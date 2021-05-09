بالمقاديرالمظبوطة طريقه بسكويت العيد بالشكولاته هش ومقرمش احلي من الجاهز

بالمقاديرالمظبوطة طريقه بسكويت العيد بالشكولاته للعيد حيث أن البسكويت والكحك أبرز أنواع الحلويات المتنوعة ويتم القيام بها في المنزل، ولكن يفضل الكثير من الأشخاص القيام يتناول البسكويت بعدة طرق متنوعة من بينها بسكويت الشكولاته للعيد، الهش والسهل ويتم القيام به في المنزل، كما أنه من الوجبات المحببة لدى كلاً من الأطفال والصغار عن باقي أنواع حلويات العيد الأخرى المتنوعة، ونحن اليوم مع اقتراب عيد الفطر المبارك سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الشكولاته للعيد تعرفي عليه الآن. بالمقاديرالمظبوطة طريقه بسكويت العيد بالشكولاته بالسطور القادمة سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الشكولاتة للعيد: المكونات: كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من السمن.

ملعقة من الزيت.

ثلث كوب من السكر.

القليل من الفانيليا.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الكاكاو.

القليل من الملح.

حبتان من البيض. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بوضع كلاً من الزيت والسمن والسكر وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد بالمضرب الكهربائي حتى أن تذوب المكونات معاً تماماً.

نقوم بإضافة البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخلط دون توقف حتى تتجانس المكونات معاً.

من ثم نقوم بإحضار إناء أخر ونخلط به الدقيق مع الكاكاو والنشا والملح وتقلب المكونات معاً يدوياً لتمتزج.

من ثم نقوم بإضافة الخليط على الخليط السائل تدريجياً مع الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي حتى أن نحصل على قوام العجين اللين الطري المتماسك المرغوب به.

نقوم بتجهيز الصينية من خلال تبطينها بكمية من السمن ونقوم بتشكيل البسكويت حسب الرغبة ويرص في لصينية مع ترك مسافة من الواحدة والأخرى لضمان التسوية جيداً.

حسب الرغبة ويرص في لصينية مع ترك مسافة من الواحدة والأخرى لضمان التسوية جيداً. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونوزع عليها السكر البودرة للتزين ومن الممكن الاستغناء عن ذلك حسب رغبتك، ويتم تقديمه لأفراد أسرتك وبألف عنا وشفا.

بالمقاديرالمظبوطة طريقه بسكويت العيد بالشكولاته للعيد حيث أن البسكويت والكحك أبرز أنواع الحلويات المتنوعة ويتم القيام بها في المنزل، ولكن يفضل الكثير من الأشخاص القيام يتناول البسكويت بعدة طرق متنوعة من بينها بسكويت الشكولاته للعيد، الهش والسهل ويتم القيام به في المنزل، كما أنه من الوجبات المحببة لدى كلاً من الأطفال والصغار عن باقي أنواع حلويات العيد الأخرى المتنوعة، ونحن اليوم مع اقتراب عيد الفطر المبارك سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الشكولاته للعيد تعرفي عليه الآن. بالمقاديرالمظبوطة طريقه بسكويت العيد بالشكولاته بالسطور القادمة سوف نطرح عليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الشكولاتة للعيد: المكونات: كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من السمن.

ملعقة من الزيت.

ثلث كوب من السكر.

القليل من الفانيليا.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الكاكاو.

القليل من الملح.

حبتان من البيض. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بوضع كلاً من الزيت والسمن والسكر وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد بالمضرب الكهربائي حتى أن تذوب المكونات معاً تماماً.

نقوم بإضافة البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخلط دون توقف حتى تتجانس المكونات معاً.

من ثم نقوم بإحضار إناء أخر ونخلط به الدقيق مع الكاكاو والنشا والملح وتقلب المكونات معاً يدوياً لتمتزج.

من ثم نقوم بإضافة الخليط على الخليط السائل تدريجياً مع الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي حتى أن نحصل على قوام العجين اللين الطري المتماسك المرغوب به.

نقوم بتجهيز الصينية من خلال تبطينها بكمية من السمن ونقوم بتشكيل البسكويت حسب الرغبة ويرص في لصينية مع ترك مسافة من الواحدة والأخرى لضمان التسوية جيداً.

حسب الرغبة ويرص في لصينية مع ترك مسافة من الواحدة والأخرى لضمان التسوية جيداً. نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونوزع عليها السكر البودرة للتزين ومن الممكن الاستغناء عن ذلك حسب رغبتك، ويتم تقديمه لأفراد أسرتك وبألف عنا وشفا.

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