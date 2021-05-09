طريقة عمل البيتيفور في المنزل بطريقة سهلة جدا بمكونات متوفرة في البيت

نشرح لكم طريقة عمل البيتيفور في المنزل بطريقه سهله جدا بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير، ولهذا السبب أحضرت إليكم طريقة تحضير سهلة وبسيطة وإن شاء الله تنال إعجابكم، فيعتبر البيتيفور من الحلويات اللذيذة جدا التي يحبها الناس والتي لا غنى عنها في المنزل، وأتيت لكم بكيفية صنعتها.

البيتيفور في المنزل بخطوات سهلة

من بين ما نقدمه لكم من طريقة عمل الأكلات المتنوعة سوف نقوم بشرح عمل البيتيفور في المنزل بالترتيب والخطوات بطريقة بسيطة فتابع الشرح التالي:

١ كأس من الزبدة

١/٢ كأس من السكر المطحون

١ ملعقة صغيرة من مسحوق بودرة الفانيلا

٢ كأس من الدقيق

٢ من البيض (صفار البيض فقط)

١ ملعقة صغيرة من بودرة البيكنج بودر

إحضار شوكولاتة بيضاء أو سوداء أو مربى (حسب الرغبة)

١/٢ ملعقة قشر برتقال (ليضيف نكهة وراحة)

نبدأ بأحضار الإناء ونضع البيض ونضربه بمضرب كهربائي، ونضيف إليه بعد ذلك قشر البرتقال مع الفانيليا والاستمرار في الضرب.

بعد ذلك نضع إليه الزبدة مع مراعاة الإستمرار بالضرب بالمضرب الكهربائي حتي يكون المزيج مثل الكريمة.

نأتي تالياً بمزج الدقيق مع البيكنج بودر ونضعهما مع المكونات التي اتمزجت سابقا، ونضيفها جزء جزء ببطء مع الإستمرار في الضرب حتي تكون العجينة ناعمة.

ثم نحضر ورق نايلون ونغطي به العجينة ونتركها لمدة ١/٢ ساعة تقريبا.

وهكذا تكون العجينة جاهزة لتشكيلها حسب الذوق، وندهن الصينية التي سوف نضع المزيج فيها، ويتم إدخالها في فرن تكون حرارته متوسطة ونتركها حتى يبدأ بتغير لونها إلى الذهبي.

نخرج البيتيفور من الفرن ويترك حتي يبرد، ثم نبدأ بلصق كل قطعتين ببعضهما بالمربى أو الشيكولاتة حسب الرغبة، وهكذا يكون جاهز للتقديم.

أولا: طريقة عمل البيتيفور(المقادير)ثانيا: طريقة عمل البيتيفور(التحضير)