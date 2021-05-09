أسرع وأحسن مسك تفتيح البشرة الدهنية والبشرة الجافة وبأقل تكليف

يعتبر مسك تفتيح البشرة من أهم المسكات التي تهتم به النساء والفتيات علي العموم وسوء كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة والتي يتم أستخدامها يوميا والتي تعطينا نضارة ونعومة فائقة للوجه خاصتا لمن يعانون من مشاكل أسمرار البشرة، لذى يجب عليكي أن تستخدمي هذه الوصفة الرائعة والجميلة والبسيطة وغير مكلفة والتي تكون غالبا متواجدة بالمنزل وهي من أهم ما يطالب به السيدات أو الفتيات لتعطينا جمال ولمعان براق في الوجه، ونتناول معا طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية والبشرة الجافة والتي تظهر نتيجتها في أقل من أسبوع وبشكل واضح ومذهل وجميل . طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية ومكوناته ويفضل استخدام قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة الدهنية والذي يعمل علي تقليل ألتصبغ الذي يحدث للبشرة الدهنية وتقيل أفراز البشرة للدهون . مكونات مسك البشرة الدهنية طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية ومكوناتهمكونات مسك البشرة الدهنية المكونات : كمية من مسحوق قشر البرتقال المجفف

كمية من ماء الورد طريقة التحضير : يجب علينا أن نضع هذه المكونات في إنآء ونقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد جيدا حتي يصبح متجانس

نقوم بدهن المسك على الوجه جيدا ويتم تدليكها ثم نتركها لمدة نصف ساعة تقريبا لكي يجف .

وبعد النصف ساعة نقوم بفرك المسك من علي الوجه جيدا ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيدا حتي يصيح نظيف تمام ثم نقوم بتنشيف الوجه جيدا بفوطة قطنية .

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وقبل انقضاء الأسبوع سوف تحصلي علي وجه أكثر جمال ونضارة ونعومة . طريقة تحضير مسك البشرة الجافة ومكوناته طريقة تحضير مسك البشرة الجافة ومكوناته يعتبر العسل وزيت اللوز من اهم العناصر المفيدة جدا لتفتيح وترطيب البشرة الجافة ويساعدان علي الحفاظ علي نضارة البشرة الجافة خاصتا . المكونات : ملعقة كبيرة من عسل النحل

ثلاث ملاعق من زيت اللوز

قطرات من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من اللبن البودر طريقة التحضير : نقوم بوضع جميع المكونات في إناء وهي ملعقة العسل مع ثلاثة ملاعق زيت اللوز مع ملعقة اللبن البودر ثم نضيف اليهم بعض قطرات عصير الليمون ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يعطينا خليط متجانس .

ثم بعد ذلك نقوم بوضع المسك علي الوجه وذلك لمدة ربع ساعة تقريبا حتي يجف ثم نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء القاتر ثم نقوم بتجفيف الوجه بفوطة قطنية .

وبعد ذلك تكرر هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع ليعطيك بياض وجمال ونضارة للبشرة ونعومه . الوسوم

يعتبر مسك تفتيح البشرة من أهم المسكات التي تهتم به النساء والفتيات علي العموم وسوء كانت بشرة دهنية أو بشرة جافة والتي يتم أستخدامها يوميا والتي تعطينا نضارة ونعومة فائقة للوجه خاصتا لمن يعانون من مشاكل أسمرار البشرة، لذى يجب عليكي أن تستخدمي هذه الوصفة الرائعة والجميلة والبسيطة وغير مكلفة والتي تكون غالبا متواجدة بالمنزل وهي من أهم ما يطالب به السيدات أو الفتيات لتعطينا جمال ولمعان براق في الوجه، ونتناول معا طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية والبشرة الجافة والتي تظهر نتيجتها في أقل من أسبوع وبشكل واضح ومذهل وجميل . طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية ومكوناته ويفضل استخدام قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة الدهنية والذي يعمل علي تقليل ألتصبغ الذي يحدث للبشرة الدهنية وتقيل أفراز البشرة للدهون . مكونات مسك البشرة الدهنية طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية ومكوناتهمكونات مسك البشرة الدهنية المكونات : كمية من مسحوق قشر البرتقال المجفف

كمية من ماء الورد طريقة التحضير : يجب علينا أن نضع هذه المكونات في إنآء ونقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد جيدا حتي يصبح متجانس

نقوم بدهن المسك على الوجه جيدا ويتم تدليكها ثم نتركها لمدة نصف ساعة تقريبا لكي يجف .

وبعد النصف ساعة نقوم بفرك المسك من علي الوجه جيدا ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيدا حتي يصيح نظيف تمام ثم نقوم بتنشيف الوجه جيدا بفوطة قطنية .

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وقبل انقضاء الأسبوع سوف تحصلي علي وجه أكثر جمال ونضارة ونعومة . طريقة تحضير مسك البشرة الجافة ومكوناته طريقة تحضير مسك البشرة الجافة ومكوناته يعتبر العسل وزيت اللوز من اهم العناصر المفيدة جدا لتفتيح وترطيب البشرة الجافة ويساعدان علي الحفاظ علي نضارة البشرة الجافة خاصتا . المكونات : ملعقة كبيرة من عسل النحل

ثلاث ملاعق من زيت اللوز

قطرات من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من اللبن البودر طريقة التحضير : نقوم بوضع جميع المكونات في إناء وهي ملعقة العسل مع ثلاثة ملاعق زيت اللوز مع ملعقة اللبن البودر ثم نضيف اليهم بعض قطرات عصير الليمون ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يعطينا خليط متجانس .

ثم بعد ذلك نقوم بوضع المسك علي الوجه وذلك لمدة ربع ساعة تقريبا حتي يجف ثم نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء القاتر ثم نقوم بتجفيف الوجه بفوطة قطنية .

وبعد ذلك تكرر هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع ليعطيك بياض وجمال ونضارة للبشرة ونعومه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع وأحسن مسك تفتيح البشرة الدهنية والبشرة الجافة وبأقل تكليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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