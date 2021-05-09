وصفات ليدين بيضاء كالثلج أفضل الوصفات للحصول على أيدي بيضاء تجذب الأنظار، حيث تعتبر من أهم المشاكل التى تعمل إزعاج عند النساء والبنات عموما هو لون الأيدي الغامق او عند وجود بعض من البقع, وبنسبة كبيرة يكون سبب حدوث هذا هو غالبا استخدام المستحضرات التجميلية بدرجة كبيرة، والتى قد تحتوي على مواد كيماوية التى قد تؤدي لحدوث الاضرار الكثيرة لصحة البشرة والجلد، ولهذا فتبحث العديد من الفتيات والنساء في العالم عن أفضل الطرق الطبيعية للحصول على يدين ناعمة وبيضاء تجذب النظر إليها، ولهذا السبب سوف نقوم اليوم من خلال هذا المقال بعرض أفضل الوصفات للحصول على يدين بيضاء كالثلج في أسبوع.

وصفات ليدين بيضاء كالثلج

أولا استخدام اللبن الرايب:

حيث يعتبر من أكثر الطرق المفيدة والصحية بصورة كبيرة فى عملية ازالة البقع ولتبيض الأيدي بشكل فوري هو استخدام اللبن الرايب, حيث يقوم اللبن الرايب بتزويد الجلد بالفيتامينات والبروتين التى يحتاج اليها ويساعد في تفتيحها, ويمكن استخدامه عن طريق تحضير خليط من العسل واللبن الرايب ووضعهم على اليدين لمدة لا تقل عن 20 دقيقة وبعد ذلك يتم غسل الأيدي بالماء الدافئ، تعرفي أيضا على استعيدي جمال ونضارة وجهك ماسكات طبيعية من مطبخك بأقل التكاليف

ثانيا خليط اللبن الرايب والجلسرين :

ويمكنك أيضا استخدام خليط من الجلسرين واللبن الرايب وماء الورد لتحضير الخليط ثم وضعه على الأيدي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، حيث يعتبر استخدام اللبن الرايب من الوصفات الصحية والمفيدة جدا للأيدي، وتستطيع استخدام هذه الوصفة بشكل يومي للحفاظ على إشراق ونضارة اليدين وتزويدها بفيتامينات والبروتين بصورة دائمة.

أفضل طرق للحصول على يدين بيضاء في أسبوع

يعتبر استخدام حبوب البطاطس من أفضل الطرق الفعالة فى تنعيم اليدين وجعلها بيضاء ويتم ذلك عن طريق استخدام حبوب البطاطس بعد سلقها جيدا، ثم القيام بوضعها على الأيدي لمدة لاتقل عن نصف ساعة، ثم القيام بفركها فركها وبعدها غسل اليدين بالماء الفاتر.

الطريقة الثانية ليدين بيضاء في أسبوع:

يعتبر أيضا من أهم الوصفات الفعالة هو استخدام عصير الليمون لعملية تفتيح لون البشرة ويرجع ذلك لاحتواء الليمون على مواد تعمل على ازالة الصبغات والبقع من الجلد، ويتم تحضير هذه الوصفة عن طريق تغميس قطنة داخل محلول من عصير الليمون ثم مسحها على الأيدي بأكملها، ويجب الأخذ بالانتباه إنه عند وجود جرح أو إصابة في اليد لا يجب القيام بهذه الوصفة حيث يساعد الليمون على تهيج الجرح.