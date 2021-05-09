أسهل طريقة لتحضير البيتي فور الخفيف المزين في المنزل بمقاديره المضبوطة

بدأ العد التنازلي علي مجئ العيد ونحن بانتظار البيتي فور الحلوى المميزة في العيد، فهو له مذاق رائع وشكل مميز ونكهة طيبة، وكثير من الأمهات تحرص على عمل البيتي فور في المنزل لضمان صحة جيدة لأطفالها، فهو أكثر أنواع حلوي العيد المميزة لدي الصغير والكبير، لذلك تقوم كل النساء بالبحث عن طريقة عمل البيتي فور، ونحن من هنا نقوم بعرض ذلك.طريقة عمل البيتي فور
يمكن تحضير البيتي فور فورًا بدون أي مشقة أو انفاق مال كثير في شراء البيتي فور، فنحن نقوم بعمل البيتى فور من داخل المنزل بطعم مميز وتكلفة أقل، وإليكم مقادير عمل البيتي فور
- كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بالحلوى.
- ربع ملعقة بشر برتقال.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب السكر البودرة .
- كوب زبدة سائلة.
- بيضتان
- شوكولاتة ألوان أو عسل أو مربى حسب الرغبة
من أسهل الوصفات وغير مكلف وله طعم رائع، ولكن لابد من اتباع كل الخطوات الاتية للحصول علي نتيجة مرضية.
- نقوم بخفض السمنة حتى تصبح كالكريمة، ثم نضيف إليها السكر ونستمر بالخفق، وبعد ذلك نضيف البيض المخفوق وعليه بشر البرتقال والفانيليا ونستمر بالخفق.
- نضع جانبًا الدقيق والبيكتج بودر في وعاء ونخلطهم حيدًا، ثم ننزل بالدقيق على الخليط السابق بالتدريج، حتى ينتج عجينة متماسكة ناعمة.
- نغطي العجينة بكيس نايلون، ثم نضع العجينة في الثلاجة مقدار نصف ساعة،ثم نقوم بتشكيل العجينة ووضعها في الصينية.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركها داخل الفرن حتى يصبح بالون الذهبي أو عشر دقائق.
- نترك البيتي فور يبرد، ثم نضع كل اثنين مع بعض ووضع طبقة من المربى أو العسل بينهم ونقوم بغمسهم في صوص شوكولاته أو رش شكولاته الوان عليها حسب الرغبة او المتاح لديك.
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بدأ العد التنازلي علي مجئ العيد ونحن بانتظار البيتي فور الحلوى المميزة في العيد، فهو له مذاق رائع وشكل مميز ونكهة طيبة، وكثير من الأمهات تحرص على عمل البيتي فور في المنزل لضمان صحة جيدة لأطفالها، فهو أكثر أنواع حلوي العيد المميزة لدي الصغير والكبير، لذلك تقوم كل النساء بالبحث عن طريقة عمل البيتي فور، ونحن من هنا نقوم بعرض ذلك.طريقة عمل البيتي فور
يمكن تحضير البيتي فور فورًا بدون أي مشقة أو انفاق مال كثير في شراء البيتي فور، فنحن نقوم بعمل البيتى فور من داخل المنزل بطعم مميز وتكلفة أقل، وإليكم مقادير عمل البيتي فور
- كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بالحلوى.
- ربع ملعقة بشر برتقال.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب السكر البودرة .
- كوب زبدة سائلة.
- بيضتان
- شوكولاتة ألوان أو عسل أو مربى حسب الرغبة
من أسهل الوصفات وغير مكلف وله طعم رائع، ولكن لابد من اتباع كل الخطوات الاتية للحصول علي نتيجة مرضية.
- نقوم بخفض السمنة حتى تصبح كالكريمة، ثم نضيف إليها السكر ونستمر بالخفق، وبعد ذلك نضيف البيض المخفوق وعليه بشر البرتقال والفانيليا ونستمر بالخفق.
- نضع جانبًا الدقيق والبيكتج بودر في وعاء ونخلطهم حيدًا، ثم ننزل بالدقيق على الخليط السابق بالتدريج، حتى ينتج عجينة متماسكة ناعمة.
- نغطي العجينة بكيس نايلون، ثم نضع العجينة في الثلاجة مقدار نصف ساعة،ثم نقوم بتشكيل العجينة ووضعها في الصينية.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركها داخل الفرن حتى يصبح بالون الذهبي أو عشر دقائق.
- نترك البيتي فور يبرد، ثم نضع كل اثنين مع بعض ووضع طبقة من المربى أو العسل بينهم ونقوم بغمسهم في صوص شوكولاته أو رش شكولاته الوان عليها حسب الرغبة او المتاح لديك.
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