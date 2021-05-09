أتعلمي أسرار تحضير بسكويت السابليه في المنزل وتزيينه بطريقة مبسطة

السابليه من بين أنواع البسكويت الفرنسي، ويُمكن إعداده بعدة خطوات سلسة وبسيطة، وهذا البسكويت يمتاز بمذاق رائع ومميز أُعجب به الكثير من الأشخاص، وكافة من تذوقه قد أُعجب به، فهو من بين الحلويات اللذيذة والشهية، إذ أنه من ضمن الحلويات الفرنسية التي تميزت بطعمها الشهي، كما أن الطريقة الخاصة بإعداده بسيطة، وسلسة، وفينا بعد في السطور القادمة طريقة تحضيره بالتفصيل.

يعد السابليه من بين أنواع البسكويت الرائعة، وهو له ملمس هش، ويتسم بطعمه الرائع والمميز عن أي بسكويت آخر، ومن الممكن أن يُقدم كنوع من بين أنواع التحلية في شهر رمضان الكريم.

½ كوب سكر.

¾ كوب سمنة.

كوبان دقيق.

شوكولاتة داكنة قطع.

شوكولاتة مذابة للتزيين.

خليط مكسرات مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو البودر

نصف ملعقة كبيرة فانيليا.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

بيضة.

مربى.