التتبيلة السرية الرهيبة لكفتة الحاتي من أشهر مطعم كبابجي.. لكفتة مشوية هشة طرية كل من يتذوقها سيعتقد أنها جاهزة

كفتة الحاتي أو كفتة الكبابجي أو كفتة المطاعم من ألذ أنواع المشويات المصرية المحببة عند جميع الأشخاص على اختلاف أذواقهم فهي ذات نكهة مميزة، و نظراً لأن استعمال الفحم داخل البيوت من الأمور الصعبة لما يصدره من دخان، نستطيع أن نقدم لكِ سر خلطة كفتة الحاتي و تستطيعي إعدادها بالطريقتين إما بالشوى على الفحم أو في صنيه في الفرن وستكوني واثقة من نظافتها و بأقل الأسعار. كفتة الحاتي كفتة الحاتي كيلو لحم ضأني مفروم ناعم مرتين على المفرمة كما يمكن أن تستخدمي لحم بقرى أو جاموسي أحمر و قومي بإضافة 100 جرام لية خروف لكل كيلو جرام و يتم فرمهم مرتين في المفرمة.

عدد 3 حبات بصل متوسطين الحجم و مبشورين.

حبة طماطم مبشورة.

مقدار ملعقتين خل طعام.

قطعة فحم + قطعة دهن للتدخين. بهارات كفتة الكبابجي المشوية على الفحم بهارات كفتة الكبابجي المشوية على الفحم ضعي معلقة من كل من التوابل الآتية: فلفل أسود.

فلفل أبيض.

كوبيبه صيني.

زر ورد.

بهارات لحم.

خمس فصوص حبهان.

فص مستكة.

نصف معلقة قرنفل.

نصف معلقة قرفة.

بشرة جوزة الطيب. ثم قومي بضرب المكونات كلها في الكبة حتى تنعم ثم قومي بحفظها في برطمان زجاجي و استخدامي منها على الكفتة كل مرة، لكل كيلو لحم ملعقة صغيرة من خلطة التوابل السرية. طريقة عمل كفتة المحلات طريقة عمل كفتة المحلات قومي بعجن خليط اللحم مع البصل المبشور ومع الطماطم المبشورة.

قومي بعجن الخليط مثل العجينة تماماً حتى تبدأ تتجانس، ويمكن إضافة القليل من البيكينج بودر.

قومي بإضافة ملعقة من التوابل مع الملح حسب الرغبة، وإعجني الكفتة ثانية.

قومي بوضعها على الأسياخ المعدنية، ثم أنزليها برفق في الصينية على درجة حرارة مرتفعة، وهذه خطوة هامة كي تحتفظ الكفتة بسوائلها، وتصبح طرية.

يتم تدخين الكفتة باستخدام قطعة من الفحم والدهن، وتغطى كفتة الحاتي بورق فويل حتى تتشرب رائحة الشواء اللذيذة. الوسوم

كفتة الحاتي أو كفتة الكبابجي أو كفتة المطاعم من ألذ أنواع المشويات المصرية المحببة عند جميع الأشخاص على اختلاف أذواقهم فهي ذات نكهة مميزة، و نظراً لأن استعمال الفحم داخل البيوت من الأمور الصعبة لما يصدره من دخان، نستطيع أن نقدم لكِ سر خلطة كفتة الحاتي و تستطيعي إعدادها بالطريقتين إما بالشوى على الفحم أو في صنيه في الفرن وستكوني واثقة من نظافتها و بأقل الأسعار. كفتة الحاتي كفتة الحاتي كيلو لحم ضأني مفروم ناعم مرتين على المفرمة كما يمكن أن تستخدمي لحم بقرى أو جاموسي أحمر و قومي بإضافة 100 جرام لية خروف لكل كيلو جرام و يتم فرمهم مرتين في المفرمة.

عدد 3 حبات بصل متوسطين الحجم و مبشورين.

حبة طماطم مبشورة.

مقدار ملعقتين خل طعام.

قطعة فحم + قطعة دهن للتدخين. بهارات كفتة الكبابجي المشوية على الفحم بهارات كفتة الكبابجي المشوية على الفحم ضعي معلقة من كل من التوابل الآتية: فلفل أسود.

فلفل أبيض.

كوبيبه صيني.

زر ورد.

بهارات لحم.

خمس فصوص حبهان.

فص مستكة.

نصف معلقة قرنفل.

نصف معلقة قرفة.

بشرة جوزة الطيب. ثم قومي بضرب المكونات كلها في الكبة حتى تنعم ثم قومي بحفظها في برطمان زجاجي و استخدامي منها على الكفتة كل مرة، لكل كيلو لحم ملعقة صغيرة من خلطة التوابل السرية. طريقة عمل كفتة المحلات طريقة عمل كفتة المحلات قومي بعجن خليط اللحم مع البصل المبشور ومع الطماطم المبشورة.

قومي بعجن الخليط مثل العجينة تماماً حتى تبدأ تتجانس، ويمكن إضافة القليل من البيكينج بودر.

قومي بإضافة ملعقة من التوابل مع الملح حسب الرغبة، وإعجني الكفتة ثانية.

قومي بوضعها على الأسياخ المعدنية، ثم أنزليها برفق في الصينية على درجة حرارة مرتفعة، وهذه خطوة هامة كي تحتفظ الكفتة بسوائلها، وتصبح طرية.

يتم تدخين الكفتة باستخدام قطعة من الفحم والدهن، وتغطى كفتة الحاتي بورق فويل حتى تتشرب رائحة الشواء اللذيذة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التتبيلة السرية الرهيبة لكفتة الحاتي من أشهر مطعم كبابجي.. لكفتة مشوية هشة طرية كل من يتذوقها سيعتقد أنها جاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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