أسرار تحضير بسكويت اللانكشير الهش كما يجب أن يكون بطعم خرافي

تعتبر اللانكشير حلوى مميزة تختلف في طعمها عن باقي أنواع الحلوى، وكثير منا اعد اللانكشير على أنه بسكويت، وذلك لانه يشبه البسكويت في مكوناته، ولكن على سواء أنه كل مكونات الحلوى تتماثل في السمنة والسكر والدقيق، وتكون هذه مكونات أساسية في معظم مكونات الحلوى، ولكن يوجد إضافات أخرى تغير من مذاق الحلوى.

اللانكشير

كثير منا يفضل عمل اللانكشير له حلو سهلة لة مذاق طبيعي بالإضافة إلى نكهة مميزة ونتعرف على كل ذاك من خلال الكلمات الآتية:

تتكون المكونات من أبسط المقادير وتكون في متناول الجميع وهي:

2 كوب دقيق حلوى

كوب وربع من السمنة السائلة في درجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة مخفوقة.

نصف كوب نشأ.

ربع ملعقة فانيليا.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

بشر جوز هند ناعم.

رشة ملح

يمكن استخدام المربى أو عسل أبيض.

في وعاء قومي بوضع السمنة واخفقيها جيدًا، ثم أضيفي إليها السكر البودرة مع استمرار الخفق.

أضيفي البيضة المخفوقة مضاف إليها الفانيليا مع استمرار الخفق.

قومي بوضع البيكنج بودر ورشة الملح و وبشر جوز الهند على الدقيق وقومي بتحريكهم حتى تتجانس كافة المواد مع بعضها.

أضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السابق حتى تتلم العجينة وتصبح متماسكة.

نخرج العجينة ونقوم بتشكيله على هيئة كرات صغيرة الحجم ونقوم برصها في صينية، مع مراعاة عمل فواصل بين المرات وبعضها حتى تنضج كاملة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وإدخال الصينية في الفرن وتركها حتى يصبح لون اللانكشير باللون الذهبي، ويفضل لون أرضية اللانكشير كما نفس لون وجهة اللانكشير.

إخراج اللانكشير من الفرن ونتركه يبرد، ثم يوضع في الطبق مع التصاق كل كراتين مع بعضهم ووضعها في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

بذلك نكون عرضنا أهم التفاصيل الهامة باللانشكير وكيفية اعداده لست البيت.

التزين