أسرار نجاح وصفة الغريبة الناعمة في البيت بسهولة

الغريبة تعد من الحلويات المعروفة التي يتم إعدادها بعيد الاضحى والفطر المبارك، وهي تعتبر من أكثر وأحلى الحلويات الفخمة التي توجد عند الغرب والتي تُقدم للضيوف بالمناسبات المهمة، كما أنها من الحلويات بسيطة التحضير، وأيضًا المكونات تكون بسيطة كذلك، إلى جانب أن مكوناتها مفيدة وكذلك صحية للغاية ولا تكون مشتملة على الألوان الصناعية.أسرار نجاح وصفة الغريبة
الغريبة هي من أطعم الحلويات العربية وأحلاها، وتتميز بطعمها الجميل والرائع، كما أن المكونات المتعلقة بإعدادها تكون سلسة وبسيطة جدًا، وهي تُسمى كذلك بالشكرامة أو الغريبية وهذا الاسم يكون بالعراق كما أنها من أحلى الحلويات المغاربية المعروفة، ولكن الأصل لها عربي، إذ أنها كانت تُعد على مر السنوات وخصوصًا بعيد الفطر المبارك.مقادير الغريبة
- سمن “كوب فقط”
- دقيق “عدد ٣ كوب”
- سكر بودر “كوب “
- قرنفل “للتزيين”
- في البداية قومي بتجهيز قدر غويط، وبعدها ضعي السمنة به وينبغي أن يكون على درجة حرارة الغرفة، ولا يجب أن يكون سائلًا.
- ومن ثم قومي بإضافة السكر إلى السمنة ولا بد أن يكون سكر بودر حتى تقومي بالحصول على أفضل نتيجة ممكنة لكي تكون الغريبة كالجاهزة تمامًا.
- وبعد لك امزجي السكر والسمنة سويًا إلى مرور عشرة دقائق عن طريق المضرب ويصبح لون الخليط أبيضًا فاتح.
- ومن ثم قومي بوضع الدقيق للمزيج المتجانس من السمن والسكر.
- حركي الخليط سويًا إلى أن يتم تجانسه ويكون قوامه متماسك ويُخفق الدقيق تمامًا ليتم تشكله.
- وبعد ذلك قومي بتشكيل العجين وضعي حبة قرنفل بها.
- وأخيرًا ضعيها بالفرن بدرجة حرارة ١٤٠° حتى مرور ربع ساعة، وحين يتم إخراجها منه تصير طرية، ومن ثم قومي بتركها لتبرد وضعيها بعلبة مغلقة تمامًا، وتكونين هكذا قد حصلتي على الغريبة، فهذه هي طريقة تحضير الغريبة كالمحلات بكل سهولة.
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الغريبة تعد من الحلويات المعروفة التي يتم إعدادها بعيد الاضحى والفطر المبارك، وهي تعتبر من أكثر وأحلى الحلويات الفخمة التي توجد عند الغرب والتي تُقدم للضيوف بالمناسبات المهمة، كما أنها من الحلويات بسيطة التحضير، وأيضًا المكونات تكون بسيطة كذلك، إلى جانب أن مكوناتها مفيدة وكذلك صحية للغاية ولا تكون مشتملة على الألوان الصناعية.أسرار نجاح وصفة الغريبة
الغريبة هي من أطعم الحلويات العربية وأحلاها، وتتميز بطعمها الجميل والرائع، كما أن المكونات المتعلقة بإعدادها تكون سلسة وبسيطة جدًا، وهي تُسمى كذلك بالشكرامة أو الغريبية وهذا الاسم يكون بالعراق كما أنها من أحلى الحلويات المغاربية المعروفة، ولكن الأصل لها عربي، إذ أنها كانت تُعد على مر السنوات وخصوصًا بعيد الفطر المبارك.مقادير الغريبة
- سمن “كوب فقط”
- دقيق “عدد ٣ كوب”
- سكر بودر “كوب “
- قرنفل “للتزيين”
- في البداية قومي بتجهيز قدر غويط، وبعدها ضعي السمنة به وينبغي أن يكون على درجة حرارة الغرفة، ولا يجب أن يكون سائلًا.
- ومن ثم قومي بإضافة السكر إلى السمنة ولا بد أن يكون سكر بودر حتى تقومي بالحصول على أفضل نتيجة ممكنة لكي تكون الغريبة كالجاهزة تمامًا.
- وبعد لك امزجي السكر والسمنة سويًا إلى مرور عشرة دقائق عن طريق المضرب ويصبح لون الخليط أبيضًا فاتح.
- ومن ثم قومي بوضع الدقيق للمزيج المتجانس من السمن والسكر.
- حركي الخليط سويًا إلى أن يتم تجانسه ويكون قوامه متماسك ويُخفق الدقيق تمامًا ليتم تشكله.
- وبعد ذلك قومي بتشكيل العجين وضعي حبة قرنفل بها.
- وأخيرًا ضعيها بالفرن بدرجة حرارة ١٤٠° حتى مرور ربع ساعة، وحين يتم إخراجها منه تصير طرية، ومن ثم قومي بتركها لتبرد وضعيها بعلبة مغلقة تمامًا، وتكونين هكذا قد حصلتي على الغريبة، فهذه هي طريقة تحضير الغريبة كالمحلات بكل سهولة.
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