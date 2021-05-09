اصبغي شعرك بملعقة كركم بألوان جذابة ستعجبك أظهري بلوك جديد في العيد

هناك العديد من الفتيات اللاتي يكون لديهن الرغبة في صبغ شعرها ولكن يكون لديهم بعض القلق من المواد الكيميائية التي قد توجد بالصبغات والتي ربما تؤثر على الجلد، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي تتم من خلال الكركم والتي من خلال تطبيقها تحصلي على شعر ملون، وبدون اي اثار جانبية.

خلطة الكركم لصبغ الشعر

يعد الكركم من أهم المواد التي يمكن أن نقوم بصبغ الشعر بها بطريقة أمنة وسريعة إليكي الطريقة الصحيحة.

المكونات:

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

طريقة التحضير:

نقوم بوضع الماء في الحلة ونقوم بوضعها على النار حتى تغلي

نضيف الكركم ونقوم بتقليبه حتى يذوب الكركم

نقوم بإزالة القدر من على النار ونقوم بترك خليط الكركم حتي يبرد

نقوم بارتداء قفازات ونتني الرقبة حيث يكون الرأس فوق المغسله نقوم بوضع خليط الكركم.

ونقوم بوضعه في جذور الشعر إلى أعلى و نقوم بذاك من خلال أستخدام اليدين حتى نغطي الصبغة في الشعر كامل من الجذور إلى الأطراف.

نقوم بتوزيع الصبغة علي الشعر ويتم تركها على الشعر لمدة 30 دقيقة

نقوم بغسل الشعر بعد مرور ذلك الوقت بالماء الدافئ.

خلطة الكركم وزيت الزيتون

المكونات

ربع كوب من الكركم.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بمزج الكركم مع زيت الزيتون جيدًا، ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الماء الفاتر، وملاعق العسل، ومن ثم التقليب الجيد لحين تماسك القوام.

نقوم بعد ذلك بتطبيق الخليط على الشعر بعد غسله جيدا بالماء الدافئ.

غسل الشعر بالماء البارد بعد مرور خمس وعشرون دقيقة.

خلطة الكركم وخل التفاح

المكونات:

ملاعق كبيرة من الحناء

ملاعق كبيرة من الكركم

ماء بارد

ملعقة ونصف من خل التفاح او الخل

طريقة التحضير: