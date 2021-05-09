تعرفي على أسرار صبغة الشعر باللون البني بمكونات طبيعية تماماً في المنزل

صبغة الشعر باللون البني ، ترغب أن تقوم بتطبيقها أغلب الفتيات على شعرها، فكثير من النساء يعشقن الموضة وكذلك التغيير، كذلك فالصيغة المتعلقة بالشعر التي يكون لونها بني من أحدث الألوان التي تقوم بمنح كل فتاة إطلالة مميزة، أيضًا تمنحها التألق، وذلك اللون هو بذاته مميزًا وكثيى من السيدات يقومن بتفضيله، إذًا فلا تذهبين لصالونات التجميل، وقومي بصنع تلك الصبغة من المنزل رأسها المقادير وأبسطها التي لا تكون مكلفة، وفي السطور المقبلة سنقوم بتوضيحها بالتفصيل.صبغة الشعر باللون البني
بإمكانك أن تقومي بتحضير في المنزل أفضل صبغة التي هي لونها بني بسهولة، فمكونات هذه الصيغة بسيطة ولا تكون مكلفة على الإطلاق، ولكن في حين أن تقومي بشرائها من المحلات فسوف تقومي بدفع الكثير من المال، لهذا ففيما يلي طريقة صنع تلك الصبغة التي يكون لونها بني بأبسط الطرق وأقل المكونات التي لا تحتاج لمال وفير.مكونات عمل صبغة الشعر باللون البني
- فازلين طبي.
- مناديل وايبس
- فرشاة.
- قفازات لليدين.
- مرأة محمولة.
- جوز الهند
- غطاء للشعر من البلاستيك.
- عصير بنجر
- في البداية استخدمي اللون المناسب للبشرة، وبعد ذلك ضعي عصير البنجر “كوب منه” واخلطيه بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون حتى تقومي بترطيب شعركِ الجاف، وبعد ذلك افردي الشعر لخصل لا تكون متقاربة.
- ضعي المزيج بالشعر بالتدريج لكل الخصل بالشعر.
- وزعي ذلك المزيج جيدًا.
- ومن ثم استعملي الفازلين.
- قومي بجعل المزيج على الشعر إلى أن يتم مرور ساعة مع وضعك لغطاء بلاستيكي على شعرك.
- ومن ثم رشي رذاذ خل التفاح على شعرك، واتركيه قليلًا.
- اغسلي الشعر في النهاية مع تكرار هذه الطريقة لكي تحصلين على اللون المناسب له.
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صبغة الشعر باللون البني ، ترغب أن تقوم بتطبيقها أغلب الفتيات على شعرها، فكثير من النساء يعشقن الموضة وكذلك التغيير، كذلك فالصيغة المتعلقة بالشعر التي يكون لونها بني من أحدث الألوان التي تقوم بمنح كل فتاة إطلالة مميزة، أيضًا تمنحها التألق، وذلك اللون هو بذاته مميزًا وكثيى من السيدات يقومن بتفضيله، إذًا فلا تذهبين لصالونات التجميل، وقومي بصنع تلك الصبغة من المنزل رأسها المقادير وأبسطها التي لا تكون مكلفة، وفي السطور المقبلة سنقوم بتوضيحها بالتفصيل.صبغة الشعر باللون البني
بإمكانك أن تقومي بتحضير في المنزل أفضل صبغة التي هي لونها بني بسهولة، فمكونات هذه الصيغة بسيطة ولا تكون مكلفة على الإطلاق، ولكن في حين أن تقومي بشرائها من المحلات فسوف تقومي بدفع الكثير من المال، لهذا ففيما يلي طريقة صنع تلك الصبغة التي يكون لونها بني بأبسط الطرق وأقل المكونات التي لا تحتاج لمال وفير.مكونات عمل صبغة الشعر باللون البني
- فازلين طبي.
- مناديل وايبس
- فرشاة.
- قفازات لليدين.
- مرأة محمولة.
- جوز الهند
- غطاء للشعر من البلاستيك.
- عصير بنجر
- في البداية استخدمي اللون المناسب للبشرة، وبعد ذلك ضعي عصير البنجر “كوب منه” واخلطيه بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون حتى تقومي بترطيب شعركِ الجاف، وبعد ذلك افردي الشعر لخصل لا تكون متقاربة.
- ضعي المزيج بالشعر بالتدريج لكل الخصل بالشعر.
- وزعي ذلك المزيج جيدًا.
- ومن ثم استعملي الفازلين.
- قومي بجعل المزيج على الشعر إلى أن يتم مرور ساعة مع وضعك لغطاء بلاستيكي على شعرك.
- ومن ثم رشي رذاذ خل التفاح على شعرك، واتركيه قليلًا.
- اغسلي الشعر في النهاية مع تكرار هذه الطريقة لكي تحصلين على اللون المناسب له.
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