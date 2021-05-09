أسرار نجاح وصفة الغريبة الناعمة في البيت بسهولة

الغريبة تعد من الحلويات المعروفة التي يتم إعدادها بعيد الاضحى والفطر المبارك، وهي تعتبر من أكثر وأحلى الحلويات الفخمة التي توجد عند الغرب والتي تُقدم للضيوف بالمناسبات المهمة، كما أنها من الحلويات بسيطة التحضير، وأيضًا المكونات تكون بسيطة كذلك، إلى جانب أن مكوناتها مفيدة وكذلك صحية للغاية ولا تكون مشتملة على الألوان الصناعية.

أسرار نجاح وصفة الغريبة

الغريبة هي من أطعم الحلويات العربية وأحلاها، وتتميز بطعمها الجميل والرائع، كما أن المكونات المتعلقة بإعدادها تكون سلسة وبسيطة جدًا، وهي تُسمى كذلك بالشكرامة أو الغريبية وهذا الاسم يكون بالعراق كما أنها من أحلى الحلويات المغاربية المعروفة، ولكن الأصل لها عربي، إذ أنها كانت تُعد على مر السنوات وخصوصًا بعيد الفطر المبارك.

سمن “كوب فقط”

دقيق “عدد ٣ كوب”

سكر بودر “كوب “

قرنفل “للتزيين”