جربي ألذ صينية بسبوسة بالقشطة في المنزل بطعم الحلواني لا يقاوم

بسبوسة بالقشطة من أشهى الحلويات العربية المقدمة، وتعد من بين الأطباق المميزة بكافة العزومات والتجمعات، ويتم تحضير البسبوسة بجملة كبيرة من الطرق وتتمكنين من تحضيرها بالمنزل بكل سهولة وسنقدم لكِ الآن طريقة صنع البسبوسة بالقشطة وكيفية أعدادها من المنزل بجملة من المكونات السلسة وغير المكلفة.بسبوسة بالقشطة
يتم تجهيزها بطرق متنوعة وفيما يلي سنشرح ونوضح الطريقة الخاصة بعمل البسبوسة بالقشطة من المنزل بجملة من المقادير تتمكنين من تحضيرها وتقديمها لأسرتك بتلك الخطوات السلسة ولن تكوني بحاجة لأي مجهود أثناء تحضيرها.مكونات تحضير بسبوسة بالقشطة
- ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.
- ثلاثة أكواب من دقيق السميد.
- علبة من القشطة.
- نصف كوب من الفستق المجروش.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوبان من اللبن الزبادي.
- ثلاث أرباع كوب من السمن.
- كوب من الماء.
- كوبان من السكر.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة من السمن.
- قومي بوضع الماء والسكر بإناء علي النار إلى أن يغلي جيدًا، ومن ثم قومي بإضافة عصير الليمون.
- بعد ذلك قومي بإضافة السمن إلى أن تحصلي على القوام الذي ترغبين فيه ومن ثم ارفعيه من النار وضعيه على البسبوسة.
- قومي بتجهيز إناء وضعي به السمنة ومعها دقيق السميد مع الفرك بالدقيق بواسطة أطراف الأصابع بغير العجن، ومن ثم أضيفي السكر مع العسل والزبادي والبيكنج بودر وتقليب كافة المقادير إلى أن تتجانس.
- قومي بتجهيز القالب ولا بد أن يكون مدهونًا بالسمن ومن ثم وضع كل المزيج بداخله.
- قومي بإدخاله الفرن على ٢٠٠° واتركيه حتى مرور ٣٠ دقيقة إلى أن يصير اللون ذهبي.
- ومن ثم اخرجيها من الفرن وضعي الشربات أعلاها حين تخرج من الفرن.
- اتركيها تبرد وقومي بتزيينها بواسطة القشطة والفستق المجروش، وتقديمها.
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بسبوسة بالقشطة من أشهى الحلويات العربية المقدمة، وتعد من بين الأطباق المميزة بكافة العزومات والتجمعات، ويتم تحضير البسبوسة بجملة كبيرة من الطرق وتتمكنين من تحضيرها بالمنزل بكل سهولة وسنقدم لكِ الآن طريقة صنع البسبوسة بالقشطة وكيفية أعدادها من المنزل بجملة من المكونات السلسة وغير المكلفة.بسبوسة بالقشطة
يتم تجهيزها بطرق متنوعة وفيما يلي سنشرح ونوضح الطريقة الخاصة بعمل البسبوسة بالقشطة من المنزل بجملة من المقادير تتمكنين من تحضيرها وتقديمها لأسرتك بتلك الخطوات السلسة ولن تكوني بحاجة لأي مجهود أثناء تحضيرها.مكونات تحضير بسبوسة بالقشطة
- ثلاث أرباع كوب من السكر الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.
- ثلاثة أكواب من دقيق السميد.
- علبة من القشطة.
- نصف كوب من الفستق المجروش.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوبان من اللبن الزبادي.
- ثلاث أرباع كوب من السمن.
- كوب من الماء.
- كوبان من السكر.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة من السمن.
- قومي بوضع الماء والسكر بإناء علي النار إلى أن يغلي جيدًا، ومن ثم قومي بإضافة عصير الليمون.
- بعد ذلك قومي بإضافة السمن إلى أن تحصلي على القوام الذي ترغبين فيه ومن ثم ارفعيه من النار وضعيه على البسبوسة.
- قومي بتجهيز إناء وضعي به السمنة ومعها دقيق السميد مع الفرك بالدقيق بواسطة أطراف الأصابع بغير العجن، ومن ثم أضيفي السكر مع العسل والزبادي والبيكنج بودر وتقليب كافة المقادير إلى أن تتجانس.
- قومي بتجهيز القالب ولا بد أن يكون مدهونًا بالسمن ومن ثم وضع كل المزيج بداخله.
- قومي بإدخاله الفرن على ٢٠٠° واتركيه حتى مرور ٣٠ دقيقة إلى أن يصير اللون ذهبي.
- ومن ثم اخرجيها من الفرن وضعي الشربات أعلاها حين تخرج من الفرن.
- اتركيها تبرد وقومي بتزيينها بواسطة القشطة والفستق المجروش، وتقديمها.
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