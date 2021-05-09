سر كفتة الكبابجي الرهيبة.. طريقة عمل الكفتة المشوية زي المحلات تماماً في الطاسة على سطح البوتاجاز

كفتة الكبابجي من ألذ أنواع الكفتة المشوية، ولكن لا تستطيع ربة المنزل إعدادها في المنزل لأن لها طرق تسوية خاصة، إلا أننا اليوم عبر السطور التالية، سنخبركم بأفضل طريقة لتسوية الكفتة المشوية للحصول على كفتة مثل المطاعم تماماً، إلا أنها أكثر نظافة وأوفر في السعر. كفتة الكبابجي كفتة الكبابجي كيلو إلا ربع لحم مفروم.

ربع كيلو دهن.

ثلاث ملاعق من البرغل المنقوع لمدة ساعتين ومصفى من الماء.

ثمرة من الطماطم.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة من الخل.

ملح وفلفل.

ربع ملعقة بكينج بودر. طريقة تحضير كفتة الحاتي نحضر إناء و نضع فيه اللحمة و نفصل بعض ماء البصل و نضعه فوق الطماطم المبشورة، و نتركه على جنب، وتضع تفل البصل على الكفتة ونضيف الخل ورشة من الفلفل والملح.

نقوم بعجن الخليط جيدا لمدة ربع ساعة و هذه الخطوة هي السر الثاني لكفتة الحاتى التي تعطى الكفتة قوام مثل قوام كفتة الحاتى تماماً، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

نقوم إحضار أسياخ حديد ونقوم بوضع قطعة لحم مفروم على السيخ و ضعي يدكي في الطماطم المبشورة مع ماء البصل ثم قومي بفرد اللحمة على السيخ على شكل أصابع. طريقة تسوية الكفتة طريقة تحضير كفتة الحاتيطريقة تسوية الكفتة في طاسة على البوتجاز، ضعي القليل جداً من الزيت، وسخنيه جيداً، ثم أنزلي الكفتة في الطاسة وقلبي عندما تتحمر من الجنبين، ويمكن تدخينها بالفحم، بالطريقة المعتادة.

بعد خروج الكفتة مباشرة ضعي قطعه الفحم على قطعه الدهن في إناء معدني و غطى الصنيه بغطاء محكم مباشرة لمدة 5 دقائق.

قومي بإحضار طبق تقديم وقومي برش بقدونس في الطبق وقومي برص كفتة الكبابجي فوق الطبق ثم انثري بقدونس فوق الكفتة مرة أخرى و بالهناء و الشفا. الوسوم

كفتة الكبابجي من ألذ أنواع الكفتة المشوية، ولكن لا تستطيع ربة المنزل إعدادها في المنزل لأن لها طرق تسوية خاصة، إلا أننا اليوم عبر السطور التالية، سنخبركم بأفضل طريقة لتسوية الكفتة المشوية للحصول على كفتة مثل المطاعم تماماً، إلا أنها أكثر نظافة وأوفر في السعر. كفتة الكبابجي كفتة الكبابجي كيلو إلا ربع لحم مفروم.

ربع كيلو دهن.

ثلاث ملاعق من البرغل المنقوع لمدة ساعتين ومصفى من الماء.

ثمرة من الطماطم.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة من الخل.

ملح وفلفل.

ربع ملعقة بكينج بودر. طريقة تحضير كفتة الحاتي نحضر إناء و نضع فيه اللحمة و نفصل بعض ماء البصل و نضعه فوق الطماطم المبشورة، و نتركه على جنب، وتضع تفل البصل على الكفتة ونضيف الخل ورشة من الفلفل والملح.

نقوم بعجن الخليط جيدا لمدة ربع ساعة و هذه الخطوة هي السر الثاني لكفتة الحاتى التي تعطى الكفتة قوام مثل قوام كفتة الحاتى تماماً، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

نقوم إحضار أسياخ حديد ونقوم بوضع قطعة لحم مفروم على السيخ و ضعي يدكي في الطماطم المبشورة مع ماء البصل ثم قومي بفرد اللحمة على السيخ على شكل أصابع. طريقة تسوية الكفتة طريقة تحضير كفتة الحاتيطريقة تسوية الكفتة في طاسة على البوتجاز، ضعي القليل جداً من الزيت، وسخنيه جيداً، ثم أنزلي الكفتة في الطاسة وقلبي عندما تتحمر من الجنبين، ويمكن تدخينها بالفحم، بالطريقة المعتادة.

بعد خروج الكفتة مباشرة ضعي قطعه الفحم على قطعه الدهن في إناء معدني و غطى الصنيه بغطاء محكم مباشرة لمدة 5 دقائق.

قومي بإحضار طبق تقديم وقومي برش بقدونس في الطبق وقومي برص كفتة الكبابجي فوق الطبق ثم انثري بقدونس فوق الكفتة مرة أخرى و بالهناء و الشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر كفتة الكبابجي الرهيبة.. طريقة عمل الكفتة المشوية زي المحلات تماماً في الطاسة على سطح البوتاجاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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