أسرار وصفة عمل كعك المعمول بحشوة التمر اللذيذة

كعك المعمول ، يعد من أكثر أنواع الحلويات وأبرزها وتُحضر بالأعياد بالدول العربية، إذ أن إعداده يتعلق بعيد الفطر المبارك وأيضًا بعيد الأضحى، إذ يعد من ضمن الحلويات التي هي تُعبر عن السعادة بحلول الأعياد، كما أنه يتم تحضيره بوصفات عديدة ومختلفة وهي كالتالي.

الكثير من السيدات يرغبن في إعداد كعك المعول، ولكن هم لا يعلمون كيفية تحضيره، لذلك ففيما بعد طريقة تحضير هذا الكعك بأبسط الطرق، وإليكم ممكونات كعك المعمول

٣ أكواب من السميد الناعم.

ملعقتان صغيرتان من المحلب.

نصف كوب من الدقيق الأبيض

رشة صغيرة من الملح.

فنجان صغير من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة.

كوب من الماء الدافئ.

زبدة أو سمنة مذوبة.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ناعمًا.

ملعقتان صغيرتان من بهارات الكعك.

زبدة مذوبة.

نصف كوب من العجوة.

ثلاثة أرباع الكوب من السكر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.

كوب ونصف من الفستق الحلبي، أو جوز المطحون.