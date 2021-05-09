أسهل طريقة لتحضير البيتي فور الخفيف المزين في المنزل بمقاديره المضبوطة

بدأ العد التنازلي علي مجئ العيد ونحن بانتظار البيتي فور الحلوى المميزة في العيد، فهو له مذاق رائع وشكل مميز ونكهة طيبة، وكثير من الأمهات تحرص على عمل البيتي فور في المنزل لضمان صحة جيدة لأطفالها، فهو أكثر أنواع حلوي العيد المميزة لدي الصغير والكبير، لذلك تقوم كل النساء بالبحث عن طريقة عمل البيتي فور، ونحن من هنا نقوم بعرض ذلك.

طريقة عمل البيتي فور

يمكن تحضير البيتي فور فورًا بدون أي مشقة أو انفاق مال كثير في شراء البيتي فور، فنحن نقوم بعمل البيتى فور من داخل المنزل بطعم مميز وتكلفة أقل، وإليكم مقادير عمل البيتي فور

كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بالحلوى.

ربع ملعقة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب السكر البودرة .

كوب زبدة سائلة.

بيضتان

شوكولاتة ألوان أو عسل أو مربى حسب الرغبة

التزينخطوات عمل البيتى فور فى المنزل

من أسهل الوصفات وغير مكلف وله طعم رائع، ولكن لابد من اتباع كل الخطوات الاتية للحصول علي نتيجة مرضية.