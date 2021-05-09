طريقة عمل دجاج التندوري الشهي اللذيذ الهندي بأسهل طريقة

دجاج التندوري، أصبح الاكل الهندي له شهرة عالمية حيث أنه يتمتع بالطعم الشهي واللذيذ والهنود قد برعوا في عمل الصوص الذي يعطي له نكهة جميلة، ودجاج التندوري هو من أشهر الوجبات الهندية الذي يتم تقديمه مع الأرز التنوري ويعتبر هو من أسهل الأكلات التي لا تحتاج وقت وجهد ويمكن طهيه على الشواية ومن خلال المقال التالي سنتناول طريقة عنل دجاج التندوري.

2 ليمونة كبيرة

4 ملاعق صغير من البابريكا.

2 بصلة كبيرة

وراك فراخ أو فرخة مقطعة الى ثماني قطع

ربع كوب من الزيت

كوب زبادي

زنجبيل

4 فصوص من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من الكمون

ربع ملعقة من الكركم

فلفل احمر المجفف

طريقة عمل دجاج التندوري الهندي: المكونات:طريقة التحضير:

نقوم باحضار بولة كبيرة ثم نقوم بوضع عصير الليمون والبابريكا والبصل المفروم ثم نقوم بوضع الدجاج به ونقوم بشق الفراخ حتى تدخل التوابل داخل اللحم ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج ثم نقوم بتغطية الطبق بورق نايلون ثم نتركها في الثلاجه ليلة كاملة وكلما زادت الفترة كلما كان أفضل.