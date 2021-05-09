طريقة عمل دجاج التندوري الشهي اللذيذ الهندي بأسهل طريقة

دجاج التندوري، أصبح الاكل الهندي له شهرة عالمية حيث أنه يتمتع بالطعم الشهي واللذيذ والهنود قد برعوا في عمل الصوص الذي يعطي له نكهة جميلة، ودجاج التندوري هو من أشهر الوجبات الهندية الذي يتم تقديمه مع الأرز التنوري ويعتبر هو من أسهل الأكلات التي لا تحتاج وقت وجهد ويمكن طهيه على الشواية ومن خلال المقال التالي سنتناول طريقة عنل دجاج التندوري.طريقة عمل دجاج التندوري الهندي: المكونات:
- 2 ليمونة كبيرة
- 4 ملاعق صغير من البابريكا.
- 2 بصلة كبيرة
- وراك فراخ أو فرخة مقطعة الى ثماني قطع
- ربع كوب من الزيت
- كوب زبادي
- زنجبيل
- 4 فصوص من الثوم المفروم
- ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.
- ملعقة صغيرة من الكمون
- ربع ملعقة من الكركم
- فلفل احمر المجفف
نقوم باحضار بولة كبيرة ثم نقوم بوضع عصير الليمون والبابريكا والبصل المفروم ثم نقوم بوضع الدجاج به ونقوم بشق الفراخ حتى تدخل التوابل داخل اللحم ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج ثم نقوم بتغطية الطبق بورق نايلون ثم نتركها في الثلاجه ليلة كاملة وكلما زادت الفترة كلما كان أفضل.
- في وعاء أخر نقوم بأضافة الزبادي والزنجبيل والزيت والكركم والكمون والفلفل الأحمر والبهارات والثوم المفروم والملح
- ثم نقوم هذا الخليط فوق الفراخ، ثم نقوم بمزجهم جيدا وادخال هذا الخلطة في الشقوق التي عملناها بالسكين في الفراخ ثم نقوم بتغطية الفراخ مرة أخرى ونضعها في الثلاجة مرة أخرى ونتركه لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بإخراج الفراخ من الثلاجه ونقوم بتجهيز الشواية حتى نقوم بشوي الفراخ.
- بعد تسخين الشواية نقوم بوضع قطع الدخاج لمدة عشر دقائق كل جهة ونقوم بتقليبها على الجهة الأخرى حتى نحصل اللون الشوي الجميل، وفي حالة عدم وجود شواية نقوم بدهن صينية بالسمنة ووضع قطع الدجاج بها ثم نضعها على النار .
- ونقوم بوضع في أطباق التقديم بجانب الأرز والسلطات .
الوسوم
دجاج التندوري، أصبح الاكل الهندي له شهرة عالمية حيث أنه يتمتع بالطعم الشهي واللذيذ والهنود قد برعوا في عمل الصوص الذي يعطي له نكهة جميلة، ودجاج التندوري هو من أشهر الوجبات الهندية الذي يتم تقديمه مع الأرز التنوري ويعتبر هو من أسهل الأكلات التي لا تحتاج وقت وجهد ويمكن طهيه على الشواية ومن خلال المقال التالي سنتناول طريقة عنل دجاج التندوري.طريقة عمل دجاج التندوري الهندي: المكونات:
- 2 ليمونة كبيرة
- 4 ملاعق صغير من البابريكا.
- 2 بصلة كبيرة
- وراك فراخ أو فرخة مقطعة الى ثماني قطع
- ربع كوب من الزيت
- كوب زبادي
- زنجبيل
- 4 فصوص من الثوم المفروم
- ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.
- ملعقة صغيرة من الكمون
- ربع ملعقة من الكركم
- فلفل احمر المجفف
نقوم باحضار بولة كبيرة ثم نقوم بوضع عصير الليمون والبابريكا والبصل المفروم ثم نقوم بوضع الدجاج به ونقوم بشق الفراخ حتى تدخل التوابل داخل اللحم ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج ثم نقوم بتغطية الطبق بورق نايلون ثم نتركها في الثلاجه ليلة كاملة وكلما زادت الفترة كلما كان أفضل.
- في وعاء أخر نقوم بأضافة الزبادي والزنجبيل والزيت والكركم والكمون والفلفل الأحمر والبهارات والثوم المفروم والملح
- ثم نقوم هذا الخليط فوق الفراخ، ثم نقوم بمزجهم جيدا وادخال هذا الخلطة في الشقوق التي عملناها بالسكين في الفراخ ثم نقوم بتغطية الفراخ مرة أخرى ونضعها في الثلاجة مرة أخرى ونتركه لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بإخراج الفراخ من الثلاجه ونقوم بتجهيز الشواية حتى نقوم بشوي الفراخ.
- بعد تسخين الشواية نقوم بوضع قطع الدخاج لمدة عشر دقائق كل جهة ونقوم بتقليبها على الجهة الأخرى حتى نحصل اللون الشوي الجميل، وفي حالة عدم وجود شواية نقوم بدهن صينية بالسمنة ووضع قطع الدجاج بها ثم نضعها على النار .
- ونقوم بوضع في أطباق التقديم بجانب الأرز والسلطات .
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