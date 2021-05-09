سر نجاح كرات البسبوسة الذهبية الشهية في المنزل بأقل التكاليف

نقدم لكم عبر موقعنا سر نجاح كرات البسبوسة حيث أن كرات البسبوسة تُسمى أيضًا باسم شكلمه، إذ أنها صنف من بين أصناف الحلويات، وذلك ليس فحسب، فهي تلاءم كافة المناسبات الجميلة، كما أنها تتسم بالمذاق الخاص، والطعم المميز، بجانب الرائحة الطيبة، وعديد منا يُحب تناولها، وهذا كله ليس فحسب، ولكنها تتميز بقيمتها الغذائية الكبيرة لما تشتمله من مقادير ذات قيمة عالية، وعديد من الفوائد، ولهذا سوف مرفق إليكم كل التفاصيل المتعلقة بها.سر نجاح كرات البسبوسة
من بين الحلويات الغربية والشرقية المشهورة والتي يعرفها الجميع بكل مكان بالعالم وبالتحديد ببلاد الشام كليبيا وسوريا وفلسطين، وسوف نعرض كافة التفاصيل الدقيقة المساعدة على نجاح الطريقة بأقل التكاليف والموارد.مكونات كرات البسبوسة
- 2 كوب من سميد البسبوسة.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب سمنة بلدي.
- كيس من القشطة بمقدار 250 جم.
- كوب زبادي بلدي.
- كوب جوز الهند الناعم.
- مكسرات (حسب الرغبة).
- بوعاء نقم بوصع كافة المقادير الجافة به مع التقليب إلى أن يتم التجانس، ومن ثم نقم بوضع الزبادي والسمنة على المزيج تدريجيًا، إلى أن تملكين عجينة البسبوسة.
- يتم تغطية العجين بواسطة كيس نايلون ومن ثم نقم بوضعها بالثلاجة حتى مرور ٦٠ دقيقة، وبعد ذلك نقم بإخراجها ونُشكلها على شكل كرات، ونضعها بالصينية، إلى أن ننتهي من العجينة بأكملها.
- نقم بتسخين الفرن على 180°، لإدخال الصينية بها.
- نقم بإضافة الشربات إليها مع ترك العجينة إلى أن تبرد، ومن ثم نقم بوضعها بطبق التقديم، وتُقدم مع الحليب أو الشاي.
- توجد طريقة أخرى، وهي أن نضع جوز الهند بكرات البسبوسة ومن ثم نقم بوضعها بالفرن، وسقيها بالشربات ويتم تقديمها ببارد، وهكذا تكون الطريقة الخاصة بتحضير كرات البسبوسة.
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نقدم لكم عبر موقعنا سر نجاح كرات البسبوسة حيث أن كرات البسبوسة تُسمى أيضًا باسم شكلمه، إذ أنها صنف من بين أصناف الحلويات، وذلك ليس فحسب، فهي تلاءم كافة المناسبات الجميلة، كما أنها تتسم بالمذاق الخاص، والطعم المميز، بجانب الرائحة الطيبة، وعديد منا يُحب تناولها، وهذا كله ليس فحسب، ولكنها تتميز بقيمتها الغذائية الكبيرة لما تشتمله من مقادير ذات قيمة عالية، وعديد من الفوائد، ولهذا سوف مرفق إليكم كل التفاصيل المتعلقة بها.سر نجاح كرات البسبوسة
من بين الحلويات الغربية والشرقية المشهورة والتي يعرفها الجميع بكل مكان بالعالم وبالتحديد ببلاد الشام كليبيا وسوريا وفلسطين، وسوف نعرض كافة التفاصيل الدقيقة المساعدة على نجاح الطريقة بأقل التكاليف والموارد.مكونات كرات البسبوسة
- 2 كوب من سميد البسبوسة.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب سمنة بلدي.
- كيس من القشطة بمقدار 250 جم.
- كوب زبادي بلدي.
- كوب جوز الهند الناعم.
- مكسرات (حسب الرغبة).
- بوعاء نقم بوصع كافة المقادير الجافة به مع التقليب إلى أن يتم التجانس، ومن ثم نقم بوضع الزبادي والسمنة على المزيج تدريجيًا، إلى أن تملكين عجينة البسبوسة.
- يتم تغطية العجين بواسطة كيس نايلون ومن ثم نقم بوضعها بالثلاجة حتى مرور ٦٠ دقيقة، وبعد ذلك نقم بإخراجها ونُشكلها على شكل كرات، ونضعها بالصينية، إلى أن ننتهي من العجينة بأكملها.
- نقم بتسخين الفرن على 180°، لإدخال الصينية بها.
- نقم بإضافة الشربات إليها مع ترك العجينة إلى أن تبرد، ومن ثم نقم بوضعها بطبق التقديم، وتُقدم مع الحليب أو الشاي.
- توجد طريقة أخرى، وهي أن نضع جوز الهند بكرات البسبوسة ومن ثم نقم بوضعها بالفرن، وسقيها بالشربات ويتم تقديمها ببارد، وهكذا تكون الطريقة الخاصة بتحضير كرات البسبوسة.
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