بقوام دايب وخفيف طريقة عمل بسكويت بالعجوة بطعم يجنن مش هتفرقيه عن الجاهز

هناك العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناول البسكويت، وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضير البسكويت حيث يمكن للعديد من النكهات التي يمكن تحضيرها من خلالها، والتي منها بسكويت التمر الذي يعشق تناوله الكثير من الأفراد، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره في المنزل. طريقة عمل بسكويت التمر طريقة عمل بسكويت التمر المكونات: كيلو الا ربع من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

أربع بيضات.

ثلاثة ملاعق من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نصف كيس من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

كيلو من عجوة التمر. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء ثم نضع فيه العجوة والزيت ونقوم بمزجهم جيدا حتى تتجانس وتتماسك المكونات .

بعد ذلك نقوم برج البيض جيدا وبعد الرج يتم وضعه مع الزيت والسكر والفانليا ونقوم بخلطهم جيدا باستخدام المضرب اليدوى أو الخلاط الكهربائي حتى يتم اختفاء السكر ويتم تنعيمه وبعد ذلك سوف نحصل على قوام سميك ومتماسك.

بعد احضار القوام نقوم بوضعه فى اناء ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ثم نقوم بعجنها جيدا بواسطة اليد لان الدقيق يختلف من نوع الى آخر.

بعد الحصول على العجينه نتاكد من انها ملساء وخالية من التشققات.

بعد ذلك نقوم بعجن واخذ قطعه من عجينة البسكويت وتكون موضوعة على رخامه بواسطة نشابة او سكين حاد ورفيعه يمكننا الحصول على قطعة من العجين وان تكون القطعة نصف حجم العجينه المفروده وتشكل على حسب الرغبه.

بعد ذلك نقوم بلف البسكويت والتمر لفتين ونقوم بقطع الزوائد ومع الترميم المستمر حتى يمكن لنا الحصول على شكل احجام متساوية.

بعد ذلك نقوم بوضع ورق زبدة فى الصينيه ثم نقوم بوضعها فى صينية وادخليها الفرن على درجة حراره مناسبه حتى يتم تحول لونها الى اللون الذهبى ويفضل تقديمها مع كوب من الشاي او الحليب. طريقة التحضير الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناول البسكويت، وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضير البسكويت حيث يمكن للعديد من النكهات التي يمكن تحضيرها من خلالها، والتي منها بسكويت التمر الذي يعشق تناوله الكثير من الأفراد، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره في المنزل. طريقة عمل بسكويت التمر طريقة عمل بسكويت التمر المكونات: كيلو الا ربع من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

أربع بيضات.

ثلاثة ملاعق من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نصف كيس من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

كيلو من عجوة التمر. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء ثم نضع فيه العجوة والزيت ونقوم بمزجهم جيدا حتى تتجانس وتتماسك المكونات .

بعد ذلك نقوم برج البيض جيدا وبعد الرج يتم وضعه مع الزيت والسكر والفانليا ونقوم بخلطهم جيدا باستخدام المضرب اليدوى أو الخلاط الكهربائي حتى يتم اختفاء السكر ويتم تنعيمه وبعد ذلك سوف نحصل على قوام سميك ومتماسك.

بعد احضار القوام نقوم بوضعه فى اناء ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ثم نقوم بعجنها جيدا بواسطة اليد لان الدقيق يختلف من نوع الى آخر.

بعد الحصول على العجينه نتاكد من انها ملساء وخالية من التشققات.

بعد ذلك نقوم بعجن واخذ قطعه من عجينة البسكويت وتكون موضوعة على رخامه بواسطة نشابة او سكين حاد ورفيعه يمكننا الحصول على قطعة من العجين وان تكون القطعة نصف حجم العجينه المفروده وتشكل على حسب الرغبه.

بعد ذلك نقوم بلف البسكويت والتمر لفتين ونقوم بقطع الزوائد ومع الترميم المستمر حتى يمكن لنا الحصول على شكل احجام متساوية.

بعد ذلك نقوم بوضع ورق زبدة فى الصينيه ثم نقوم بوضعها فى صينية وادخليها الفرن على درجة حراره مناسبه حتى يتم تحول لونها الى اللون الذهبى ويفضل تقديمها مع كوب من الشاي او الحليب. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقوام دايب وخفيف طريقة عمل بسكويت بالعجوة بطعم يجنن مش هتفرقيه عن الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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