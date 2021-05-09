كيفية عمل حلويات بدون بيض سهلة وسريعة بمكونات أقتصادية

حلويات بدون بيض ، متعددة، رغم أن البيض يقوم بالدخول في عديد من أنواع الحلوى التي نقوم بتحضيرها فهو من بين مكونات الحلى، ولكن هناك أشخاص كثيرة لا يقومون بتفضيل نكهته، فمن الممكن أن يقوموا بالاستغناء عنه، لكي يحصلوا على النكهة المفضلة بنفس الوقت.

الحلويات التي لا تحتوي على بيض كثيرة ومتعددة، حيث أنه من بينها كب كيك البرتقال، فمن الممكن أن يتم تحضيره بدون البيض، إلى جانب كيكة البرتقال، وفيما يلي هذه الحلوى بالتفصيل:

كوب من الدقيق.

ثلاث أرباع كوب من عصير البرتقال الطازج.

خمس ملاعق كبيرة من سكر البودرة.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن الرائب او الزبادي.

ملعقة صغيرة من برش البرتقال.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من العسل “للزينة”

ملعقة كبيرة من النشا، وكوب من عصير البرتقال، “للزينة”

امزجي المقادير الجافة سويًا، وضعيهم بوعاء.

قومي بوضع الخل وعصير البرتقال وبرش البرتقال بوعاء غيره، وامزجيهم سويًا إلى أن تتجانس المكونات.

قومي بوضع المزيج بقوالب الكب كيك، مع إدخالها الفرن حتى ٢٥ دقيقة.

للزينة: قومي بإزابة النشا بكوب واحد فقط من عصير البرتقال، ومن ثم قومي بوضعه على النار بحرارة منخفضة مع مواكبة التحريك.

قومي بإضافة العسل إلى المزيج مع تركه إلى أن يتماسك جيداً.

قومي بسكب المزيج عقب أن يبرد تماماً أعلى قوالب الكب كيك، مع تقديمها.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

مئة وخمسون غراماً من زيت الذرة.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.