طريقة عمل صبغة شعر بني فاتح بأفضل الطرق الغير مكلفة في المنزل

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تعد صبغة شعر بني فاتح من افضل الصبغات المشهورة لأنها تتناسب مع كثير من السيدات والفتيات، لان الصبغة تتناسب مع جميع أنواع البشرة البيضاء والسمراء والقمحية، ولها الكثير من الدرجات المختلفة لتختار كل سيدة ما يناسبها حسب رغبتها، حيث ترغب كل سيدة وفتاه بتغير لون شعرها كل فترة وخاصة في الأعياد والمناسبات، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك سوف نشرح لحضراتكم كيفية صبغ الشعر في المنزل بطريقة غير مكلفة دون الحاجة للذهاب الي صالون التجميل المكلف والمزدحم خصوصا مع اقتراب العيد.صبغة شعر بني فاتح
لكي تحصلي علي افضل لون لشعرك فلابد اولا من معرفة لون شعرك الحالي، إن كان شعرك داكن فيجب سحب لون الشعر اولا قبل الصغبة، وان كان شعرك اشقر فهذا يتطلب صبغة باللون النحاسي اولا قبل الصغبة، ويمكنك أيضا معرفة كيفية حصولك علي صغبة لون اشقر بأفضل الطرق في المنزل.
طريقة صبغ الشعر الداكن إلى بني فاتح
- اولا استخدام الأكسجين لتخفيف درجة الشعر تدريجيا سواء كان أكسجين ثلاثين او عشرين حسب درجة لون الشعر فان كان اسود داكن فنستخدم أكسجين ثلاثين وان كان بني غامق نستخدم أكسجين عشرين.
- تحضير المكونات: أكسجين عشرة للاستخدام مع الصبغة، صبغة شعر بني فاتح، فرشاة للصبغة، قفازات، قبعة استحمام، منشفة.
- تقسيم الشعر الي أربعة أقسام، واستخدام المنشفة لتغطية أماكن الجلد التي يمكن أن تتأثر بالصبغة.
- ارتداء القفازات، تغطية الشعر بالأكسجين للحصول الي درجة افتح وتغطية الشعر جيدا، وتركة نصف ساعه وغسل الشعر بالماء جيدا ثم بالشامبو.
- تحضير الصبغة مع الأكسجين عشرة، ووضعها علي الشعر وتغطية الشعر جيدا.
- ترك الصغبة لمدة ساعة ونقوم بغسل الشعر جيدا.
طريقة صبغ الشعر الأشقر إلى بني فاتح
- يجب اولا صبغ الشعر الأشقر باللون النحاسي الذهبي او الغامق حسب درجة لون الشعر.
- تحضير المكونات وهي مثل المكونات السابقة بالإضافة الصبغة النحاسي.
- تقسيم الشعر الي أربعة أقسام، وضع الصبغة النحاسي اولا.
- تغطية الشعر جيدا ثم غسله.
- تحضير الصبغة البنية ونفردها علي الشعر مثل الخطوات السابقة.
- غسل الشعر جيدا بعد الانتهاء من الصغبة.
الوسوم
تعد صبغة شعر بني فاتح من افضل الصبغات المشهورة لأنها تتناسب مع كثير من السيدات والفتيات، لان الصبغة تتناسب مع جميع أنواع البشرة البيضاء والسمراء والقمحية، ولها الكثير من الدرجات المختلفة لتختار كل سيدة ما يناسبها حسب رغبتها، حيث ترغب كل سيدة وفتاه بتغير لون شعرها كل فترة وخاصة في الأعياد والمناسبات، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك سوف نشرح لحضراتكم كيفية صبغ الشعر في المنزل بطريقة غير مكلفة دون الحاجة للذهاب الي صالون التجميل المكلف والمزدحم خصوصا مع اقتراب العيد.صبغة شعر بني فاتح
لكي تحصلي علي افضل لون لشعرك فلابد اولا من معرفة لون شعرك الحالي، إن كان شعرك داكن فيجب سحب لون الشعر اولا قبل الصغبة، وان كان شعرك اشقر فهذا يتطلب صبغة باللون النحاسي اولا قبل الصغبة، ويمكنك أيضا معرفة كيفية حصولك علي صغبة لون اشقر بأفضل الطرق في المنزل.
طريقة صبغ الشعر الداكن إلى بني فاتح
- اولا استخدام الأكسجين لتخفيف درجة الشعر تدريجيا سواء كان أكسجين ثلاثين او عشرين حسب درجة لون الشعر فان كان اسود داكن فنستخدم أكسجين ثلاثين وان كان بني غامق نستخدم أكسجين عشرين.
- تحضير المكونات: أكسجين عشرة للاستخدام مع الصبغة، صبغة شعر بني فاتح، فرشاة للصبغة، قفازات، قبعة استحمام، منشفة.
- تقسيم الشعر الي أربعة أقسام، واستخدام المنشفة لتغطية أماكن الجلد التي يمكن أن تتأثر بالصبغة.
- ارتداء القفازات، تغطية الشعر بالأكسجين للحصول الي درجة افتح وتغطية الشعر جيدا، وتركة نصف ساعه وغسل الشعر بالماء جيدا ثم بالشامبو.
- تحضير الصبغة مع الأكسجين عشرة، ووضعها علي الشعر وتغطية الشعر جيدا.
- ترك الصغبة لمدة ساعة ونقوم بغسل الشعر جيدا.
طريقة صبغ الشعر الأشقر إلى بني فاتح
- يجب اولا صبغ الشعر الأشقر باللون النحاسي الذهبي او الغامق حسب درجة لون الشعر.
- تحضير المكونات وهي مثل المكونات السابقة بالإضافة الصبغة النحاسي.
- تقسيم الشعر الي أربعة أقسام، وضع الصبغة النحاسي اولا.
- تغطية الشعر جيدا ثم غسله.
- تحضير الصبغة البنية ونفردها علي الشعر مثل الخطوات السابقة.
- غسل الشعر جيدا بعد الانتهاء من الصغبة.
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