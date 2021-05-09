طريقة عمل الكحك بالملبن في البيت بخطوات ومكونات بسيطة للمبتدئات

طريقة عمل الكحك بالملبن , مع قرب انتهاء شهر رمضان، تبدأ ست البيت في البحث عن طريقة تحضير كحك بالملبن في البيت بخطوات بسيطة، حتى تستطيع تحضيره بدون الحاجة للقيام بشرائه بأسعار الغالية من محلات الحلويات، لذا قررنا أن نضع بين يديك طريقة عمل الكحك بالملبن في البيت بأقل الخطوات، وأقل المقادير، والأهم النتيجة ولا أروع كحك دايب وبطعم شهي جدًا، وثقي أنك ستقومين بتحضير كحك كالمحترفين من أول مرة حتى وإن كنت من المبتدئات. طريقة عمل الكحك بالملبن طريقة عمل الكحك بالملبن المكونات كيلو من الدقيق.

550 جرام من السمن.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الماء الدافئ.

باكو من الكريم شانتيه.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشوة الملبن نصف كيلو من الملبن.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مكسرات حسب الرغبة والمتوفر.

ملعقة من رائحة الكحك البودرة. مكونات حشوة الملبن طريقة التحضير احضري ربع كوب من الماء وضعي معه الخميرة الفورية والسكر وامزجي جيدًا ثم اتركيهم جانبًا حتى تمام التفاعل.

ضعي في وعاء عميق كلًا من السكر + السمسم + الكريم شانتيه + رشة الملح + رائحة الكحك وامزجي كل المكونات معًا جيدًا.

قومي بعمل حفرة في الوسط ثم أضيفي بها السمن الساخنة جدًا.

اخلطي الدقيق بالسمن باستخدام ملعقة خشبية حتى تهدأ درجة الحرارة ويمكن عجنها باليد.

احرصي على أن يتشرب الدقيق كل كمية السمن وتصبح عجينة طرية وناعمة تمامًا.

أضيفي خليط الخميرة الفورية ثم الحليب مع العجن المستمر.

وإذا احتاجت العجين لضبط القوام أضيفي نصف كوب الماء حتى تصبح متجانسة تمامًا.

اتركي العجين لمدة نصف ساعة حتى يرتاح ويتضاعف حجمه ويصبح جاهز للتشكيل.

ثم قومي بتشكيل العجينة عن طريق إضافة الملبن بداخله بالشكل الذي ترغبين به.

رصي كعك العيد في الصينية المدهونة بالزيت ثم اتركيه حتى يختمر لمدة ساعة ثم ادخليه الفرن الساخن حتى تمام النضج وعندما يصبح لونه ذهبي.

اخرجي الكحك من الفرن واتركيه حتى يبرد، وعند التقديم رشي السكر على الوجه. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الكحك بالملبن , مع قرب انتهاء شهر رمضان، تبدأ ست البيت في البحث عن طريقة تحضير كحك بالملبن في البيت بخطوات بسيطة، حتى تستطيع تحضيره بدون الحاجة للقيام بشرائه بأسعار الغالية من محلات الحلويات، لذا قررنا أن نضع بين يديك طريقة عمل الكحك بالملبن في البيت بأقل الخطوات، وأقل المقادير، والأهم النتيجة ولا أروع كحك دايب وبطعم شهي جدًا، وثقي أنك ستقومين بتحضير كحك كالمحترفين من أول مرة حتى وإن كنت من المبتدئات. طريقة عمل الكحك بالملبن طريقة عمل الكحك بالملبن المكونات كيلو من الدقيق.

550 جرام من السمن.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الماء الدافئ.

باكو من الكريم شانتيه.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك بودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشوة الملبن نصف كيلو من الملبن.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

مكسرات حسب الرغبة والمتوفر.

ملعقة من رائحة الكحك البودرة. مكونات حشوة الملبن طريقة التحضير احضري ربع كوب من الماء وضعي معه الخميرة الفورية والسكر وامزجي جيدًا ثم اتركيهم جانبًا حتى تمام التفاعل.

ضعي في وعاء عميق كلًا من السكر + السمسم + الكريم شانتيه + رشة الملح + رائحة الكحك وامزجي كل المكونات معًا جيدًا.

قومي بعمل حفرة في الوسط ثم أضيفي بها السمن الساخنة جدًا.

اخلطي الدقيق بالسمن باستخدام ملعقة خشبية حتى تهدأ درجة الحرارة ويمكن عجنها باليد.

احرصي على أن يتشرب الدقيق كل كمية السمن وتصبح عجينة طرية وناعمة تمامًا.

أضيفي خليط الخميرة الفورية ثم الحليب مع العجن المستمر.

وإذا احتاجت العجين لضبط القوام أضيفي نصف كوب الماء حتى تصبح متجانسة تمامًا.

اتركي العجين لمدة نصف ساعة حتى يرتاح ويتضاعف حجمه ويصبح جاهز للتشكيل.

ثم قومي بتشكيل العجينة عن طريق إضافة الملبن بداخله بالشكل الذي ترغبين به.

رصي كعك العيد في الصينية المدهونة بالزيت ثم اتركيه حتى يختمر لمدة ساعة ثم ادخليه الفرن الساخن حتى تمام النضج وعندما يصبح لونه ذهبي.

اخرجي الكحك من الفرن واتركيه حتى يبرد، وعند التقديم رشي السكر على الوجه. طريقة التحضير

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