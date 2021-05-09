أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل بكل تكاتها لتحصلي على أحلى غريبة

الغربية ، تعثر على طريقة تحضيرها كافة الفتيات والأمهات، وذلك يقوم بالرجوع إلى أن حلوى الغربية تعتبر حلوى جميلة ويتم إعدادها بالأعياد، حيث أنها تكون من بين المظاهر الخاصة بالاحتفال بالأعياد، وجميع الأمهات يقمن بإعدادها في هذه المناسبة “عيد الفطر المبارك”، كذلك فهذه الحلوى جميلة ورائعة للأطفال، ويجب ألَّا يقوم الأشخاص بتناول تلك الحلوى كثيرًا، حيث أنها تكون مشتملة على عدد ضخم من الدهون، إذ أنها تزيد من طاقة الجسم، فهي مشتملة على العديد والعديد من السعرات الحرارية.الغريبة
نحن نعلم جيدًا أن الغريبة هي حلوى تكون من ضمن باقي الحلويات الشهية والمعروفة وهي مناسبة لكافة المناسبات وهي تشتمل على مذاق رائع وشهي، وتحتوي على نكهة طيبة أيضًا، إلى جانب أن مذاقها مذهل ومميز يعشقه الأطفال كثيرًا، لهذا سنقوم لكم كافة التفاصيل التي هي متعلقة بإعداد الغريبة.مقادير الغريبة الناعمة
- كيلو من الدقيق الأبيض
- كوبان ونصف من السكر الناعم
- 3 كوب من السمن
- مكسرات لتزيين الغريبة
- رشة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- بياض بيضة
- أولًا قومي بوضع السمنة بقدر واخفقيها جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تحصلين على عجينة كريمية.
- ومن ثم أضيفي السكر الأبيض المطحون وواكبي الخفق.
- بعد ذلك أضيفي البيض المخفوق ومعه الفانيليا واستمري في الخفق.
- ومن ثم ضعي الدقيق إليه بالتدريج.
- شكلي العجينة وزينيها باللوز والفستق بمنتصفها.
- وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية في الفرن.
- ومن ثم قومي بإخراجها في النهاية وقدميها مع الشاي على سبيل المثال، وهكذا تكون تلك طريقة إعداد الغريبة بأقل التكاليف وكذلك أبسط المقادير التي هي متواجدة بكل منزل، ولدى أي أسرة، وتوجد أنواع عدة للغريبة مثل الغريبة بالزبدة مثلًا أو الغريبة بالسميد.
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الغربية ، تعثر على طريقة تحضيرها كافة الفتيات والأمهات، وذلك يقوم بالرجوع إلى أن حلوى الغربية تعتبر حلوى جميلة ويتم إعدادها بالأعياد، حيث أنها تكون من بين المظاهر الخاصة بالاحتفال بالأعياد، وجميع الأمهات يقمن بإعدادها في هذه المناسبة “عيد الفطر المبارك”، كذلك فهذه الحلوى جميلة ورائعة للأطفال، ويجب ألَّا يقوم الأشخاص بتناول تلك الحلوى كثيرًا، حيث أنها تكون مشتملة على عدد ضخم من الدهون، إذ أنها تزيد من طاقة الجسم، فهي مشتملة على العديد والعديد من السعرات الحرارية.الغريبة
نحن نعلم جيدًا أن الغريبة هي حلوى تكون من ضمن باقي الحلويات الشهية والمعروفة وهي مناسبة لكافة المناسبات وهي تشتمل على مذاق رائع وشهي، وتحتوي على نكهة طيبة أيضًا، إلى جانب أن مذاقها مذهل ومميز يعشقه الأطفال كثيرًا، لهذا سنقوم لكم كافة التفاصيل التي هي متعلقة بإعداد الغريبة.مقادير الغريبة الناعمة
- كيلو من الدقيق الأبيض
- كوبان ونصف من السكر الناعم
- 3 كوب من السمن
- مكسرات لتزيين الغريبة
- رشة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- بياض بيضة
- أولًا قومي بوضع السمنة بقدر واخفقيها جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تحصلين على عجينة كريمية.
- ومن ثم أضيفي السكر الأبيض المطحون وواكبي الخفق.
- بعد ذلك أضيفي البيض المخفوق ومعه الفانيليا واستمري في الخفق.
- ومن ثم ضعي الدقيق إليه بالتدريج.
- شكلي العجينة وزينيها باللوز والفستق بمنتصفها.
- وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية في الفرن.
- ومن ثم قومي بإخراجها في النهاية وقدميها مع الشاي على سبيل المثال، وهكذا تكون تلك طريقة إعداد الغريبة بأقل التكاليف وكذلك أبسط المقادير التي هي متواجدة بكل منزل، ولدى أي أسرة، وتوجد أنواع عدة للغريبة مثل الغريبة بالزبدة مثلًا أو الغريبة بالسميد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة للعيد في المنزل بكل تكاتها لتحصلي على أحلى غريبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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