أتعلمي أسرار تحضير بسكويت السابليه في المنزل وتزيينه بطريقة مبسطة

السابليه من بين أنواع البسكويت الفرنسي، ويُمكن إعداده بعدة خطوات سلسة وبسيطة، وهذا البسكويت يمتاز بمذاق رائع ومميز أُعجب به الكثير من الأشخاص، وكافة من تذوقه قد أُعجب به، فهو من بين الحلويات اللذيذة والشهية، إذ أنه من ضمن الحلويات الفرنسية التي تميزت بطعمها الشهي، كما أن الطريقة الخاصة بإعداده بسيطة، وسلسة، وفينا بعد في السطور القادمة طريقة تحضيره بالتفصيل.السابليه
يعد السابليه من بين أنواع البسكويت الرائعة، وهو له ملمس هش، ويتسم بطعمه الرائع والمميز عن أي بسكويت آخر، ومن الممكن أن يُقدم كنوع من بين أنواع التحلية في شهر رمضان الكريم.
- ½ كوب سكر.
- ¾ كوب سمنة.
- كوبان دقيق.
- شوكولاتة داكنة قطع.
- شوكولاتة مذابة للتزيين.
- خليط مكسرات مفرومة.
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو البودر
- نصف ملعقة كبيرة فانيليا.
- ربع ملعقة بيكنج بودر.
- بيضة.
- مربى.
- في قدر عميق باستعمال المضرب اليدوي أو بواسطة المضرب الكهربائي نقم بخفق السمنة والسكر معًا إلى أن يتم تكون مزيج له قوام كثيف.
- وبعد ذلك نقم بإضافة البيضة مع مواكبة الخفق ومن ثم نقم بإضافة الفانيليا.
- ومن ثم نقم بمزج المقادير ونضيف لهم الدقيق الذي تم مزجه بالبيكنج بودر تدريجيًا إلى أن يتم تكون عجينة ناعمة.
- نقم بتقسيم العجين الذي يوجد لدينا لقسمين متساويين مع إضافة الكاكاو وعجنه مرة أخرى إلى أن يتم تمازجه مع العجين.
- بسطح مستوي نقم بفرد العجين بغير الكاكاو ومن ثم نشكله على شكل دوائر، مع وضعها بقالب الفرن وإدخالها على درجة حرارة 150° إلى أن يكتمل النضج.
- يتم عمل نفس الخطوة ولكن مع العجين الخاص بالكاكاو مع تشكيله على شكل دوائر وإدخاله الفرن إلى أن يصير ناضجاً.
- ومن ثم نقوم بوضع كل واحدة من بسكويت السابليه السادة مع واحدة من بسكويت الكاكاو وحشوها باستعمال الشوكولاتة والمربى، أو المكسرات.
- من الممكن أن يتم استعمال مزيج المكسرات المفرومة، وحشو بسكويت السابليه.
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السابليه من بين أنواع البسكويت الفرنسي، ويُمكن إعداده بعدة خطوات سلسة وبسيطة، وهذا البسكويت يمتاز بمذاق رائع ومميز أُعجب به الكثير من الأشخاص، وكافة من تذوقه قد أُعجب به، فهو من بين الحلويات اللذيذة والشهية، إذ أنه من ضمن الحلويات الفرنسية التي تميزت بطعمها الشهي، كما أن الطريقة الخاصة بإعداده بسيطة، وسلسة، وفينا بعد في السطور القادمة طريقة تحضيره بالتفصيل.السابليه
يعد السابليه من بين أنواع البسكويت الرائعة، وهو له ملمس هش، ويتسم بطعمه الرائع والمميز عن أي بسكويت آخر، ومن الممكن أن يُقدم كنوع من بين أنواع التحلية في شهر رمضان الكريم.
- ½ كوب سكر.
- ¾ كوب سمنة.
- كوبان دقيق.
- شوكولاتة داكنة قطع.
- شوكولاتة مذابة للتزيين.
- خليط مكسرات مفرومة.
- ملعقتان كبيرتان من الكاكاو البودر
- نصف ملعقة كبيرة فانيليا.
- ربع ملعقة بيكنج بودر.
- بيضة.
- مربى.
- في قدر عميق باستعمال المضرب اليدوي أو بواسطة المضرب الكهربائي نقم بخفق السمنة والسكر معًا إلى أن يتم تكون مزيج له قوام كثيف.
- وبعد ذلك نقم بإضافة البيضة مع مواكبة الخفق ومن ثم نقم بإضافة الفانيليا.
- ومن ثم نقم بمزج المقادير ونضيف لهم الدقيق الذي تم مزجه بالبيكنج بودر تدريجيًا إلى أن يتم تكون عجينة ناعمة.
- نقم بتقسيم العجين الذي يوجد لدينا لقسمين متساويين مع إضافة الكاكاو وعجنه مرة أخرى إلى أن يتم تمازجه مع العجين.
- بسطح مستوي نقم بفرد العجين بغير الكاكاو ومن ثم نشكله على شكل دوائر، مع وضعها بقالب الفرن وإدخالها على درجة حرارة 150° إلى أن يكتمل النضج.
- يتم عمل نفس الخطوة ولكن مع العجين الخاص بالكاكاو مع تشكيله على شكل دوائر وإدخاله الفرن إلى أن يصير ناضجاً.
- ومن ثم نقوم بوضع كل واحدة من بسكويت السابليه السادة مع واحدة من بسكويت الكاكاو وحشوها باستعمال الشوكولاتة والمربى، أو المكسرات.
- من الممكن أن يتم استعمال مزيج المكسرات المفرومة، وحشو بسكويت السابليه.
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