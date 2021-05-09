دلكي بملعقة نشا لتبييض وتقشير جسمك كله سيمحي سواد السنين كوني عروسة في العيد

كل النساء يرغبن في جسم جميل وناعم ذو لون موحد خالي من أي تصبغات وعلامات أشعة الشمس، وخاصة العرائس التي اقتراب موعد زفافهم فهم يرغبون في ذلك الجسم الناعم شديد البيض دون استخدام أي مكونات ومواد كيميائية من المحتمل أن تحمل أضرار للبشرة، لذا قررنا عن نكون موضوعنا اليوم هو تبييض الجسم بالنشا.

خلطة تبييض الجسم بالنشا

وصفة شغلت المحركات بصورة مستمرة من قبل النساء اللواتي يبحثن عن الجمال وخاصة بعد تحدث جميع وسائل التواصل الاجتماعي عنها وعن نتائجها الفعالة في التبيض، فالكل يريد تجربتها وخاصة في ظل انتشار المواد الكيميائية المضرة بالجسم والبشرة.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

نصف كوب من نشا الذرة.

ربع كوب من ماء الورد الخاص بالوصفات.

ثلاث ملاعق من الكركم الخاص بالوصفات.

قومي بإحضار اناء عميق وضعي فيه كل من المكونات السابقة الحليب البودر والنشا وماء الورد والكركم واخلطيهم جيدًا لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يتكون معاكي خليط ذو قوام كريمي .

قومي بفرد هذا الخليط على الجسم بشكل كامل مع التأكيد على المناطق التي تزيد فيها نسبة الاسمرار مثل منطقة تحت الابط أو منطقة العانة.

اتركي هذا الخليط لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يخف تمامًا.

افركي هذا الخليط بحركات دائرية في عكس اتجاه عقارب الساعة للتخلص من الجلد الميت او اي شوائب في الجسم.

اشطفي الجسم بماء فاتر مع التدليك للتأكد من ازالة اي اثر لهذا الخليط.

كرري هذه الوصفة بصورة أسبوعية وسوف تندهشين من النتيجة في كل مرة تقومين بتطبيقها .

هذه الوصفة تساعدك في تبيض الجسم بالإضافة التي التعطير بسبب وجود زيت الورد فهو من الزيوت العطرية.

طريقة تحضير خلطة تبييض الجسم