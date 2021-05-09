أسرار وصفة عمل كعك المعمول بحشوة التمر اللذيذة

كعك المعمول ، يعد من أكثر أنواع الحلويات وأبرزها وتُحضر بالأعياد بالدول العربية، إذ أن إعداده يتعلق بعيد الفطر المبارك وأيضًا بعيد الأضحى، إذ يعد من ضمن الحلويات التي هي تُعبر عن السعادة بحلول الأعياد، كما أنه يتم تحضيره بوصفات عديدة ومختلفة وهي كالتالي.كعك المعمول
الكثير من السيدات يرغبن في إعداد كعك المعول، ولكن هم لا يعلمون كيفية تحضيره، لذلك ففيما بعد طريقة تحضير هذا الكعك بأبسط الطرق، وإليكم ممكونات كعك المعمول
- ٣ أكواب من السميد الناعم.
- ملعقتان صغيرتان من المحلب.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض
- رشة صغيرة من الملح.
- فنجان صغير من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة من المستكة.
- كوب من الماء الدافئ.
- زبدة أو سمنة مذوبة.
- أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ناعمًا.
- ملعقتان صغيرتان من بهارات الكعك.
- زبدة مذوبة.
- نصف كوب من العجوة.
- ثلاثة أرباع الكوب من السكر البودرة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.
- كوب ونصف من الفستق الحلبي، أو جوز المطحون.
- جهزي حشوة الكعك في البداية.
- ضعي العجوة في قدر به المحلي وبهارات الكعك والزبدة، وقومي بعجن العجوة من خلال اليدين جيدًا حتى تمتزج كل المقادير، مع تغطيتها بكيس نايلون.
- ضعي ماء الزهر بقدر ومعها السكر البودرة، وخلط المقادير سويًا، وتغطية القدر.
- ومن ثم ضعي السميد والدقيق بقدر، وبعد ذلك الزبدة والملح.
- واتركيها ليوم كامل مع تغطيتهم بكيس نايلون.
- ضعي الحليب والمحلب والسكر والمستكة على خليط السميد بالزبدة.
- ضعي الخميرة في طبق ومعه الماءٍ الدافئ والسكر.
- قومي بوضع خليط الخميرة إلى السميد ومعهم الماء الدافئ.
- ومن ثم غطي العجينة حتى مرور عشرون دقيقة ومن ثم شكليها.
- ضعي العجوة بالعجينة بواسطة جوز الهند أو الفستق الحلبي.
- القيام بخبز الكعك المعمول بواسطة فرد درجة حرارته لدقائق عدة.
- ومن ثم تركه حتى يبرد، ووضعه بقدر وغلقه جيدًا.
- في النهاية نقم بتزيينها بواسطة السكر البودرة، وبعد ذلك يُقدم.
الوسوم
كعك المعمول ، يعد من أكثر أنواع الحلويات وأبرزها وتُحضر بالأعياد بالدول العربية، إذ أن إعداده يتعلق بعيد الفطر المبارك وأيضًا بعيد الأضحى، إذ يعد من ضمن الحلويات التي هي تُعبر عن السعادة بحلول الأعياد، كما أنه يتم تحضيره بوصفات عديدة ومختلفة وهي كالتالي.كعك المعمول
الكثير من السيدات يرغبن في إعداد كعك المعول، ولكن هم لا يعلمون كيفية تحضيره، لذلك ففيما بعد طريقة تحضير هذا الكعك بأبسط الطرق، وإليكم ممكونات كعك المعمول
- ٣ أكواب من السميد الناعم.
- ملعقتان صغيرتان من المحلب.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض
- رشة صغيرة من الملح.
- فنجان صغير من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة من المستكة.
- كوب من الماء الدافئ.
- زبدة أو سمنة مذوبة.
- أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ناعمًا.
- ملعقتان صغيرتان من بهارات الكعك.
- زبدة مذوبة.
- نصف كوب من العجوة.
- ثلاثة أرباع الكوب من السكر البودرة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر.
- كوب ونصف من الفستق الحلبي، أو جوز المطحون.
- جهزي حشوة الكعك في البداية.
- ضعي العجوة في قدر به المحلي وبهارات الكعك والزبدة، وقومي بعجن العجوة من خلال اليدين جيدًا حتى تمتزج كل المقادير، مع تغطيتها بكيس نايلون.
- ضعي ماء الزهر بقدر ومعها السكر البودرة، وخلط المقادير سويًا، وتغطية القدر.
- ومن ثم ضعي السميد والدقيق بقدر، وبعد ذلك الزبدة والملح.
- واتركيها ليوم كامل مع تغطيتهم بكيس نايلون.
- ضعي الحليب والمحلب والسكر والمستكة على خليط السميد بالزبدة.
- ضعي الخميرة في طبق ومعه الماءٍ الدافئ والسكر.
- قومي بوضع خليط الخميرة إلى السميد ومعهم الماء الدافئ.
- ومن ثم غطي العجينة حتى مرور عشرون دقيقة ومن ثم شكليها.
- ضعي العجوة بالعجينة بواسطة جوز الهند أو الفستق الحلبي.
- القيام بخبز الكعك المعمول بواسطة فرد درجة حرارته لدقائق عدة.
- ومن ثم تركه حتى يبرد، ووضعه بقدر وغلقه جيدًا.
- في النهاية نقم بتزيينها بواسطة السكر البودرة، وبعد ذلك يُقدم.
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