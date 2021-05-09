دلعي نفسك واصبغي شعرك بلون خطير بملعقة حنة واحدة صبغ الشعر بدون أي تكاليف

تلجأ بعض السيدات إلي استعمال الحناء لصبغ شعرها نظرا لأنها الطريقة الطبيعية والصحية الوحيدة لكي نقوم بتلوين الشعر، حيث أن الحناء هي مسحوق نباتي يتم إنتاجه من أوراق نبات الحناء وهذا المسحوق من المعروف أن يكون لونه أخضر ولكن عند صبغ الشعر بها يكون لون الشعر مائل للون الأحمر الغامق، لذلك لا يسبب له ضرر أو تلف للشعر كما يحدث عند استخدام الصبغات الأخرى، ونظرا لفائدة الحناء الكبرى يتجه أغلبية النساء إلي صبغ الشعر باستخدام الحناء.

خلطة صبغ الشعر بالحنة الطبيعية

من أبسط المكونات لصبغ الشعر هي الحنة الطبيعية والتي تعطي للشعر فوائد عديدة وتعالج التساقط والهيشان والشيب المبكر.

المكونات :

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء البودر واللون حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ونصف من الشاي.

نصف كوب من الماء أو أقل.

نحضر طبق ونخلط به أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء، ثم نضيف ملعقة كبيرة ونصف من الشاي ونقوم بوضع الماء ولكن بطريقة تدريجية مع التقليب المستمر، لكي يتم الوصول إلي قوام كثيف ومتماسك.

يتم غسل الشعر وتنظيفه جيدا قبل وضع الحناء ونقوم بتجفيفه بشكل جيد.

من الأفضل نقوم بتقسيم الشعر إلي مجموعات حتي يسهل عليكي صبغ الشعر باستخدام الحناء، حيث يتم وضع الحناء في كل قسم من الجذور وحتي الأطراف.

يتم وضع غطاء علي الشعر حتي لا يحدث جفاف بالنسبة للحناء، فقد يتم وضع قطعة من القماش تكون نظيفة أو نضع كيس بلاستيك.

نقوم بترك الحناء علي الشعر لمدة ثلاث ساعات أو أقل من هذا، وبعد هذه المدة يتم غسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر والبلسم المناسب ويفضل الابتعاد عن استخدام الشامبو في حال صبغ الشعر بالحناء.

طريقة تحضير صبغ الشعر بالحنة