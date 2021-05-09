غيري لون شعرك بألوان جذابة ومختلفة بملعقة حنة تألقي بجمالك في العيد

يعد الشعر هو زينة كل فتاة ولهذا هناك العديد من السيدات والفتيات الاتي يقضون المزيد من الوقت أمام المرآة للعناية له، ويود العديد منهم في تغيير لون شعرهم، ولكن يخشون المواد الكيميائية ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها تطبيقها على الشعر صبغة وجعله يبدو بلون مميز وجميل، وذلك بأقل تكلفة ممكنة.

ماسك القهوة وزيت الخروع

يمكن بدلاً من الصبغات الجاهزة أن تصبغي شعرك بألوان مختلفة بدون أي ضرر، بالعكس فأن الخلطات الطبيعية تفيد فروة الرأس وتقوي بوصيلات الشعر، وتمنع تساقطه بشكل سريع.

المكونات:

ملعقة كبيرة مسحوق القهوة

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من جوز الهند

كمية كبيرة من الماء

طريقة التحضير:

نقوم بوضع كميه من زيت جوز الهند في وعاء علي كميه من زيت الخروع ومعهم كمية من القهوة

نضيف كمية كبيرة من الماء حتى نحصل على خليط متماسك القوام.

نقوم بوضع الخليط في الميكروويف لمدّة خمس ثواني.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء والصابون بطريقة جيدة.

نقوم بتمشيط الشعر، ومن ثم نقوم بتوزيع العجين على الشعر ونقوم بتركه لمدة 30دقيقه.

بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.

خلطة الحناء والقهوة لصبغ الشعر

المكونات:

تلات ملاعق من الحناء

كوب من الماء الساخن

تلات معالق من القهوة المطحونة

طريقة التحضير: