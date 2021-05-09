تعلمي طريقة تحضير كيك اسفنجية بالموز في المنزل بسهولة

كيك اسفنجية بالموز ، هي أساس بحث سيدات عديدة وفتيات، إذ أن كيكة الموز من أطيب الكيكات بالمطبخ العربي، ومن الممكن أن يتم د تناولها كإفطار مع القهوة أو أن يتم تناولها مثل وجبة خفيفة أثناء اليوم، كما أنها تكون مليئة بالسعرات الحرارية التي تقوم بمد الجسد بالطاقة والحيوية، وهي تشتمل على الكثير من الدهون المشبعة والأحادية، كما أنها تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات وكذلك السكريات والكولسترول مثل الحلويات الأخرى.كيك اسفنجية بالموز
تلك الكيكة اللذيذة ليست بحاجة لمجهود أو وقت طويل لإعدادها، إذ أن الوقت الذي تُعد فيه لا يزيد عن ٦٠ دقيقة فحسب، وفيما بعد طريقة التحضير.
مكونات كيك اسفنجية بالموز
- كوبان وربع من الدقيق ” الطحين “.
- نصف كوب من الزبدة السايحة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ثلاث أرباع الكوب من الحليب ” اللبن الخاثر”.
- ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج باودر.
- كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.
- ثلاث حبات كبيرة من الموز المهروس الناضج.
- حبتان من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- سمن أو زيت نباتي للدهن.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
- ملعقة واحدة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- ثلث الكوب من البندق المجروش” أو أي نوع من المكسرات.
- اجعلي الفرن بدرجة حرارة 180°.
- قومي بتجهيز قالب مستدير، مع دهنه بالسمن أو الزبدة أو الزيت، وسع بالدقيق.
- قوني بنها الدقيق ووضعه بقدر، ومن ثم القرفة والبيكنج باودر والملح، وبيكربونات الصودا، ومن ثم قومي بإضافة السكر الناعم.
- اضربي كافة المكونات بالخلاط.
- ومن ثم قومي بإضافة الزبدة واللبن والموز المهروس للمزيج، مع تشغيل الخلاط مرو أخرى.
- ضعي الفانيليا والبيض إليه، مع خفق المزيج مرة أخرى.
- اسكبي الخليط الجاهز بالقالب الذي تم رشه بالدقيق.
- وضعي كمية البندق المجروش بسطحه.
- ومن ثم إدخاله الفرن وخبزه حتى مرور45 دقيقة.
- في النهاية أخرجيه من الفرن وضعيه جانباً ليبرد، وقدميه للضيوف.
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كيك اسفنجية بالموز ، هي أساس بحث سيدات عديدة وفتيات، إذ أن كيكة الموز من أطيب الكيكات بالمطبخ العربي، ومن الممكن أن يتم د تناولها كإفطار مع القهوة أو أن يتم تناولها مثل وجبة خفيفة أثناء اليوم، كما أنها تكون مليئة بالسعرات الحرارية التي تقوم بمد الجسد بالطاقة والحيوية، وهي تشتمل على الكثير من الدهون المشبعة والأحادية، كما أنها تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات وكذلك السكريات والكولسترول مثل الحلويات الأخرى.كيك اسفنجية بالموز
تلك الكيكة اللذيذة ليست بحاجة لمجهود أو وقت طويل لإعدادها، إذ أن الوقت الذي تُعد فيه لا يزيد عن ٦٠ دقيقة فحسب، وفيما بعد طريقة التحضير.
مكونات كيك اسفنجية بالموز
- كوبان وربع من الدقيق ” الطحين “.
- نصف كوب من الزبدة السايحة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ثلاث أرباع الكوب من الحليب ” اللبن الخاثر”.
- ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج باودر.
- كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.
- ثلاث حبات كبيرة من الموز المهروس الناضج.
- حبتان من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- سمن أو زيت نباتي للدهن.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
- ملعقة واحدة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- ثلث الكوب من البندق المجروش” أو أي نوع من المكسرات.
- اجعلي الفرن بدرجة حرارة 180°.
- قومي بتجهيز قالب مستدير، مع دهنه بالسمن أو الزبدة أو الزيت، وسع بالدقيق.
- قوني بنها الدقيق ووضعه بقدر، ومن ثم القرفة والبيكنج باودر والملح، وبيكربونات الصودا، ومن ثم قومي بإضافة السكر الناعم.
- اضربي كافة المكونات بالخلاط.
- ومن ثم قومي بإضافة الزبدة واللبن والموز المهروس للمزيج، مع تشغيل الخلاط مرو أخرى.
- ضعي الفانيليا والبيض إليه، مع خفق المزيج مرة أخرى.
- اسكبي الخليط الجاهز بالقالب الذي تم رشه بالدقيق.
- وضعي كمية البندق المجروش بسطحه.
- ومن ثم إدخاله الفرن وخبزه حتى مرور45 دقيقة.
- في النهاية أخرجيه من الفرن وضعيه جانباً ليبرد، وقدميه للضيوف.
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