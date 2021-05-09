طريقة عمل بطاطس بالفراخ فاطمة ابو حاتي بالخطوات بطعم خيالي

طريقة عمل بطاطس بالفراخ , هل تبحثين عن طبق رئيسي يمكنك تحضيره في المناسبات وموائد رمضان الشهية واللذيذة، تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ سيسألك الجميع عن طريقة تحضيرها ولكن للأسف لن تعطيهم الطريقة و تحتفظي بها لنفسك، جربي معنا تلك الطرق وتأكدي أنكِ في كل مرة ستحصلين على طعم ولا أروع وقوام متجانس و فراخ شهية بتتبيله روعه، كل الأسرار التي ستجعلك تحضرين أقوى صينية بطاطس بالفراخ مثل المطاعم التي تبحثين عنها دومًا لن تحصلين عليها إلا من خلالنا فقط، جربيها وشاهدي مدى إعجاب أفراد أسرتك بها. طريقة عمل بطاطس بالفراخ طريقة عمل بطاطس بالفراخ المكونات دجاجة كاملة مقطعة.

ثلاثة ثمرات من البصل كبيرة الحجم.

أربعة ثمرات من البطاطس مقطعة شرائح.

أربعة ثمرات من الجزر مقطع شرائح.

أربعة ثمرات من الطماطم مقطعة شرائح.

ثمرتين من الفلفل الرومي المقطع حلقات.

كوب من الماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملعقة صغيرة من القرفة والكمون

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم طريقة التحضير ضعي الفراخ + نصف كمية التوابل والبهارات + زيت الزيتون وامزجي جيدًا و غلفيها من الداخل والخارج. اتركيها منقوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات. احضري وعاء عميق وضعي به البطاطس + الجزر + البصل + الفلفل الأخضر + الثوم + الطماطم + نصف كمية التوابل والبهارات. احضري صينية عميقة وافردي فيها الخضروات والدجاج وضعي معها كوب من الماء + زيت الزيتون. غطي الصينية بورق الفويل ثم ادخليها الفرن الساخن لمدة 15 دقيقة على نار عالية ثم نصف ساعة على درجة هادئة حتى تمام النضج. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ في الفرن الوصفة الثانية: طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ في الفرن المكونات دجاجة كاملة

أربعة ثمرات من البطاطس مقطع شرائح

ملعقتان كبيرتان من المستردة

ملعقتان كبيرتان من صويا صوص

ملح / فلفل أسود

ملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقتان كبيرتان من الخل

عصير ثمرة من الليمون.

القليل من الزعتر الجاف. طريقة التحضير ضعي كلًا من المستردة + صويا صوص + الملح + الفلفل الأسود + الخل + البابريكا + الخل الأبيض + عصير الليمون + الزعتر الجاف امزجي كل المكونات معًا جيدًا ثم ضعي الدجاج وتبليه جيدًا من الداخل والخارج اتركي الدجاج منقوع لمدة يوم حتى تكون متشبعة بكل الخليط رشي على البطاطس الملح والفلفل واتركيها على النار إلى أن يتغير لونها فقط ثم أضيفي الدجاج مع التتبيلة على البطاطس في الصينية اتركي الصينية من أعلى البوتاجاز حتى يخرج ماؤها ثم ادخليها الفرن الساخن مسبقًا حتى تصبح ناضجة تمامًا ادهني الدجاج بالقليل من الزيت ثم أشعلي الشواية حتى تكتسب لون ويصبح ذهبي قدمي الدجاج مع الأرز الأبيض وهي ساخنة طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل بطاطس بالفراخ , هل تبحثين عن طبق رئيسي يمكنك تحضيره في المناسبات وموائد رمضان الشهية واللذيذة، تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ سيسألك الجميع عن طريقة تحضيرها ولكن للأسف لن تعطيهم الطريقة و تحتفظي بها لنفسك، جربي معنا تلك الطرق وتأكدي أنكِ في كل مرة ستحصلين على طعم ولا أروع وقوام متجانس و فراخ شهية بتتبيله روعه، كل الأسرار التي ستجعلك تحضرين أقوى صينية بطاطس بالفراخ مثل المطاعم التي تبحثين عنها دومًا لن تحصلين عليها إلا من خلالنا فقط، جربيها وشاهدي مدى إعجاب أفراد أسرتك بها. طريقة عمل بطاطس بالفراخ طريقة عمل بطاطس بالفراخ المكونات دجاجة كاملة مقطعة.

ثلاثة ثمرات من البصل كبيرة الحجم.

أربعة ثمرات من البطاطس مقطعة شرائح.

أربعة ثمرات من الجزر مقطع شرائح.

أربعة ثمرات من الطماطم مقطعة شرائح.

ثمرتين من الفلفل الرومي المقطع حلقات.

كوب من الماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الكزبرة

ملعقة صغيرة من القرفة والكمون

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم طريقة التحضير ضعي الفراخ + نصف كمية التوابل والبهارات + زيت الزيتون وامزجي جيدًا و غلفيها من الداخل والخارج. اتركيها منقوعة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات. احضري وعاء عميق وضعي به البطاطس + الجزر + البصل + الفلفل الأخضر + الثوم + الطماطم + نصف كمية التوابل والبهارات. احضري صينية عميقة وافردي فيها الخضروات والدجاج وضعي معها كوب من الماء + زيت الزيتون. غطي الصينية بورق الفويل ثم ادخليها الفرن الساخن لمدة 15 دقيقة على نار عالية ثم نصف ساعة على درجة هادئة حتى تمام النضج. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ في الفرن الوصفة الثانية: طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ في الفرن المكونات دجاجة كاملة

أربعة ثمرات من البطاطس مقطع شرائح

ملعقتان كبيرتان من المستردة

ملعقتان كبيرتان من صويا صوص

ملح / فلفل أسود

ملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقتان كبيرتان من الخل

عصير ثمرة من الليمون.

القليل من الزعتر الجاف. طريقة التحضير ضعي كلًا من المستردة + صويا صوص + الملح + الفلفل الأسود + الخل + البابريكا + الخل الأبيض + عصير الليمون + الزعتر الجاف امزجي كل المكونات معًا جيدًا ثم ضعي الدجاج وتبليه جيدًا من الداخل والخارج اتركي الدجاج منقوع لمدة يوم حتى تكون متشبعة بكل الخليط رشي على البطاطس الملح والفلفل واتركيها على النار إلى أن يتغير لونها فقط ثم أضيفي الدجاج مع التتبيلة على البطاطس في الصينية اتركي الصينية من أعلى البوتاجاز حتى يخرج ماؤها ثم ادخليها الفرن الساخن مسبقًا حتى تصبح ناضجة تمامًا ادهني الدجاج بالقليل من الزيت ثم أشعلي الشواية حتى تكتسب لون ويصبح ذهبي قدمي الدجاج مع الأرز الأبيض وهي ساخنة طريقة التحضير

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