكنة. الوصفة الثالثة:- عن طريق غلي كمية من القرنفل ومزجهم جيدًا بكمية من الشامبو وتركهم حوالي يوم كامل.

يتم غسل الشعر بهذا الخليط كلما أردنا غسل الشعر.

يعمل القرنفل على إعطاء الشعر اللون الغامق الطبيعي لدرجته كما أنه يعمل على تنعيمه والتخلص من القشرة الموجودة فيه. :- الوصفة الأولى:-الوصفة الثانية:-الوصفة الثالثة:- الوسوم

ضعيه فالشامبو مرة واحدة ولن يتوقف شعرك عن النمو ، يعتبر كل النساء تعتمد على الشامبو بصورة أساسية في غسل الشعر وبعضهن تتضايق من عدم حصولها على نتيجة من هذا الشامبو لذلك اليوم سوف نخبركم على بعض الوصفات التي يتم وضعه على الشعر للحصول على أفضل النتائج المطلوبة وهذا لأن المرأة سر جمالها في شعرها لذلك يجب العناية والاهتمام به جيدًا وهذا من الممكن أن يتم عن طريق أبسط الطرق الممكنة. ضعيه فالشامبو مرة واحدة ولن يتوقف شعرك عن النمو:- الوصفة الأولى:- عن طريق القهوة حيث يتم غلي كمية من القهوة وتركها تبرد.

إحضار الشامبو الخاص بشعرك ويجب أن يكون خالي من المواد الكيميائية وبه الكثير من المواد الطبيعية.

خلط مشروب القهوة مع الشامبو وتركهم في الزجاجة حوالي ساعتين سويًا.

عند غسل الشعر يتم رج العبوة جيدًا وغسل الشعر مع تدليك فروة الرأس جيدًا لعدة دقائق.

غسل الشعر بالماء الدافئ بعد ذلك ثم تجفيفه وتمشيطة جيدًا ويمكن غسل الشعر بهذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا.

هذا الخليط يعمل على منع القشرة من الشعر ويغذي البصيلات ويعمل على زيادة كثافتها. الوصفة الثانية:- باستخدام نصف كوب من الشامبو المناسب لنوع شعرك يتم وضع فيه ملعقتين كبار من عسل النحل مع التقليب المستمر حتى يختلطوا جيدًا.

يتم غسل الشعر بهم وتدليك فروة الرأس جيدًا بهذا الخليط وغسل الشعر بالماء الفاتر بعد ذلك.

يمكن استخدام هذه الوصفة كلما أردنا غسل الشعر للحصول على نتيجة مبهرة في أقل فترة ممكنة. الوصفة الثالثة:- عن طريق غلي كمية من القرنفل ومزجهم جيدًا بكمية من الشامبو وتركهم حوالي يوم كامل.

يتم غسل الشعر بهذا الخليط كلما أردنا غسل الشعر.

يعمل القرنفل على إعطاء الشعر اللون الغامق الطبيعي لدرجته كما أنه يعمل على تنعيمه والتخلص من القشرة الموجودة فيه. :- الوصفة الأولى:-الوصفة الثانية:-الوصفة الثالثة:-

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