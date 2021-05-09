تعرفي على أسرار صبغة الشعر باللون البني بمكونات طبيعية تماماً في المنزل

صبغة الشعر باللون البني ، ترغب أن تقوم بتطبيقها أغلب الفتيات على شعرها، فكثير من النساء يعشقن الموضة وكذلك التغيير، كذلك فالصيغة المتعلقة بالشعر التي يكون لونها بني من أحدث الألوان التي تقوم بمنح كل فتاة إطلالة مميزة، أيضًا تمنحها التألق، وذلك اللون هو بذاته مميزًا وكثيى من السيدات يقومن بتفضيله، إذًا فلا تذهبين لصالونات التجميل، وقومي بصنع تلك الصبغة من المنزل رأسها المقادير وأبسطها التي لا تكون مكلفة، وفي السطور المقبلة سنقوم بتوضيحها بالتفصيل.

بإمكانك أن تقومي بتحضير في المنزل أفضل صبغة التي هي لونها بني بسهولة، فمكونات هذه الصيغة بسيطة ولا تكون مكلفة على الإطلاق، ولكن في حين أن تقومي بشرائها من المحلات فسوف تقومي بدفع الكثير من المال، لهذا ففيما يلي طريقة صنع تلك الصبغة التي يكون لونها بني بأبسط الطرق وأقل المكونات التي لا تحتاج لمال وفير.

فازلين طبي.

مناديل وايبس

فرشاة.

قفازات لليدين.

مرأة محمولة.

جوز الهند

غطاء للشعر من البلاستيك.

عصير بنجر