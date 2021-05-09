أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل بكل تكاتها لتحصلي على أحلى غريبة

الغربية ، تعثر على طريقة تحضيرها كافة الفتيات والأمهات، وذلك يقوم بالرجوع إلى أن حلوى الغربية تعتبر حلوى جميلة ويتم إعدادها بالأعياد، حيث أنها تكون من بين المظاهر الخاصة بالاحتفال بالأعياد، وجميع الأمهات يقمن بإعدادها في هذه المناسبة “عيد الفطر المبارك”، كذلك فهذه الحلوى جميلة ورائعة للأطفال، ويجب ألَّا يقوم الأشخاص بتناول تلك الحلوى كثيرًا، حيث أنها تكون مشتملة على عدد ضخم من الدهون، إذ أنها تزيد من طاقة الجسم، فهي مشتملة على العديد والعديد من السعرات الحرارية.

نحن نعلم جيدًا أن الغريبة هي حلوى تكون من ضمن باقي الحلويات الشهية والمعروفة وهي مناسبة لكافة المناسبات وهي تشتمل على مذاق رائع وشهي، وتحتوي على نكهة طيبة أيضًا، إلى جانب أن مذاقها مذهل ومميز يعشقه الأطفال كثيرًا، لهذا سنقوم لكم كافة التفاصيل التي هي متعلقة بإعداد الغريبة.

كيلو من الدقيق الأبيض

كوبان ونصف من السكر الناعم

3 كوب من السمن

مكسرات لتزيين الغريبة

رشة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

بياض بيضة