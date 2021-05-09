طريقه عمل الغريبة الناعمه الدايبة الاصلية بتاعت المحلات بالخطوات

طريقه عمل الغريبة الناعمه الدايبة نظراً لأن الغريبة تعد من أنواع الحلويات الشرقية بالوطن العربي، وتملك مكانة كبيرة لدى دول الغرب ويتم تقديمها بشكل دائم للضيوف ويتم تقديمها بالعديد من المناسبات الهامة، وتعد الغريبة الناعمه من الحلويات السهلة بالتحضير وبمكونات بسيطة للغاية، لا تستدعى إطلاقاً شرائها من الخارج وتحمل مكونات صحية لأنها لا تحتوي على أي ألوان صناعية دون أن يضيف لها أي إضافات غير صحية، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقه عمل الغريبة الناعمه بالمنزل بطعم يذوب في الفم. طريقه عمل الغريبة الناعمه الدايبة طريقه عمل الغريبة الناعمه الدايبة سوف نعرض لكم بمقالنا هذا طريقه عمل الغريبة الناعمه خطوة بخطوة والمكونات المستخدمة: المكونات: 3 أكواب من الدقيق.

كوب واحد من السكر الناعم.

كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

القليل من الفانيليا.

القليل من المستكة. طريقة التحضير: نبدأ بتثبيت الرف الشبكي ونسخن الفرن على درجة حرارة 180.

من ثم نبدأ بتجهيز الصواني مع مراعاة اختيارها بحافة قصيرة وليست العالية لتسهيل التسوية، ويتم تبطينها بالسمن أو بورق الزبدة.

نحضر الآن إناء عميق ونضع به السمن والسكر ويتم تثبيت المضرب ويتم خفق المكونات معاً على سرعة عالية حتى تمام التجانس ونحصل على قوام أبيض كريمي فاتح وتملك قوام هش.

نقوم بإضافة القليل من الفانيليا وتقلب المكونات معاً من جديد ومن ثم نقوم بإضافة الدقيق وأيضاً المستكة والقيام بتشغيلها على سرعة متوسطة لمدة لا تقل عن 6 دقائق حتى أن يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية .

. من ثم نقوم بأخذ جزء من العجين مثل الحبة ويتم تشكيلها على هيئة دوائر بحجم مناسب ونضغط عليه ببصمة الإصبع ويتم وضع حبات الغريبة في الصواني، مع القيام بترك مسافة بين الواحدة والأخرى.

يتم وضع الغريبة لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى أن تنضج وتصبح ذات لون ذهبي من القاع. الوسوم

طريقه عمل الغريبة الناعمه الدايبة نظراً لأن الغريبة تعد من أنواع الحلويات الشرقية بالوطن العربي، وتملك مكانة كبيرة لدى دول الغرب ويتم تقديمها بشكل دائم للضيوف ويتم تقديمها بالعديد من المناسبات الهامة، وتعد الغريبة الناعمه من الحلويات السهلة بالتحضير وبمكونات بسيطة للغاية، لا تستدعى إطلاقاً شرائها من الخارج وتحمل مكونات صحية لأنها لا تحتوي على أي ألوان صناعية دون أن يضيف لها أي إضافات غير صحية، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم طريقه عمل الغريبة الناعمه بالمنزل بطعم يذوب في الفم. طريقه عمل الغريبة الناعمه الدايبة طريقه عمل الغريبة الناعمه الدايبة سوف نعرض لكم بمقالنا هذا طريقه عمل الغريبة الناعمه خطوة بخطوة والمكونات المستخدمة: المكونات: 3 أكواب من الدقيق.

كوب واحد من السكر الناعم.

كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

القليل من الفانيليا.

القليل من المستكة. طريقة التحضير: نبدأ بتثبيت الرف الشبكي ونسخن الفرن على درجة حرارة 180.

من ثم نبدأ بتجهيز الصواني مع مراعاة اختيارها بحافة قصيرة وليست العالية لتسهيل التسوية، ويتم تبطينها بالسمن أو بورق الزبدة.

نحضر الآن إناء عميق ونضع به السمن والسكر ويتم تثبيت المضرب ويتم خفق المكونات معاً على سرعة عالية حتى تمام التجانس ونحصل على قوام أبيض كريمي فاتح وتملك قوام هش.

نقوم بإضافة القليل من الفانيليا وتقلب المكونات معاً من جديد ومن ثم نقوم بإضافة الدقيق وأيضاً المستكة والقيام بتشغيلها على سرعة متوسطة لمدة لا تقل عن 6 دقائق حتى أن يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية .

. من ثم نقوم بأخذ جزء من العجين مثل الحبة ويتم تشكيلها على هيئة دوائر بحجم مناسب ونضغط عليه ببصمة الإصبع ويتم وضع حبات الغريبة في الصواني، مع القيام بترك مسافة بين الواحدة والأخرى.

يتم وضع الغريبة لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى أن تنضج وتصبح ذات لون ذهبي من القاع.

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