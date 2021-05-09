بقوام هش ودايب دوب طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة بطعم يجنن زي الجاهز

يعتبر المعمول من ألذ الحلويات المعروفة والمشهورة علي مستوي العالم العربي، والذي يتميز بطعمه الشهي وقوامه الهش وغير ذلك فإن من الممكن حشوة بعدة حشوات مختلفة قد تكون بنوع من أنواع المكسرات أو العجوة وغيرها الكثير، ولكن كل بلد لها طرق مختلفة في طريقة تحضيرها وتقديمها وحشوها.

طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة

يعد المعمول السعودي المحشو بالعجوة هو أحلي أصناف الحلويات التي يتم تقديمها من ضمن حلويات العيد التي يتم تجهيزها من قبل، فهو مميز بعدة أشياء منها مثلا أنه يتم تحضيره بطريقة سريعة وسهلة في دقائق فقط، وبمكونات معروفة وبسيطة ولا يكون مكلف اقتصاديا، وغير ذلك أن طعم المعمول لا يكون له وصف من شدة طعمه الحلو واللذيذ، حيث أن إضافة العجوة للمعمول يغير من مذاقه ويكون رائع ومحبب من قبل أشخاص كثيرة.

المكونات :

كوبان وربع من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل الناعم.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من السكر البودر الناعم.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

ربع كوب من السمنة المذابة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا البودر.

مكونات الحشو :

كمية مناسبة من التمر الطري.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة البودر وهذا حسب الرغبة.

سكر ابيض بودر للتزيين.

لعجن المعمول لابد من تحضير طبق كبير ونضع به كل المكونات الجافة، وهي الدقيق الأبيض المنخول والبيكينج بودر ورشة من الملح، ومسحوق الهيل الناعم وكمية السكر البودر الناعم، ويتم مزج جميع المكونات الجافة مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم نضيف كمية السمنة المذابة والزبدة الطرية ويتم مزجهم مرة أخري حتي يكون هذا المزيج علي حبيبات رملية رطبة.

نحضر طبق آخر ونضع البيضة والفانيليا ويتم إخفاق البيض جيدا، ثم نضيف هذا إلي العجينة ونقوم بعجنها بشكل جيدا حتي يتم الحصول علي عجينة متماسكة وطرية.

يتم تجهيز الحشوة من خلال وضع عجينة التمر في طبق ونضيف إليها رشة من مسحوق القرفة، ونقوم بخلطهم أو بعجنهم وهذا باستخدام اليد.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بقطعة من الزبدة، وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نقوم بأخذ قطعة من العجين يكون حجمها يعادل حجم الليمونة، ويتم فردها علي كفة اليد ومن ثم نضع كمية مناسبة من العجوة، ويتم تكوير العجينة التي يكون بداخلها العجوة وبعد ذلك يتم إغلاقها جيدا ووضعها في الصينية، ونستمر بنفس الطريقة حتي الإنتهاء من كمية عجينة المعمول ومن الأفضل أن نترك مسافة بين كل واحدة عند وضعها في الصينية.

وبعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا، ويتم إخراجها من الفرن عندما يكون لونها ذهبي، ثم نقوم بتركه في الصينية حتي يبرد تماما، ثم نضيف إليه رشة من السكر البودر الناعم.

طريقة التحضير