سر نجاح كرات البسبوسة الذهبية الشهية في المنزل بأقل التكاليف

نقدم لكم عبر موقعنا سر نجاح كرات البسبوسة حيث أن كرات البسبوسة تُسمى أيضًا باسم شكلمه، إذ أنها صنف من بين أصناف الحلويات، وذلك ليس فحسب، فهي تلاءم كافة المناسبات الجميلة، كما أنها تتسم بالمذاق الخاص، والطعم المميز، بجانب الرائحة الطيبة، وعديد منا يُحب تناولها، وهذا كله ليس فحسب، ولكنها تتميز بقيمتها الغذائية الكبيرة لما تشتمله من مقادير ذات قيمة عالية، وعديد من الفوائد، ولهذا سوف مرفق إليكم كل التفاصيل المتعلقة بها.

من بين الحلويات الغربية والشرقية المشهورة والتي يعرفها الجميع بكل مكان بالعالم وبالتحديد ببلاد الشام كليبيا وسوريا وفلسطين، وسوف نعرض كافة التفاصيل الدقيقة المساعدة على نجاح الطريقة بأقل التكاليف والموارد.

2 كوب من سميد البسبوسة.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سمنة بلدي.

كيس من القشطة بمقدار 250 جم.

كوب زبادي بلدي.

كوب جوز الهند الناعم.

مكسرات (حسب الرغبة).